Lấy ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Thời gian đóng góp ý kiến từ 1 - 10.6.2026.

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

CỦA BAN CHẤP HÀNH T.Ư ĐOÀN KHÓA XII

(Dự thảo lần thứ 5)

TỰ HÀO, VỮNG TIN THEO ĐẢNG, TUỔI TRẺ VIỆT NAM XÂY HOÀI BÃO LỚN, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG, TIÊN PHONG, TIẾN MẠNH TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp; đất nước đứng trước nhiều thời cơ mới song cũng đối mặt với nhiều thách thức mới. Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị - xã hội ổn định, giáo dục, khoa học, văn hóa phát triển, đời sống nhân dân cải thiện; cải cách bộ máy chính trị và quyết sách chiến lược mở ra cơ hội đột phá. Bên cạnh đó, quá trình hội nhập, cách mạng công nghiệp 4.0, cùng biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh đặt ra nhiều thách thức lớn...

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin sâu sắc vào thế hệ trẻ và đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của thanh niên. Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn, thế hệ trẻ ngày càng có điều kiện để phát triển toàn diện, nâng cao tri thức, tiếp cận khoa học công nghệ và cải thiện đời sống. Đại đa số thanh niên giàu lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, xung kích, sáng tạo, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hoạt động vì cộng đồng.

Tuy nhiên, già hóa dân số, quy mô dân số thanh niên ngày càng giảm[i]. Tác động tiêu cực của kinh tế thị trường; cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và mạng xã hội; chuyển dịch lao động, ngành nghề mới; chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động thấp; hạn chế về chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng; các vấn đề sức khoẻ, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật và biểu hiện thực dụng, phai nhạt lý tưởng ở một bộ phận thanh niên… đặt ra những khó khăn, thách thức cho công tác thanh niên nói chung, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng.

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

I. Kết quả đạt được

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục, đặc biệt là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, phù hợp với từng đối tượng thanh niên và đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Nhiều hoạt động tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, trau dồi đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030"; Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030" của Thủ tướng Chính phủ.

1.1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, hằng ngày của mỗi đoàn viên, thanh niên. Phương thức thực hiện được đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo; thực hiện đồng bộ giữa "xây" và "chống", với điểm nhấn là chuyển đổi số, tận dụng ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực cụ thể hóa nội dung học tập thông qua các chuyên đề thiết thực. Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề học tập trong cả nhiệm kỳ và chuyên đề cụ thể hằng năm đối với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên. Các mô hình, hình thức học và làm thào Bác được triển khai đa dạng đa dạng[ii], đặc biệt mô hình "Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác" là một cách làm mới, đem lại hiệu quả. Các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức trang trọng, sáng tạo, lan tỏa sâu rộng trong tuổi trẻ cả nước[iii].

1.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được đổi mới, nâng cao chất lượng và đánh giá thực chất hơn. Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt và tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn[iv]. Các hội nghị trực tuyến toàn quốc, các cuộc thi trực tuyến, học tập và kiểm tra nhận thức trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, các đợt sinh hoạt chính trị về "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên"… được tổ chức hiệu quả. Trung ương Đoàn xây dựng nhiều sản phẩm truyền thông hiện đại, cập nhật vào kho dữ liệu số để tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm với hình thức phong phú. Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" tiếp tục được mở rộng, khẳng định là hình thức tuyên truyền hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên tham gia.

Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được tăng cường qua nhiều kênh như cộng tác viên cơ sở, báo chí, báo cáo địa phương và mạng xã hội. Trung ương Đoàn ứng dụng dữ liệu lớn, AI để phân tích dư luận, duy trì báo cáo định kỳ, kịp thời định hướng thông tin cho đoàn viên và các cấp bộ Đoàn.

1.3. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên, rộng khắp với nhiều hình thức phong phú đã góp phần bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động, đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm ngày lễ lớn của Đảng, dân tộc và Đoàn được tổ chức hiệu quả, có tính hệ thống, đồng bộ, rộng khắp theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Các chiến dịch truyền thông như "Hòa bình đẹp lắm"[v], "Phủ đỏ mạng xã hội", "Tự hào Việt Nam"[vi] nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, thu hút hàng tỉ lượt xem. Nhiều diễn đàn, tọa đàm, ngày hội, liên hoan, triển lãm, cuộc thi được tổ chức thường xuyên, làm phong phú đời sống tinh thần thanh thiếu nhi[vii].

Các cấp bộ đoàn tham gia tích cực vào việc tôn tạo, quảng bá di tích lịch sử, văn hóa với các hoạt động như số hóa bằng QR, xây dựng website, bản đồ số địa chỉ đỏ, tu bổ công trình và triển khai đội tuyên truyền viên trẻ. Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" thu hút sự quan tâm, hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội[viii]. Toàn Đoàn đã triển khai Đề án thu thập, lưu giữ, tuyên truyền các câu chuyện của các nhân chứng lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa", tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc cho thanh thiếu nhi[ix].

