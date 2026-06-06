Mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào thanh niên cả nước

Nhiều đổi mới đáng ghi nhận

Thưa ông, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII diễn ra đúng năm kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn. Nhìn lại chặng đường phát triển của tổ chức Đoàn qua nhiều kỳ đại hội, theo ông dấu ấn lớn nhất của công tác Đoàn và phong trào thanh niên VN là gì?

Ông Hà Quang Dự, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao ẢNH: NHẬT NAM

Ông Hà Quang Dự: Điều làm nên dấu ấn nổi bật nhất trong lịch sử 95 năm của Đoàn chính là sự hình thành và phát triển liên tục của các phong trào thanh niên qua từng thời kỳ cách mạng. Từ thời Đoàn Thanh niên cứu quốc, Đoàn Thanh niên lao động cho đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày nay, các phong trào hành động cách mạng luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, tập hợp, giáo dục và phát huy sức trẻ VN.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy mỗi giai đoạn đều ghi dấu bằng những phong trào lớn. Đó là phong trào Thanh niên xung phong do Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao cho Đoàn tổ chức; phong trào "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong" trong những năm kháng chiến chống Mỹ; các phong trào ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; phong trào thanh niên thi đua lao động sản xuất, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Chính những phong trào ấy đã tạo nên môi trường để hàng triệu thanh niên cống hiến sức lực, trí tuệ cho đất nước. Có thể nói, lịch sử của Đoàn gắn liền với lịch sử của các phong trào thanh niên. Đó là nơi tuổi trẻ thể hiện tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến.

Trong lịch sử Đoàn, chúng ta không thể quên hàng triệu thanh niên đã lên đường chiến đấu, hàng vạn người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Hôm nay vẫn có rất nhiều đoàn viên, thanh niên đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nơi biên giới, hải đảo và trong lực lượng vũ trang. Những đóng góp ấy tạo nên hình ảnh đẹp nhất của tuổi trẻ VN suốt 95 năm qua.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và nhiều thay đổi về nhu cầu, lối sống của giới trẻ, theo ông, tổ chức Đoàn cần đổi mới ra sao để tiếp tục thu hút, tập hợp thanh niên?

Quan sát hoạt động của Đoàn hiện nay, tôi thấy tổ chức Đoàn đã có nhiều đổi mới đáng ghi nhận. Các hoạt động ngày càng gần gũi hơn với đời sống thanh niên, ứng dụng tốt hơn công nghệ số và có khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội hiện đại.

Thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng quyết tâm hành động ẢNH: DƯƠNG TRIỀU

Ngày nay thanh niên có nhiều lựa chọn hơn trong học tập, việc làm, giải trí và giao tiếp xã hội. Điều đó đòi hỏi Đoàn không thể duy trì cách làm cũ mà phải liên tục đổi mới phương thức tiếp cận, nội dung hoạt động và hình thức tập hợp thanh niên.

Theo tôi điều quan trọng nhất là phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người trẻ. Thanh niên quan tâm đến việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, phát triển kỹ năng nghề nghiệp hay sức khỏe tinh thần thì Đoàn phải đồng hành cùng họ ở những lĩnh vực ấy.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tôi nhận thấy lòng yêu nước trong thanh niên hiện nay không hề giảm đi mà đang được thể hiện bằng nhiều hình thức mới, sinh động hơn. Đó có thể là tinh thần khởi nghiệp để làm giàu cho đất nước, nghiên cứu khoa học, quảng bá văn hóa VN ra thế giới, hay tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng.

Tôi tin rằng T.Ư Đoàn hiện nay đã và đang nắm bắt khá tốt những xu hướng ấy. Điều cần thiết là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để Đoàn luôn là mái nhà chung hấp dẫn đối với thanh niên.

Cán bộ Đoàn hãy luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết

Ông kỳ vọng gì vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, đặc biệt trong việc xây dựng lớp thanh niên VN vừa có bản lĩnh chính trị, vừa có năng lực hội nhập và sáng tạo?

Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ trở thành một dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho phong trào thanh niên cả nước. Đại hội cần đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm thu hút, hỗ trợ và khích lệ ngày càng nhiều thanh niên tiên tiến tham gia đóng góp cho xã hội trên mọi lĩnh vực.

3.jpgT.Ư Đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên ẢNH: VŨ THƠ

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đoàn là phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận cho đất nước.

Nhìn vào thực tiễn những năm qua, chúng ta cũng thấy còn tồn tại những hạn chế, yếu kém về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ. Đây là bài học rất đáng suy ngẫm đối với công tác giáo dục thế hệ trẻ. Vì vậy, Đoàn cần chú trọng hơn nữa việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng và tinh thần trách nhiệm xã hội cho đoàn viên, thanh niên.

Tôi mong muốn Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục khẳng định mục tiêu xây dựng lớp thanh niên VN có lý tưởng, có tri thức, có năng lực sáng tạo, có tinh thần hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc và lòng yêu nước.

Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu rất lớn. Muốn hiện thực hóa những mục tiêu ấy, chúng ta cần lực lượng cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Đoàn cần góp phần quan trọng trong việc bồi dưỡng lực lượng tiên phong đó.

Bên cạnh việc phát huy thanh niên ưu tú, Đoàn cũng không được quên nhiệm vụ chăm lo, hỗ trợ những thanh niên yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Là người từng giữ cương vị Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, ông muốn gửi gắm điều gì tới đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cả nước trước thềm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII?

Điều tôi muốn gửi gắm trước hết tới đội ngũ cán bộ Đoàn là hãy luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo và sự trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng. Người cán bộ Đoàn phải gần gũi thanh niên, hiểu thanh niên và biết lắng nghe những nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Chỉ khi thực sự đồng hành cùng người trẻ, Đoàn mới có thể tập hợp và dẫn dắt thanh niên hiệu quả.

Đối với đoàn viên, thanh niên cả nước, tôi mong các bạn biết trân trọng tuổi trẻ của mình. Thanh xuân là quãng thời gian đẹp nhất, mạnh khỏe nhất và giàu khát vọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Hãy sử dụng quỹ thời gian quý giá ấy để học tập, rèn luyện, lao động sáng tạo và biến những ước mơ của mình thành hiện thực.

Tổ quốc VN đang đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn. Những định hướng chiến lược mà Đảng đã đề ra cho giai đoạn mới chính là không gian rộng mở để thanh niên dấn thân, lập nghiệp và cống hiến. Tôi tin rằng với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ VN, thế hệ thanh niên hôm nay sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những thập niên tới.

Xin cảm ơn ông!