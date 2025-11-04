Tập đoàn Hanwha tài trợ giải golf quốc tế Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025

Đây là năm thứ 2 tập đoàn Hanwha đồng hành cùng giải đấu danh giá này, khẳng định cam kết thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng golf và thể thao nữ, đồng thời truyền cảm hứng về khát vọng, tinh thần vượt giới hạn đến các vận động viên và giới trẻ toàn cầu.



Giải đấu Hanwha LIFEPLUS International Crown có tiền thân là International Crown, do Hiệp hội Golf chuyên nghiệp nữ hàng đầu thế giới LGPA tổ chức định kỳ mỗi 2 năm, bắt đầu từ 2014 tại Mỹ.

Từ mùa giải 2023, tập đoàn Hanwha và thương hiệu LIFEPLUS - gồm các công ty tài chính thành viên trực thuộc tập đoàn - chính thức trở thành đơn vị tài trợ danh xưng cho giải đấu. Sự hợp tác này đã mang đến diện mạo mới cho Hanwha LIFEPLUS International Crown, tạo nên những trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho cả các tay golf lẫn giới mộ điệu.

Mùa giải Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 quy tụ 32 nữ golf thủ xuất sắc thuộc 8 đội tuyển, gồm đội tuyển thế giới và 7 đội đại diện 7 quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Úc, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc. Các đội đã cùng nhau tranh tài tại sân New Korea Country Club (Goyang, Hàn Quốc) để chinh phục tổng giải thưởng trị giá 2 triệu USD.

Ông Kim Dong-Won, Chủ tịch Hanwha Life Hàn Quốc (thứ 2 từ phải sang), chụp ảnh cùng đội tuyển Úc - nhà vô địch Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 ẢNH: LPGA

Kết quả, đội tuyển Úc với sự góp mặt của ngôi sao Lee Minjee (hạng 3 thế giới) và Hannah Green (hạng 18 thế giới) đã xuất sắc giành chức vô địch chung cuộc. Lee Minjee cũng được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải (MVP) và được trao chiếc cúp biểu tượng mô phỏng tòa nhà 63 Building, công trình mang tính biểu trưng cho hệ thống tài chính Hanwha.

Giải đấu có sự góp mặt của huyền thoại golf nữ Hàn Quốc Pak Seri với vai trò đại sứ chính thức. Trong hơn 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, bà Pak Seri đã giành 39 danh hiệu tại KLPGA và LPGA Tour, trong đó có 5 chức vô địch giải đấu lớn (major) giai đoạn 1998 - 2006.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của bà Pak với golf nữ còn vượt xa hơn thế. Trong một trận đấu quan trọng, khi bóng rơi xuống hồ, khoảnh khắc Pak Seri tháo giày, bước xuống nước để hoàn thành cú đánh "cứu bóng" đã trở thành biểu tượng của ý chí kiên cường và tinh thần vượt khó, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ golfer trẻ Hàn Quốc không ngừng vươn tầm thế giới.

Sự góp mặt của huyền thoại Pak Seri càng làm nổi bật quy mô và vị thế Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 ẢNH: LPGA

Đặc biệt, mùa giải Hanwha LIFEPLUS International Crown 2025 còn có sự tham dự của Chủ tịch Lê Kiên Thành và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Nguyên của Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA), theo lời mời từ tập đoàn Hanwha. Lời mời dành cho đại diện cấp cao của VGA không chỉ thể hiện sự quan tâm và trân trọng của Hanwha đối với cộng đồng golf Việt Nam mà còn mở ra cơ hội kết nối và giao lưu quốc tế trong lĩnh vực thể thao này.

Trong khuôn khổ giải đấu, các đại diện của VGA đã có cơ hội giao lưu và thưởng thức những màn thi đấu đỉnh cao của các tuyển thủ LPGA hàng đầu thế giới, qua đó trực tiếp cảm nhận tinh thần thể thao và đẳng cấp chuyên nghiệp của một giải đấu quốc tế do Hanwha tài trợ.

Chủ tịch Lê Kiên Thành (bên phải) và Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Vũ Nguyên (bên trái) chụp hình lưu niệm tại giải đấu ẢNH: LPGA

Tại Việt Nam, golf đang có sự phát triển mạnh mẽ và ngày càng trở nên phổ biến. Tiếp nối giá trị cốt lõi "Nâng cao chất lượng cuộc sống" của tập đoàn Hanwha, Hanwha Life Việt Nam cũng mong muốn tiên phong chung tay thúc đẩy sự phát triển của golf tại thị trường mà công ty đã gắn bó suốt hơn 17 năm qua.

Dự kiến trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam sẽ triển khai các hoạt động phát triển phong trào golf trong nước, hướng đến phát hiện, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các tài năng trẻ, góp phần xây dựng hệ sinh thái golf bền vững. Qua đó, công ty không chỉ đồng hành phát triển thể thao, mà còn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, năng động và tích cực, đồng thời khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các đối tác uy tín để nhanh chóng triển khai các kế hoạch thúc đẩy sự phát triển của ngành golf. Đây cũng là cách chúng tôi thể hiện cam kết phát triển bền vững, không ngừng vun đắp niềm tin với khách hàng và công chúng, từ đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất" tại Việt Nam".

Nhờ những giá trị tích cực đóng góp cho cộng đồng, Hanwha Life Việt Nam đã không ngừng củng cố vị thế trên thị trường và được vinh danh với nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm "Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín" 9 năm liên tiếp (2017 - 2025), "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" 5 năm liền (2020 - 2024), "Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam" 6 năm liên tiếp (2020 - 2025) do Vietnam Report công bố, doanh nghiệp có "Sản phẩm bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài chính tốt nhất 2025" do Báo Tài chính - Đầu tư vinh danh, đồng thời là "Doanh nghiệp vì cộng đồng" 5 năm liên tiếp (2021 - 2025) do The Saigon Times bình chọn.