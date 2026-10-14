Tập huấn kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng

Ngày 14.10, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2026, dành cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ chuyên trách tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Đổi mới hoạt động Đoàn trong kỷ nguyên số

Phát biểu khai mạc hội nghị, chị Nông Quỳnh Ngân, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, nhấn mạnh năm 2026 là thời điểm tập trung đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào thực tiễn. Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác thanh niên, việc đổi mới phương thức hoạt động cần bắt đầu từ tư duy, kỹ năng và năng lực hành động của mỗi cán bộ Đoàn.

Chị Nông Quỳnh Ngân phát biểu tại hội nghị ẢNH: BTC

Với chủ đề công tác năm 2026 "Tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư xung kích đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động", hội nghị tập trung cập nhật chủ trương, quy định, hướng dẫn mới; nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và tạo điều kiện để cán bộ Đoàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Chương trình gồm các chuyên đề thiết thực, gắn với yêu cầu đổi mới công tác Đoàn trong tình hình hiện nay. Trong đó, chuyên đề về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và công nghệ mới do anh Đặng Hải Lộc, CEO Công ty CP công nghệ và truyền thông AIV Group, trình bày, tập trung giới thiệu khả năng sử dụng các công cụ số để xây dựng nội dung, sản phẩm tuyên truyền và nâng cao hiệu quả tiếp cận đoàn viên, thanh niên trên các nền tảng số.

Anh Đặng Hải Lộc chia sẻ thông tin tại hội nghị ẢNH: BTC

Một nội dung trọng tâm khác là chuyên đề "Một số chủ trương, quy định, hướng dẫn mới về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII", do chị Vũ Thị Tuyết Mai, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, trao đổi.

Chuyên đề cung cấp những nội dung mới về công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, thực hiện Điều lệ Đoàn sửa đổi, đồng thời làm rõ các kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết đối với cán bộ Đoàn.

Nâng cao kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc

Bên cạnh kiến thức nghiệp vụ, hội nghị chú trọng các kỹ năng thực hành phục vụ trực tiếp công việc của cán bộ Đoàn. Chuyên đề về kỹ năng giọng nói trong hoạt động tuyên truyền do thạc sĩ, MC Minh Phương, phát thanh viên kênh VOV Giao thông Duyên hải, trao đổi, hướng dẫn cách sử dụng giọng nói trong dẫn chương trình, thuyết trình, sinh hoạt Đoàn và tổ chức các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham gia hội nghị tập huấn ẢNH: BTC

Thông qua chuyên đề, cán bộ Đoàn có thêm phương pháp nâng cao khả năng truyền đạt, tạo sự hấp dẫn và tăng tương tác với đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết để nâng cao chất lượng tổ chức hội nghị, diễn đàn và các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở.

Đặc biệt, hội nghị đã triển khai chuyên đề về kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng, do anh Lê Ngọc Hòa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, trình bày.

Nội dung tập trung vào yêu cầu nâng cao khả năng nhận diện, xử lý thông tin sai lệch, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và nâng cao trách nhiệm của cán bộ Đoàn trong công tác tuyên truyền, định hướng thanh niên.