1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi tiếp tục được quan tâm, chú trọng, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động lớn của Đoàn, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có nhân cách tốt đẹp, trung thực, trách nhiệm, văn minh. Đội ngũ cán bộ đoàn, hội, phụ trách đội đã nêu cao tinh thần tự giác, ý thức tu dưỡng rèn luyện, trách nhiệm nêu gương trước thanh thiếu nhi.

Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" tiếp tục được triển khai sâu rộng với các tiêu chí cụ thể. Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" góp phần lan tỏa cái đẹp, định hình chuẩn mực ứng xử văn minh, an toàn, lành mạnh trong môi trường số. Nhiều trào lưu, xu hướng trực tuyến mang giá trị tích cực được khởi xướng, thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, trở thành điểm sáng trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống, góp phần lan tỏa phong cách sống đẹp, sống có ích trong thế hệ trẻ. Công tác phát triển văn hóa đọc được chú trọng với nhiều hoạt động đa dạng[x]. Các hoạt động phát hiện, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu trên các lĩnh vực đã tạo động lực mạnh mẽ cho thanh niên phấn đấu[xi].

1.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen "Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật" trong đoàn viên, thanh niên

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, qua đó góp phần hình thành thói quen "Sống và làm theo Hiến pháp và pháp luật" trong thanh thiếu nhi.

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên, kịp thời tuyên truyền chính sách, pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan trực tiếp đến thanh niên[xii] bằng nhiều hình thức hiện đại. Đoàn Thanh niên chủ động phối hợp các ngành trong hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, thể hiện trách nhiệm xã hội cao. Việc triển khai các mô hình tư vấn pháp lý trẻ và hoạt động góp ý dự thảo văn bản pháp luật đã phát huy vai trò của Đoàn trong hỗ trợ pháp lý, tham gia xây dựng chính sách liên quan đến thanh niên [xiii]. Các cấp bộ Đoàn đã tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phục vụ cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

1.6. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục

Tổ chức Đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi, đem lại hiệu quả rõ nét.

Các cấp bộ Đoàn tiên phong chuyển đổi số, xây dựng ngân hàng bộ công cụ truyền thông số, tận dụng không gian mạng trong tuyên truyền, giáo dục. Ứng dụng "Thanh niên Việt Nam" trở thành công cụ kết nối, định hướng hiệu quả; hệ thống trang cộng đồng từ Trung ương đến cơ sở được đồng bộ, lan tỏa mạnh mẽ [xiv]. Các câu lạc bộ lý luận trẻ, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố, nâng cao hiệu quả, chủ động nắm bắt và định hướng tư tưởng thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng nhiều bộ công cụ, sản phẩm tuyên tuyền trẻ trung, phù hợp thị hiếu thanh thiếu nhi trên internet, mạng xã hội và thiết bị di động. Đoàn cũng chú trọng phát huy vai trò của những người có uy tín, đặc biệt là tính nêu gương của cán bộ Đoàn trong việc định hướng dư luận, đồng thời tận dụng hiệu quả hệ thống báo chí, thiết chế văn hóa, cơ sở giáo dục, sinh hoạt thanh thiếu nhi để lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng niềm tin và củng cố bản lĩnh chính trị cho thanh thiếu nhi. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) bước đầu triển khai, thể hiện sự chủ động nắm bắt công nghệ mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thanh thiếu nhi.

2. Các phong trào hành động cách mạng

Các phong trào hành động cách mạng được triển khai rộng khắp, hiệu quả và sáng tạo; lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể của hoạt động; tạo môi trường rèn luyện, trưởng thành cho thanh niên; đồng thời khẳng định uy tín, vai trò của tổ chức Đoàn và hình ảnh đoàn viên trong xã hội. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, có chiều sâu, tạo dấu ấn xã hội tích cực và được nhân rộng. Nội dung phong trào ngày càng gia tăng hàm lượng tri thức, sáng tạo gắn với chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng thanh niên, góp phần giải quyết những vấn đề mới, khó của đất nước, địa phương, đơn vị.

2.1. Phong trào "Thanh niên tình nguyện"

Là phong trào chủ lực của công tác Đoàn, nhiệm kỳ qua, nội dung và phương thức triển khai phong trào luôn được đổi mới linh hoạt, phù hợp nhu cầu thanh niên và nhiệm vụ phát triển đất nước. Chủ trương "3 liên kết"[xv] được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động sáng tạo, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội. Phong trào đã thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, đảm nhận nhiều nhiệm vụ mới, khó, quan trọng của đất nước[xvi], để lại dấu ấn rõ nét, qua đó khẳng định vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển đất nước.

