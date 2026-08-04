Tập đoàn Phương Châu tiên phong Đông Nam Á đạt JCI Enterprise: Điều gì tạo nên khác biệt?

Đằng sau chứng nhận quốc tế này là cam kết mang đến môi trường điều trị an toàn cho mỗi người mẹ, mỗi em bé và mọi gia đình đặt niềm tin vào hệ thống.

"Có một câu hỏi mà chúng tôi luôn tự đặt ra trước mỗi quyết định đầu tư, mỗi quy trình chuyên môn và mỗi bước phát triển của Tập đoàn Y tế Phương Châu: làm thế nào để mỗi người bệnh, khi bước vào bệnh viện, đều có thể an tâm rằng mình đang được bảo vệ bằng những chuẩn mực tốt nhất của y học hiện đại", bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ, Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu, chia sẻ.

Đó không chỉ là một câu hỏi chuyên môn, mà còn là lời hứa với những người mẹ, những em bé vừa cất tiếng khóc đầu tiên và mọi gia đình đã đặt trọn niềm tin vào Phương Châu. Chính từ lời hứa ấy, hành trình theo đuổi JCI và JCI Enterprise bắt đầu.

JCI không chỉ là một chứng nhận

Khi nhắc đến JCI, nhiều người nghĩ đến một chứng nhận quốc tế danh giá. Nhưng giá trị cốt lõi của JCI không nằm ở tấm chứng nhận, mà ở bộ tiêu chuẩn giúp bệnh viện vận hành an toàn hơn mỗi ngày. Với hơn 1.200 tiêu chí, JCI bao phủ toàn bộ hoạt động bệnh viện, từ quản lý thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, an toàn phẫu thuật đến bảo đảm quyền của người bệnh.

Trong thực tế, những tiêu chuẩn này được cụ thể hóa bằng việc thuốc được kiểm tra nhiều lớp trước khi sử dụng, mỗi ca phẫu thuật đều tuân thủ bảng kiểm an toàn, nguy cơ nhiễm khuẩn được kiểm soát chặt chẽ và mọi sự cố đều được ghi nhận, phân tích để ngăn ngừa tái diễn. Mục tiêu cuối cùng là giảm thiểu sai sót và đặt bệnh nhân ở vị trí trung tâm của mọi quy trình.

Dược sĩ tư vấn sử dụng thuốc để giúp người bệnh nắm rõ quy định sử dụng thuốc và hạn chế sai sót

Hiệu quả của mô hình này đã được ghi nhận trong tổng quan hệ thống công bố trên tạp chí PLOS ONE (tháng 6.2025), phân tích 14 nghiên cứu về các bệnh viện đạt JCI trên thế giới. Kết quả cho thấy tỷ lệ sai sót trong sử dụng thuốc giảm, tuân thủ vệ sinh tay được cải thiện, tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện thấp hơn và hồ sơ bệnh án đầy đủ hơn. Đáng chú ý, những cải thiện này mang lại hiệu quả rõ rệt nhất tại các hệ thống y tế đang phát triển, nơi mỗi bước tiến về an toàn đều tạo ra khác biệt đáng kể cho người bệnh.

JCI Enterprise: Khi chất lượng được chuẩn hóa trên toàn hệ thống vì người bệnh

Nếu JCI là chuẩn mực dành cho một bệnh viện, thì JCI Enterprise đánh giá năng lực vận hành của cả một hệ thống y tế. Điều đó đồng nghĩa chất lượng không phụ thuộc vào một cá nhân hay một cơ sở riêng lẻ, mà được bảo đảm bằng cùng một hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn và văn hóa an toàn tại mọi bệnh viện trong mạng lưới.

Việc theo đuổi JCI Enterprise không nhằm sở hữu thêm một chứng nhận quốc tế, mà hướng đến mục tiêu mang những chuẩn mực an toàn và chất lượng đến gần hơn với người bệnh Việt Nam, bất kể họ sinh sống ở đâu. Không chỉ người bệnh, đội ngũ y tế cũng được làm việc trong môi trường có quy trình chuẩn hóa, minh bạch và văn hóa cải tiến liên tục - nền tảng để nâng cao chất lượng chăm sóc một cách bền vững.

Theo đó, dù bệnh nhân khám và điều trị tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Sa Đéc hay TP.HCM đều được tiếp cận cùng một chuẩn chất lượng và quy trình chăm sóc. Để đạt chứng nhận JCI Enterprise, một tổ chức phải có ít nhất ba bệnh viện đạt chuẩn JCI và chứng minh khả năng duy trì văn hóa chất lượng đồng nhất trên toàn hệ thống.

Theo đại diện Tập đoàn Y tế Phương Châu, phía sau chứng nhận là nhiều năm chuẩn hóa quy trình, đào tạo nhân lực và xây dựng văn hóa an toàn người bệnh. Quan trọng hơn, JCI Enterprise không được xem là đích đến mà là nền tảng cho quá trình cải tiến liên tục. Mỗi kinh nghiệm, sáng kiến hay bài học từ một bệnh viện sẽ được chia sẻ và áp dụng trên toàn hệ thống, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Tiếp nối hành trình phụng sự với lời hứa cộng đồng

Theo Phương Châu, JCI Enterprise không phải là đích đến mà là nền tảng để tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, cập nhật các tiến bộ y học và duy trì văn hóa an toàn trên toàn hệ thống. Mục tiêu cuối cùng là để người bệnh, dù khám và điều trị ở bất kỳ cơ sở nào trong hệ thống, đều được tiếp cận cùng một chuẩn chất lượng và sự an tâm trong chăm sóc.

Không chỉ hướng đến người bệnh, việc vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế còn góp phần tạo dựng môi trường làm việc an toàn, minh bạch cho đội ngũ y tế thông qua quy trình chuẩn hóa, dữ liệu đồng bộ và văn hóa cải tiến liên tục. Đây cũng là nền tảng để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh một cách bền vững.

"Chúng tôi không mong người bệnh nhớ rằng Phương Châu đạt JCI. Chúng tôi mong người bệnh cảm nhận được rằng họ đang được chăm sóc trong một hệ thống mà sự an toàn không phụ thuộc vào một cá nhân xuất sắc, mà được bảo đảm bởi cả một hệ thống vận hành theo những chuẩn mực nghiêm ngặt nhất của thế giới. Đó mới là tinh thần cốt lõi của JCI Enterprise", bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hồ - Nhà sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y tế Phương Châu - bộc bạch.