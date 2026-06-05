Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc: Hướng đến dấu mốc quan trọng của thanh niên

Thượng úy Ngọc Văn Thành ẢNH: NVCC

Bệ phóng cho khát vọng cống hiến của thanh niên

Là chiến sĩ trẻ trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc, tôi kỳ vọng đại hội sẽ trở thành bệ phóng cho tinh thần "Bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, cống hiến" của tuổi trẻ Công an nhân dân. Thanh niên lực lượng vũ trang như tôi mong muốn đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí chiến đấu, sự mưu trí, dũng cảm và sẵn sàng cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Ngọc Văn Thành (Phó bí thư Đoàn Công an xã Tân Nhựt, TP.HCM)

Nguyễn Tá Quỳnh Phương ẢNH: NVCC

Tiếp tục là nơi định hướng, hun đúc lý tưởng sống đẹp

Tôi mong đại hội sẽ diễn ra thành công tốt đẹp và mở ra một nhiệm kỳ đầy khát vọng, cống hiến của thế hệ trẻ. Đặt niềm tin vào nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng vào những chuyển biến mạnh mẽ của công tác Đoàn trong thời gian tới. Bằng nhiệt huyết, trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ, đại hội sẽ tiếp tục khơi dậy tinh thần xung kích, sáng tạo, bản lĩnh "dám nghĩ, dám làm" trong thanh niên Việt Nam.

Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới tổ chức Đoàn tiếp tục là nơi định hướng, hun đúc lý tưởng sống đẹp, góp phần đào tạo thế hệ trẻ bản lĩnh, tài năng để xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

Nguyễn Tá Quỳnh Phương (Bí thư Chi đoàn lớp ĐH Sư phạm Ngữ văn K15, Trường ĐH Đồng Nai)

Vũ Thanh Hải ẢNH: NVCC

Dự án cộng đồng sẽ là nơi người trẻ được cống hiến

Tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ mang đến nhiều đổi mới thiết thực hơn trong các hoạt động vì cộng đồng. Chẳng hạn, việc triển khai thêm các dự án xã hội dành cho giới trẻ sẽ giúp thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia, qua đó tạo cơ hội để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Tôi mong những dự án thiện nguyện, những dự án cộng đồng có người trẻ tham gia sẽ được tổ chức nhiều hơn. Đây cũng là hoạt động giúp các bạn trẻ cống hiến và thể hiện mình.

Vũ Thanh Hải (Đoàn viên ấp Trảng Táo, xã Xuân Thành, TP.Đồng Nai)

Nguyễn Thị Huỳnh Trâm ẢNH: NVCC

Cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tất cả đoàn viên, thanh niên trong cả nước. Hơn nữa, đại hội không chỉ là ngày hội lớn mà còn là cột mốc khẳng định sự trưởng thành của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.

Là một cán bộ Đoàn, tôi tự hào khi khoác lên mình màu áo xanh thanh niên, màu xanh của tuổi trẻ, sự hy vọng, nhiệt huyết và cống hiến.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ ban hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa XIII phù hợp với tình hình hiện nay. Điều lệ được ví như "khung xương" pháp lý điều hành toàn bộ hệ thống. Vì vậy, đoàn viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đặt rất nhiều kỳ vọng vào những thay đổi mang tính đột phá, đặc biệt phù hợp với tình hình của đất nước và giải quyết được các vấn đề trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo trong kỷ nguyên vươn mình.

Tôi trân trọng gửi gắm niềm tin và kỳ vọng sâu sắc nhất vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Tôi mong muốn đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành mới thực sự là những thủ lĩnh thanh niên bản lĩnh với trái tim nhiệt huyết, tầm nhìn mở rộng, sẵn sàng đồng hành và truyền cảm hứng cho đoàn viên trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thị Huỳnh Trâm (Bí thư Chi đoàn Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam)

Hà Thanh Phú ẢNH: NVCC

Xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên"

Là một cán bộ Đoàn, tôi rất kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới sẽ tiếp tục là dấu mốc quan trọng, mở ra những định hướng mới cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Tôi mong đại hội sẽ tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ và thế hệ thanh niên Việt Nam "vừa hồng, vừa chuyên", vững vàng về lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống đẹp; vừa giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, năng động, sáng tạo và thích ứng với yêu cầu phát triển của thời đại.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ có thêm nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực để thanh niên có môi trường học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; phát huy tinh thần tiên phong, xung kích trong chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng, khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia xây dựng địa phương ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Với niềm tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, tôi tin tưởng Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới để thế hệ trẻ tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm; góp phần xây dựng lớp thanh niên "vừa hồng, vừa chuyên", chung sức đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Hà Thanh Phú (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn P.Bàn Cờ, Bí thư Chi đoàn Khu phố 3, TP.HCM)

Ngô Thị Thanh Mai ẢNH: NVCC

Giúp người trẻ phát triển một cách toàn diện

Là một đoàn viên, tôi rất mong chờ Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới sẽ mang đến những định hướng mới mẻ.

Tôi mong Đoàn sẽ có thêm nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên về kỹ năng nghề nghiệp, chuyển đổi số, ngoại ngữ, tư duy sáng tạo và khởi nghiệp. Trong bối cảnh xã hội thay đổi rất nhanh, người trẻ không chỉ cần nhiệt huyết mà còn cần được trang bị kiến thức và cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện. Bên cạnh đó, tôi cũng hy vọng Đoàn sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường để thanh niên có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng.

Tôi tin rằng đại hội lần này sẽ tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ chúng tôi sống trách nhiệm, bản lĩnh và tiên phong hơn. Với tinh thần tuổi trẻ, tôi luôn mong muốn được đồng hành, cống hiến và góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, hiện đại và truyền cảm hứng cho thanh niên Việt Nam.

Ngô Thị Thanh Mai (Đoàn viên Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam)

Nguyễn Ngọc Thùy Dương ẢNH: NVCC

Cầu nối và điểm tựa của thế hệ trẻ

Tôi mong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ đề ra nhiều định hướng, giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn tại khu phố, tổ dân phố; từ đó đưa tổ chức Đoàn đến gần thanh niên hơn, thực sự trở thành cầu nối và điểm tựa của tuổi trẻ.

Tôi kỳ vọng đại hội sẽ có nhiều chính sách, mô hình, phần việc và cách làm hay phù hợp với đặc thù từng địa phương để hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tại địa bàn dân cư phát huy vai trò xung kích trong xây dựng đời sống văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa tại nơi mình sinh sống. Đồng thời, tạo thêm nhiều không gian để đoàn viên, thanh niên được học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tổ chức phong trào và kết nối thanh niên.

Thế hệ trẻ hôm nay luôn sẵn sàng mang sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết của mình để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Nguyễn Ngọc Thùy Dương (Đoàn viên Chi đoàn Khu phố 3, P.Bàn Cờ, TP.HCM)