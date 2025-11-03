Tập đoàn Wilmar CLV trao tặng 15 tỉ đồng hỗ trợ người dân sau bão lũ

Từ 31.10 - 1.11.2025, Tập đoàn Wilmar CLV phối hợp với Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tỉnh thực hiện chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc" tiến hành trao tặng 10 tỉ đồng, bao gồm 4 tỉ đồng tiền mặt và 10.600 phần quà với trị giá 6 tỉ đồng là nhu yếu phẩm và sản phẩm tẩy rửa vệ sinh nhà cửa cho người dân tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Chương trình "Hướng về đồng bào miền Bắc" trao tặng 10 tỉ đồng hiện kim và hiện vật cho người dân tại 4 tỉnh





Song song đó, Tập đoàn tiếp tục lên kế hoạch trao tặng 5 tỉ đồng, gồm 2 tỉ đồng tiền mặt và 3 tỉ đồng hiện vật cho người dân ở các địa phương bị ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung.

Mỗi phần là nhu yếu phẩm hằng ngày như gạo, dầu ăn, hạt nêm, nước tương, mì trứng và đặc biệt là những sản phẩm chăm sóc nhà cửa từ thương hiệu Power100 (nước giặt xả, nước rửa chén, nước lau sàn, bột giặt...); được trao tặng trực tiếp đến người dân thông qua Mặt trận Tổ quốc Tỉnh.