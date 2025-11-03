Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân sau bão lũ

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
03/11/2025 20:40 GMT+7

Với tinh thần tương thân tương ái, Tập đoàn Wilmar CLV thực hiện 02 chương trình hướng về đồng bào miền Bắc và miền Trung, trao tặng 15 tỉ đồng gồm hiện kim và hiện vật nhằm hỗ trợ người dân ở các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão lũ sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống.

Từ 31.10 - 1.11.2025, Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tỉnh thực hiện chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc" tiến hành trao tặng 10 tỉ đồng, bao gồm 4 tỉ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà với trị giá 6 tỉ đồng là nhu yếu phẩm và sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân sau bão lũ- Ảnh 1.

Chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc" trao tặng 10 tỉ đồng hiện kim và hiện vật cho người dân tại 4 tỉnh


Song song đó, Tập đoàn tiếp tục lên kế hoạch trao tặng 5 tỉ đồng, gồm 2 tỉ đồng tiền mặt và 3 tỉ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Mỗi phần là nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt...); được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Tỉnh.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
