Tập đoàn Nhật Bản hợp tác hỗ trợ trẻ bơi thủy liệu, góp phần chống đuối nước

Trẻ em được bơi lội từ sớm (giai đoạn vàng đầu đời 0 - 4 tuổi) sẽ giúp phát triển toàn diện, nhất là hệ thống tiêu hóa, cơ xương khớp cứng cáp và góp phần chống đuối nước. Bơi thủy liệu và luyện tập các kỹ năng an toàn trong nước cho bé từ 0 - 4 tuổi giúp trẻ dạn nước và bảo vệ an toàn cho trẻ.

Tập đoàn phúc lợi xã hội Kuwanomikai thành lập từ 1976, đang sở hữu hệ thống 39 trường mầm non và dưỡng lão lớn nhất Nhật Bản bao gồm hệ sinh thái chăm sóc trẻ nhỏ, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc y tế được Chính phủ Nhật công nhận. Còn BB wellness Vietnam được thành lập năm 2016, cung cấp dịch vụ bơi thủy liệu cho bé, đã phát triển được 23 chi nhánh trên 6 tỉnh thành cả nước và hỗ trợ cho hơn 70.000 bé đến thời điểm này.

Lễ ký kết hợp tác

Trong năm 2023, với sự đồng thuận của gần 600 ba mẹ, các nhân viên ở đây đã cung cấp dịch vụ bơi thủy liệu và tập luyện các kỹ năng an toàn dưới nước cho gần 600 bé. Việc các bé được làm quen nước từ nhỏ và thuần thục kỹ năng an toàn dưới nước sẽ giúp trẻ an toàn, tự tin và phát triển nền tảng thể chất vượt trội.

Đồng hành với sứ mệnh đó, qua 1 năm tìm hiểu thị trường và các đối tác trong mảng mẹ và bé, tập đoàn Nhật Bản Kuwanomikai chọn BB wellness để hợp tác, mong muốn đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam thông qua việc chăm sóc thế hệ mầm non tương lai.

Các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản sẽ huấn luyện các kỹ năng chăm bé theo nhiều độ tuổi và theo sát để đảm bảo chất lượng trong quá trình chăm các con. BB wellness cũng sẽ chuyển giao cho ba mẹ cách huấn luyện cho các con các kỹ năng an toàn dưới nước để ba mẹ có thể tập cho con tại nhà bằng nhiều cách khác nhau với hy vọng thế hệ trẻ em Việt Nam mới sẽ thuần thục các kỹ năng an toàn dưới nước.