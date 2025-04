Tập đoàn Hoa Lâm, 2 bệnh viện tầm soát ung thư miễn phí cho người dân TP.Cần Thơ

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 người là các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ đã được siêu âm tuyến vú và chụp nhũ ảnh miễn phí ngay trên xe chụp nhũ ảnh lưu động.

Các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City khám bệnh, cấp phát thuốc cho người dân Ảnh: T.Hạ

Cùng hoạt động khám bệnh và tầm soát ung thư vú, 200 phần quà thiết thực cũng đã được trao cho người dân quận Bình Thủy và huyện Cờ Đỏ, góp phần hỗ trợ đời sống và lan tỏa sự gắn kết trong cộng đồng. Hoạt động diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, với sự đồng hành tích cực từ chính quyền địa phương và sự hưởng ứng của người dân. Những món quà ý nghĩa đã góp phần mang lại niềm vui, sự động viên và tinh thần sẻ chia đến bà con nơi đây.

Chương trình tại TP.Cần Thơ là một phần trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa do Tập đoàn Hoa Lâm, Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City triển khai. Với tấm lòng luôn hướng đến cộng đồng của bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm, thời gian qua, tập đoàn đã tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động an sinh xã hội như tài trợ trang thiết bị y tế hiện đại cho các bệnh viện địa phương, xây dựng chợ cho bà con nghèo, trao học bổng cho trẻ em khó khăn…

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm và 2 bệnh viện trao tặng quà cho người dân Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ Ảnh: T.Hạ

Được biết, chương trình diễn ra ngày 25.4 tại Hội trường Trung tâm chính trị quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ, có sự tham dự của ông Đoàn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Quận ủy quận Bình Thủy; bà Lê Hoàng Thủy Trinh, Phó bí thư thường trực Quận ủy quận Bình Thủy; ông Tiêu Quốc Doãn, Ủy viên Ban thường vụ, Phó chủ tịch thường trực UBND quận Bình Thủy... Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm và 2 bệnh viện có sự tham dự của ông Phan Văn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Lâm Cần Thơ; ông Nguyễn Tiến Sỹ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietbank, Phó ban Chiến lược Khu Y tế kỹ thuật cao TP.HCM; tiến sĩ - bác sĩ Huỳnh Thị Ngọc Thúy, Phó giám đốc Bệnh viện Gia An 115; bác sĩ chuyên khoa 2 Đặng Quang Thuyết, Phó giám đốc Y khoa, Bệnh viện Quốc tế City...