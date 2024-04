Tập đoàn Thuận An 'góp mặt' trong những dự án giao thông nào?

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An (gọi tắt là Tập đoàn Thuận An) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tập đoàn Thuận An đã và đang tham gia những dự án nào?

Tháng 7.2020, liên danh Công ty CP thương mại, tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Thành Hưng - Công ty CP đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty CP phát triển xây dựng và thương mại Thuận An là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu gói thầu số 5 thi công xây dựng thuộc dự án sửa chữa cầu Thăng Long. Giá trúng thầu là 242,846 tỉ đồng, giảm 0,2% so với giá gói thầu (243,444 tỉ đồng).

Tại dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn, Tập đoàn Thuận An tham gia thi công gói thầu XL10: xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km81+500 - Km94+500 (bao gồm các cầu Khải Định, cầu số 6, cầu số 7, cầu Km88 - Km88+987,07).

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội bắc qua Sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Thuận An phụ trách thi công gói thầu XL.02 xây dựng cầu dẫn (từ trụ T14 đến mố M2 và kết cấu phần trên nhịp N14, đường đầu cầu phía Hà Tĩnh).

Ngoài ra, Thuận An còn góp mặt trong nhiều dự án cầu khác như cầu Vĩnh Tuy 2, cầu sông Rút nằm trên tuyến cao tốc nối Hạ Long với Bạch Đằng...

Năm 2023, liên danh Tập đoàn Thuận An - Công ty CP Tập đoàn xây dựng 168 Việt Nam đã trúng gói thầu 846,64 tỉ đồng thi công gần 7 km cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang...

Liên danh Công ty CP xây dựng Xuân Quang, Công ty CP Tập đoàn Thuận An - TAG và Công ty CP Vinadelta cũng trúng thầu gói số 7 thi công xây dựng dựng đoạn từ Km18 - Km43 Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km43, QL4B do Sở GTVT tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư, giá trị gói thầu 878 tỉ đồng...

Tập đoàn Thuận An cũng vượt qua nhiều thương hiệu có tiếng, được lựa chọn là nhà thầu chính thi công cầu dây văng Máy Chai nối từ mương Cầu Tre (Ngô Quyền) sang đảo Vũ Yên (H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) với tổng mức trên 2.000 tỉ đồng.

Thuận An liên quan dự án nào tại Bắc Giang?

Trong vụ án nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc, và ông Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ.

Tập đoàn Thuận An là một trong những nhà thầu tham gia dự án xây dựng cầu Đồng Việt tại Bắc Giang. Theo đó, tại dự án xây dựng cầu dây văng Đồng Việt và đường dẫn lên cầu (H.Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang), Tập đoàn Thuận An đảm nhận gói thầu số 7 thi công toàn bộ phần nhịp dẫn bờ Bắc Giang từ mố M1 đến trụ T6 và toàn bộ phần nhịp dẫn bờ Hải Dương từ trụ T8 đến Mố M2; trụ neo T6, T8...

Ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, cũng là người ký quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu số 7. Giá mời thầu là 1.132,735 tỉ đồng, giá trúng thầu là 1.132,351 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc, 2 tập thể và 32 cá nhân thuộc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị kiểm điểm vì để xảy ra vi phạm tại các dự án, trong đó có dự án xây dựng cầu Đồng Việt.