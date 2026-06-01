Tiếp tục là ngọn cờ tiên phong dẫn dắt thế hệ trẻ làm chủ kỷ nguyên mới

Đổi mới phương thức tiếp cận thanh niên

Là một cán bộ Đoàn ở cơ sở, trực tiếp đồng hành cùng thanh thiếu nhi địa phương, tôi đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Tôi mong Đại hội có những đánh giá sát thực tế về thanh niên hiện nay và dự báo đúng những chuyển biến của thanh niên trong 5 năm tới.

ẢNH: NVCC

Thanh niên hôm nay có nhiều cơ hội phát triển. Các bạn tiếp cận công nghệ nhanh hơn, tư duy năng động hơn. Cùng lúc, người trẻ cũng chịu áp lực về việc làm, kỹ năng, môi trường cạnh tranh, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo… Nếu tổ chức Đoàn không kịp đổi mới phương thức tiếp cận, rất dễ xa rời nhu cầu thật của thanh niên. Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra giải pháp để tổ chức Đoàn làm tốt hơn vai trò định hướng, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy sức trẻ.

Đoàn không chỉ vận động thanh niên tham gia phong trào. Đoàn cần đồng hành bằng những nhu cầu thiết thân như kỹ năng số, nghề nghiệp, khởi nghiệp, sức khỏe tinh thần, không gian sáng tạo và cơ hội phát triển bản thân. Khi thanh niên cảm nhận được Đoàn thật sự hiểu mình, hỗ trợ mình và tạo điều kiện để mình trưởng thành, các bạn sẽ mạnh dạn tham gia và đóng góp nhiều hơn.

Nguyễn Thùy Bảo Trân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường Bình Lợi Trung, TP.HCM

Mong có ứng dụng quản lý đoàn viên tích hợp AI

Công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tạo ra nhiều thay đổi trong đời sống, học tập cũng như thị trường lao động. Điều đó mở ra nhiều cơ hội cho người trẻ nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít áp lực trong việc thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội.

Là một cán bộ Đoàn trẻ, tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, mở ra giai đoạn mới cho công tác Đoàn. Đó không chỉ là đổi mới hình thức, mà là chuyển mình bằng tư duy số, dữ liệu số và năng lực đồng hành sâu sát hơn với đoàn viên, thanh niên.

Tôi mong tổ chức Đoàn phát triển ứng dụng quản lý đoàn viên tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Ứng dụng này không nên chỉ lưu trữ thông tin mà cần trở thành một trợ lý số, hỗ trợ cập nhật hồ sơ, điểm danh hoạt động, ghi nhận quá trình rèn luyện và gợi ý chương trình phù hợp với nhu cầu từng đoàn viên.

ẢNH: NVCC

Nếu có chatbot AI hỗ trợ cán bộ Đoàn xây dựng kế hoạch, hệ thống hóa văn bản, rà soát tiến độ, tổng hợp báo cáo và gợi ý mô hình hoạt động, công tác Đoàn sẽ giảm bớt thao tác hành chính. Cán bộ Đoàn sẽ có thêm thời gian để lắng nghe, kết nối và đồng hành với thanh niên. Như vậy, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp giảm tải công việc hành chính mà còn hỗ trợ tổ chức Đoàn nắm bắt nhu cầu của thanh niên tốt hơn, tạo ra những hoạt động phù hợp và thiết thực hơn với người trẻ.

Bên cạnh chuyển đổi số, tôi cũng mong Đại hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tiếp tục quan tâm đến định hướng nghề nghiệp, sức khỏe tinh thần, năng lực hội nhập và môi trường để người trẻ có thêm không gian phát huy năng lực, chủ động hơn và thích ứng tốt hơn với thời đại số, được dấn thân, trưởng thành, phụng sự cộng đồng.

Hà Đức Cường, Ủy viên BCH Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội CLC50C Trường ĐH Luật TP.HCM

Nỗ lực chăm lo cho thiếu nhi

Thiếu nhi, đội viên là tương lai của đất nước trong kỷ nguyên số. Vì vậy, tôi mong Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ quan tâm nhiều hơn đến công tác chăm lo, bảo vệ và tạo môi trường phát triển toàn diện cho các em.

Kỳ vọng lớn nhất của tôi là tổ chức Đoàn, Đội có thêm những giải pháp đột phá để xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh và hiện đại cho thiếu nhi. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, các em cần được tiếp cận không gian số tích cực. Các sân chơi công nghệ, chương trình trang bị kỹ năng số và hoạt động giáo dục trực tuyến cần được thiết kế phù hợp với lứa tuổi. Điều này giúp các em tự tin hội nhập, nhưng vẫn giữ được bản sắc và những giá trị tốt đẹp.

ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, công tác chăm lo thiếu nhi cần đi vào thực chất hơn. Cần thu hẹp khoảng cách tiếp cận giáo dục, vui chơi, giải trí giữa trẻ em ở đô thị với trẻ em ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tôi cũng mong có thêm chính sách hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, để các em không bị bỏ lại phía sau.

Khi thiếu nhi được quan tâm đúng mức, các em sẽ có thêm điều kiện để học tập, rèn luyện, phát triển nhân cách và nuôi dưỡng ước mơ.

Trần Nguyễn Anh Tú, Tổng phụ trách Đội trường THCS Nguyễn Văn Bé, TP.HCM

Tiếp tục là nguồn cảm hứng của thế hệ trẻ

Đại hội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Khát vọng kiến thiết một Việt Nam hùng cường đang hiện diện trong suy nghĩ và hành động của nhiều người trẻ. Là cán bộ Đoàn, chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách đột phá, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần dấn thân của thanh niên.

ẢNH: NVCC

Tôi mong tổ chức Đoàn tiếp tục là ngọn cờ tiên phong dẫn dắt thế hệ trẻ, đặc biệt là gen Z, tự tin làm chủ kỷ nguyên công nghệ. Các phong trào chuyển đổi số cần được thúc đẩy sâu rộng hơn. Thanh niên cần được tạo điều kiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới vào học tập, lao động, công tác xã hội, để mỗi đoàn viên trở thành một "đại sứ số" nhạy bén và trách nhiệm.

Cùng với đó, sự phát triển hiện đại phải gắn với việc gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Tuổi trẻ Dĩ An nói riêng và thanh niên TP.HCM nói chung sẵn sàng đem tri thức, sức trẻ và tinh thần đổi mới góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Bùi Thị Phương Trâm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường Dĩ An, TP.HCM

Đổi mới hoạt động Đoàn trong trường học

Với công tác Đoàn, điều quan trọng không chỉ nằm ở việc tổ chức được nhiều hoạt động mà còn ở việc tạo ra môi trường để đoàn viên, học sinh, thanh niên thật sự tìm thấy giá trị của bản thân trong quá trình tham gia.

ẢNH: NVCC

Từ thực tế tại các trường học, học sinh THPT đang ở giai đoạn hình thành tư duy, bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi về bản thân, về xã hội và định hướng tương lai. Vì vậy, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII cần tiếp tục quan tâm nhiều hơn nữa đến đổi mới hoạt động Đoàn trong trường học theo hướng khơi dậy tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động ở người trẻ. Thay vì chỉ tham gia hoạt động theo yêu cầu, học sinh cần được trao cơ hội để trải nghiệm, đặt câu hỏi, thử sức và trưởng thành từ chính những trải nghiệm đó. Khi người trẻ tìm thấy động lực và ý nghĩa trong hành trình phát triển của mình, công tác Đoàn sẽ tạo ra những giá trị bền vững hơn cho xã hội.

Lưu Trọng Huỳnh, Bí thư Đoàn Trường THPT Thực hành sư phạm, Đại học Cần Thơ

Gần hơn với nhu cầu thực tế của người trẻ

Áp lực định hướng tương lai đang là một trong những vấn đề khiến nhiều bạn trẻ trăn trở hiện nay. Người trẻ vừa mong muốn phát triển bản thân, vừa phải cân bằng giữa việc học, công việc và những kỳ vọng từ gia đình, xã hội. Trong nhiều trường hợp, điều khiến các bạn gặp khó khăn không hẳn là thiếu năng lực mà là chưa thực sự hiểu bản thân phù hợp với điều gì.

ẢNH: NVCC

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục mang đến những định hướng gần gũi hơn với nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên. Theo tôi, Đoàn cần có thêm các hoạt động giúp người trẻ phát triển kỹ năng, tư duy và sự tự tin để thích nghi với xã hội đang thay đổi rất nhanh.

Lê Thị Khánh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM