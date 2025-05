Tập đoàn Marriot khai trương khách sạn đầu tiên tại Đà Nẵng

Courtyard by Marriott Danang Han River nổi bật khi sở hữu vị trí đắc địa giữa lòng TP.Đà Nẵng ẢNH: NVCC

Ngày 28.5, Courtyard by Marriott, một trong hơn 30 thương hiệu khách sạn nổi bật của Marriott Bonvoy đã chính thức khai trương khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River giữa lòng TP.Đà Nẵng. Đây là lần đầu tiên thương hiệu Courtyard by Marriott có mặt tại Việt Nam, đồng thời là khách sạn thứ năm quản lý bởi Marriott International tại Đà Nẵng - một trong những điểm đến phát triển du lịch sôi động nhất khu vực miền Trung.

Ông Duke Nam, Phó chủ tịch khu vực Hàn Quốc, Việt Nam và Philippines, Marriott International chia sẻ tại sự kiện: "Chúng tôi rất vinh dự khi lần đầu tiên giới thiệu thương hiệu Courtyard by Marriott đến với Việt Nam. Với sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và khả năng kết nối thuận tiện, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm lưu trú trọn vẹn dù là trong chuyến công tác hay kỳ nghỉ thư giãn".

Toạ lạc ngay trung tâm thành phố với tầm nhìn hướng ra sông Hàn, Courtyard by Marriott Danang Han River nổi bật với chiều cao 45 tầng, càng nổi bật hơn về đêm khi được trang bị hệ thống đèn LED rực rỡ giúp tòa nhà nổi bật trên đường chân trời thành phố. Khách sạn gồm 300 phòng nghỉ và suite được thiết kế tinh tế với tông màu trung tính nhẹ nhàng, mang đến không gian gần gũi. Nội thất tiện nghi được bài trí hợp lý, bao gồm giường ngủ cao cấp, bàn làm việc thông minh, Wi-Fi tốc độ cao và phòng tắm tiện nghi. Hệ thống cửa kính tràn viền mở ra khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố và dòng sông Hàn thơ mộng.

Courtyard by Marriott Danang Han River càng nổi bật về đêm khi được trang bị hệ thống đèn LED rực rỡ ẢNH: NVCC

Ông Stefano Maccagno, Tổng quản lý khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River và Four Points by Sheraton Danang, chia sẻ: "Với sự kết hợp hài hòa giữa vùng biển xanh mát, nét văn hóa đặc sắc và nhịp sống hiện đại, Đà Nẵng là điểm đến đang vươn lên mạnh mẽ không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi tự hào đóng góp vào diện mạo ngày càng năng động của thành phố bằng sự ra mắt khách sạn Courtyard by Marriott Danang Han River, mang đến không gian lưu trú hiện đại, dịch vụ tận tâm và trải nghiệm thoải mái, kết nối trọn vẹn cho cả khách công vụ lẫn khách du lịch".

Nằm dọc bờ biển miền Trung Việt Nam, Đà Nẵng nổi tiếng với bãi biển rực rỡ, những di sản văn hóa đặc sắc và các lễ hội thường niên. Du khách yêu thích khám phá có thể ghé thăm loạt điểm đến biểu tượng như Ngũ Hành Sơn, Bà Nà Hills, phố cổ Hội An hay cố đô Huế, hoặc trải nghiệm các sân golf đẳng cấp được thiết kế bởi những tên tuổi hàng đầu thế giới. Sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ cách khách sạn 4,4km, thuận tiện cho việc di chuyển.