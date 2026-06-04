Thư gửi Đại hội Đoàn toàn quốc: Khơi dậy khát vọng cống hiến trong người trẻ

Đổi mới phương thức hoạt động Đoàn trong nhà trường

Là một cán bộ Đoàn trong trường học, tôi kỳ vọng Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành, dẫn dắt và tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện.

Lưu Thu Liên ẢNH: THANH NAM

Tôi cũng mong Đại hội sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc đổi mới phương thức hoạt động Đoàn trong nhà trường như ứng dụng công nghệ để quản lý, kết nối và lan tỏa các giá trị tích cực. Bên cạnh đó, Đại hội cần tạo điều kiện để mỗi đoàn viên được tham gia, được thể hiện năng lực, được đóng góp bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi.

Điều tôi gửi gắm nhiều nhất là Đoàn thanh niên hãy tiếp tục là người bạn tin cậy của thanh niên, là nơi khơi dậy trong các em niềm tin, ước mơ và trách nhiệm với cộng đồng. Khi mỗi bạn trẻ biết sống đẹp, học tập tốt, dám nghĩ, dám làm và biết cống hiến, đó chính là nền tảng quan trọng để xây dựng một thế hệ thanh niên VN bản lĩnh, sáng tạo và giàu khát vọng.

Lưu Thu Liên, Bí thư Đoàn Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, TP.Hải Phòng

Mong sẽ có nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ

Tôi mong muốn Đại hội Đoàn toàn quốc sẽ có nhiều giải pháp đổi mới mạnh mẽ để thu hút đoàn viên, thanh niên trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Nguyễn Thị Hồng Sen ẢNH: NVCC

Tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên truyền, giáo dục, cũng như xây dựng nhiều mô hình hoạt động trực tuyến hấp dẫn, sáng tạo trên các nền tảng mạng xã hội để lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng sống đẹp, sống có trách nhiệm cho thanh niên.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tiễn, tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ khởi nghiệp, định hướng nghề nghiệp và trang bị kỹ năng mềm để thanh niên phát triển toàn diện.

Tôi mong Đoàn sẽ đổi mới phương pháp theo hướng gần gũi, dễ tiếp cận, lấy thanh niên làm trung tâm, chú trọng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa và ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước. Các hoạt động giáo dục cần gắn với những vấn đề mà giới trẻ quan tâm như chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, kỹ năng hội nhập quốc tế và xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng.

Nguyễn Thị Hồng Sen, Phó chủ tịch MTTQ VN xã, Bí thư Đoàn xã Bình Sơn, Quảng Ngãi

Mong sẽ được giao những nhiệm vụ mới

Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới, tôi mong rằng người trẻ sẽ tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi nhất để học tập và rèn luyện. Chúng tôi cần được đào tạo bài bản, được giao những nhiệm vụ phù hợp với sự năng động và sáng tạo của người trẻ. Thanh niên phải thực sự là chủ thể trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách của đất nước.

Nguyễn Ngọc Thái Hà ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, tôi cũng kỳ vọng các tổ chức Đoàn các cấp có những chương trình hành động cụ thể, bám sát tầm nhìn dài hạn của Đảng. Đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ phát triển, Đoàn phải tiên phong tạo ra mạng lưới kết nối "không biên giới", giúp thanh niên trang bị đầy đủ kỹ năng của một công dân toàn cầu.

Nguyễn Ngọc Thái Hà, Phó bí thư Chi đoàn ngành truyền thông đa phương tiện, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Mở ra những định hướng mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, thanh niên rất cần được hỗ trợ nhiều hơn về tư duy đổi mới sáng tạo, năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng hội nhập, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần khởi nghiệp. Đồng thời, Đoàn cần tạo thêm nhiều không gian để người trẻ được thử sức, được sai, được học, được trưởng thành và được cống hiến.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Sinh ẢNH: THANH NAM

Để thanh niên VN thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình, tôi kỳ vọng Đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ, thực sự là người bạn đồng hành lớn, hỗ trợ người trẻ ở 3 điểm tựa cốt lõi.

Một là bệ phóng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời đại AI và chuyển đổi số toàn cầu, mong Đoàn chủ động xây dựng các không gian sáng tạo, cung cấp các công cụ, khóa học và nền tảng số hóa. Đoàn hãy giúp thanh niên từ thế bị động chuyển sang làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành năng lực cạnh tranh cốt lõi.

Hai là đồng hành cùng khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Kỳ vọng Đoàn sẽ là cầu nối vững chắc giữa người trẻ với các chuyên gia, quỹ đầu tư; bảo vệ và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo độc đáo của thanh niên, giúp họ tự tin khởi nghiệp trên chính quê hương mình.

Ba là điểm tựa kỹ năng và hội nhập. Mong Đoàn tiếp tục mở rộng các chương trình giao lưu quốc tế, trang bị tư duy công dân toàn cầu và kỹ năng mềm, để mỗi người trẻ khi bước ra thế giới đều tự tin mang theo bản sắc và niềm tự hào VN.

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Sinh, Bí thư Đoàn Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM

Mong có thêm các chương trình để thế hệ trẻ giữ vững thêm bản lĩnh chính trị

Đoàn chính là trường học lớn giúp tôi trưởng thành. Từ một người khá rụt rè, tôi đã trở nên tự tin, vững vàng hơn trong giao tiếp, tư duy làm việc nhóm và xử lý tình huống. Môi trường này cũng rèn luyện cho tôi tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cùng cơ hội kết nối với những người bạn đồng hành tích cực.

Trần Thúy Hằng ẢNH: NVCC

Tôi kỳ vọng trong Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới, sẽ có nhiều hơn nữa những chương trình giúp thế hệ trẻ giữ vững bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước và ý thức gìn giữ giá trị truyền thống nhằm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh hơn nữa.

Tôi cũng mong trong Đại hội lần này sẽ có thêm những buổi tọa đàm, để người trẻ không ngừng trau dồi chuyên môn lẫn đạo đức để trở thành thế hệ kế thừa dám nghĩ, dám làm, chủ động ứng dụng công nghệ số để lan tỏa hình ảnh đẹp của Đoàn, phát huy vai trò xung kích nhằm đóng góp cho một VN phát triển bền vững.

Trần Thúy Hằng, sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM