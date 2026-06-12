Tập đoàn hàng đầu Trung Quốc sẽ cho TP.HCM vay lãi suất thấp để làm hạ tầng

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất của Trung Quốc và toàn cầu trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ (MOU) Các Bên thúc đẩy hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên trong công tác nghiên cứu quy hoạch, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ. Đồng thời, trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án.

Hai bên sẽ nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp với pháp luật Việt Nam và khả năng huy động nguồn lực của các bên với từng dự án cụ thể. Việc này không thay thế bất kỳ thủ tục đầu tư nào theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sở Xây dựng TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương - Trung Quốc trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND TP.HCM ẢNH: T.LỰC

Đối với từng dự án cụ thể, các bên nghiên cứu, xem xét lựa chọn mô hình hợp tác đầu tư và triển khai phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam, điều kiện thực tế của dự án và khả năng của các bên.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ phối hợp, cung cấp các thông tin cần thiết và trao đổi, chia sẻ các nội dung hợp tác theo Bản ghi nhớ để Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu, xem xét khả năng tham gia. Đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật Việt Nam.

Việc thỏa thuận hợp tác không làm phát sinh bất kỳ cam kết hay nghĩa vụ nào về việc lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu thực hiện dự án. Việc lựa chọn nhà đầu tư, nhà thầu (nếu có) phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật của Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương sẽ chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc nghiên cứu quy hoạch; đề xuất các giải pháp kỹ thuật - công nghệ; phối hợp nghiên cứu xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức thực hiện và phương án huy động nguồn lực tài chính phù hợp với từng dự án.

Tập đoàn tự chịu trách nhiệm về chi phí, nguồn lực và các rủi ro phát sinh trong quá trình tham gia nghiên cứu, chuẩn bị dự án. Việc hợp tác này không làm phát sinh bất kỳ quyền ưu tiên hoặc cam kết nào liên quan đến việc được lựa chọn làm nhà đầu tư hoặc nhà thầu thực hiện dự án, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nghiêm Giới Hòa, Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết khi hợp tác với các doanh nghiệp Việt sẽ ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Việt Nam cung cấp trong quá trình triển khai dự án, trên cơ sở các hàng hóa, dịch vụ này đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ.

Phía doanh nghiệp Trung Quốc cũng khẳng định sẽ thực hiện chuyển giao công nghệ cho các đối tác trong nước và phối hợp hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong quá trình triển khai các dự án mà Tập đoàn tham gia.

"Với tất cả các dự án đã từng thực hiện, chúng tôi luôn cam kết làm dự án với tiến độ nhanh nhất, chất lượng tốt nhất. Đơn vị nào là nhà thầu thì cũng kiêm luôn là nhà đầu tư để ràng buộc trách nhiệm, đảm bảo chất lượng dự án. Khi vừa là nhà đầu tư, vừa là nhà thầu, vừa phụ trách duy tu bảo dưỡng thì chúng tôi sẽ tự có trách nhiệm xây dựng dự án với chất lượng tốt nhất, tiến độ ngắn nhất để giảm chi phí thi công cũng như chi phí duy tu, bảo dưỡng về sau. Chủ trương là hình thành nên những công trình của lương tâm, công trình cho danh dự và công trình cho mai sau" - ông Nghiêm Giới Hòa đề xuất được .

Nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cũng nhấn mạnh: Trong quá trình hợp tác, dự án nào TP.HCM đang thiếu vốn thì Tập đoàn có thể cho ứng vốn, TP trả lại trong thời gian nhất định với lãi suất thấp, cam kết không kèm tỉ suất lợi nhuận trên chi phí đầu tư, không thêm khoản chi phí nào khác...











