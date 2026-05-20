Thời sự

Tập đoàn CJ Hàn Quốc dự định tổ chức 'concert' chuẩn quốc tế tại TP.HCM

Sỹ Đông
20/05/2026 16:30 GMT+7

Với năng lực tổ chức thành công các buổi công diễn lớn ở Singapore,Tokyo, New York, Tập đoàn CJ Hàn Quốc dự định tổ chức một 'concert' ở TP.HCM theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chiều 20.5, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tiếp ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ Hàn Quốc.

Phó chủ tịch Nguyễn Công Vinh cho biết Tập đoàn CJ là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu của Hàn Quốc, có thế mạnh trong nhiều lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM như thực phẩm và dịch vụ thực phẩm, công nghệ sinh học, công nghiệp văn hóa, bán lẻ và logistics.

Việc Tập đoàn CJ chính thức hoạt động tại Việt Nam từ năm 1998 và đến nay đã có tổng vốn đầu tư lũy kế khoảng 600 triệu USD cho thấy niềm tin, sự gắn bó và tầm nhìn phát triển lâu dài của tập đoàn đối với thị trường Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại buổi tiếp xã giao

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tại buổi làm việc, lãnh đạo TP.HCM trao đổi về hướng hợp tác trong các lĩnh vực mà tập đoàn quan tâm. Trong lĩnh vực thực phẩm và công nghiệp chế biến, ông Nguyễn Công Vinh hoan nghênh Tập đoàn CJ tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đây là lĩnh vực gắn trực tiếp với nhu cầu tiêu dùng của đô thị lớn, đồng thời có khả năng kết nối với chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm của vùng Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, giải trí, lãnh đạo TP.HCM mong muốn Tập đoàn CJ nghiên cứu khả năng tăng cường hợp tác về điện ảnh, nội dung số, tổ chức sự kiện văn hóa giải trí, đào tạo nhân lực sáng tạo, phát triển các không gian văn hóa thương mại hiện đại và kết nối hệ sinh thái sáng tạo giữa TP.HCM với Hàn Quốc.

"Đây sẽ là hướng hợp tác có ý nghĩa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân 2 nước", ông Vinh nhận định.

Lãnh đạo TP.HCM và Tập đoàn CJ Hàn Quốc chụp hình lưu niệm

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngoài ra, lãnh đạo TP.HCM cũng giới thiệu các lĩnh vực có nhiều cơ hội hợp tác, phát triển như logistics, bán lẻ hiện đại và chuỗi cung ứng đô thị; công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp thành phố với hệ sinh thái CJ.

Mở cơ hội hợp tác công nghiệp văn hóa

Ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển những năm gần đây của TP.HCM sau khi áp dụng cơ chế đặc thù và sáp nhập tỉnh, nhất là sự đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, Trung tâm Tài chính quốc tế.

Ông cũng cho biết các định hướng trung và dài hạn của TP.HCM phù hợp với định hướng của Tập đoàn CJ, mong tìm kiếm được nhiều cơ hội hợp tác mới để cùng phát triển. Hiện Tập đoàn CJ đầu tư mạnh về trang thiết bị, cùng các doanh nghiệp ở TP.HCM đẩy mạnh chế biến nông sản, thực phẩm để đưa các sản phẩm mới xuất khẩu đến thị trường Mỹ và châu Âu.

Ông Sohn Kyung Shik, Chủ tịch Tập đoàn CJ, trao đổi về cơ hội hợp tác với TP.HCM trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm về công nghiệp văn hóa, ông Sohn Kyung Shik đánh giá những năm gần đây, TP.HCM đã tổ chức thành công nhiều buổi công diễn, concert quy mô lớn. Tập đoàn CJ cũng phát triển mạnh ở lĩnh vực này khi đã tổ chức các sự kiện lớn ở Singapore, New York, Tokyo.

Ông Sohn Kyung Shik mong có cơ hội hợp tác, tổ chức buổi công diễn ở TP.HCM theo tiêu chuẩn quốc tế. Những buổi công diễn quy mô lớn không chỉ đem lại niềm vui tinh thần cho khán giả mua vé, mà còn mang đến sự cộng hưởng về du lịch, kích cầu tiêu dùng khi khách du lịch đến xem và trải nghiệm.

"Trong năm tới, nếu đủ điều kiện thì chúng tôi sẽ đầu tư và triển khai một buổi công diễn quy mô lớn tại TP.HCM", Chủ tịch Tập đoàn CJ nói.

