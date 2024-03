Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 29.3 công bố đã ban hành Quyết định số 113/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông (địa chỉ trụ sở chính: 18 An Dương Vương, Q.5, TP.HCM). Đây là công ty thuộc hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tập đoàn Đầu tư An Đông của bà Trương Mỹ Lan bị xử phạt về trái phiếu T.N

Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 92,5 triệu đồng do Tập đoàn Đầu tư An Đông không công bố đối với các thông tin phải công bố theo quy định. Đó là việc công ty không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về Báo cáo tài chính năm 2020 và năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023.

Tập đoàn Đầu tư An Đông cũng không báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ năm 2020 và 2022; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2020 và năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, công ty này cũng không công bố thông tin đúng thời hạn về Báo cáo tài chính bán niên trong năm 2021 - 2022 và tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021...

Tập đoàn Đầu tư An Đông là doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo báo cáo trước đó, Tập đoàn Đầu tư An Đông hiện có 3 lô trái phiếu đã phát hành với tổng giá trị lên gần 25.000 tỉ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 5 năm, gồm 2 lô trái phiếu được phát hành vào tháng 9.2018, kỳ hạn trả lãi lần lượt là 3 tháng và 6 tháng, đáo hạn ngày 10.9.2023 với tổng giá trị phát hành gần 15.000 tỉ đồng. Đến tháng 1.2019, Tập đoàn Đầu tư An Đông phát hành một lô trái phiếu trị giá 10.000 tỉ đồng và đáo hạn vào ngày 22.1.2024...