Tình nguyện xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực của đoàn viên, thanh niên và sự hưởng ứng của nhân dân. Các cấp bộ Đoàn tập trung tham gia xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh; tích cực tham gia triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới, góp phần thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới, giúp nhiều địa phương hoàn thành mục tiêu sớm hơn kế hoạch, đồng thời từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn[xvii].

Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh: Các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả[xviii]; duy trì các đội hình tình nguyện tuyên truyền, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, thông minh và giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ người dân tại các khu vực vui chơi, giải trí, các điểm di tích, danh lam thắng cảnh[xix].

Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh được triển khai hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình "Vì một Việt Nam xanh"; phong trào "Chống rác thải nhựa"; chiến dịch "Hãy làm sạch biển"; đồng loạt ra quân "Ngày Chủ nhật xanh"[xx]; tổ chức các hoạt động hỗ trợ người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, xây dựng thói quen 4T[xxi] và phân loại rác tại nguồn. Thành lập và duy trì hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức phù hợp với đặc thù từng vùng, nhất là khu vực thường xuyên bão lũ, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn.

Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực. Cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông" duy trì nề nếp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, đặc biệt góp phần giảm rõ rệt tình trạng tham gia giao thông sau khi đã sử dụng rượu, bia. Các mô hình đội hình chuyên, đội hình phản ứng nhanh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực[xxii]. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành chức năng thiết lập kênh thông tin phản ánh, xử lý ùn tắc giao thông, đồng thời duy trì các diễn đàn, đối thoại như "An toàn giao thông - Hành động của thanh niên".

Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng được triển khai hiệu quả, nội dung thiết thực gắn với nhu cầu của địa phương, đơn vị. Nhiều chương trình an sinh xã hội như Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tháng Ba biên giới, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước"[xxiii]; hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán, khám chữa bệnh, hiến máu tình nguyện… được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo dấu ấn và sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội[xxiv]. Các hoạt động tình nguyện chuyên tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực.

2.2. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"

Thông qua các hoạt động của phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", nhận thức và tâm thế của thanh niên về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia được nâng lên rõ rệt; vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả khoa học, công nghệ mới để phát triển đất nước nhanh và bền vững được khẳng định. Nổi bật là việc triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", "Phổ cập AI" được đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia sôi nổi[xxv].

Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học: Các tỉnh, thành đoàn tổ chức nhiều cuộc thi ý tưởng, sáng kiến giải quyết vấn đề xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Nhiều hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, phát huy tài năng, khuyến khích tham gia khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai. Các diễn đàn, không gian sáng tạo, cuộc thi sáng kiến cộng đồng, giải thưởng nghiên cứu khoa học, quỹ hỗ trợ nghiên cứu… thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia[xxvi].

Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh được tổ chức Đoàn triển khai thực hiện với nhiều cách làm, nội dung phong phú. Đoàn viên, thanh niên đã đề xuất nhiều sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, mang lại lợi ích cộng đồng. Các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, du lịch đảo được triển khai hiệu quả; nhiều sáng kiến, phát minh được phối hợp ứng dụng vào thực tiễn. Hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, cùng các công trình, phần việc thanh niên trong lao động, sản xuất, kinh doanh lan tỏa mạnh mẽ và đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều hoạt động hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh thiếu nhi đã được tổ chức[xxvii].

Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt đạt nhiều kết quả, được xã hội và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Phong trào "Ba trách nhiệm" được triển khai theo hướng thực chất hơn, gắn với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đội ngũ cán bộ, công chức viên chức trẻ đã phát huy vai trò xung kích, trách nhiệm và năng lực chuyên môn trong việc tham gia cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, minh bạch[xxviii]. Đoàn viên, thanh niên tích cực đề xuất các sáng kiến, mô hình mới, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp[xxix]. Các hội thi, hội thao, ngày hội sáng tạo và tuyên dương cán bộ trẻ được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia. Nhiều hoạt động khuyến khích, tạo môi trường cho thanh niên ứng dụng khoa học công nghệ, tham gia giải quyết vấn đề cộng đồng như an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phòng chống tệ nạn đã được triển khai.

2.3. Phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"

Phong trào được triển khai đồng bộ, rộng khắp, khẳng định vai trò nòng cốt của thanh niên trong nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đã khơi dậy và phát huy mạnh mẽ tinh thần, trách nhiệm, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thanh niên.

Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa được chú trọng, gắn với các chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ biên giới và không gian mạng. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực do Đoàn tổ chức, ý thức chấp hành, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân của đoàn viên, thanh niên được nâng cao. Các hoạt động hậu phương quân đội, công an được duy trì, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Xung kích tham gia xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tuổi trẻ lực lượng vũ trang đã triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào "Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới", "Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy", "Thanh niên Công an nhân dân xung kích lập công vì an ninh Tổ quốc", qua đó góp phần xây dựng đội ngũ thanh niên trong quân đội, công an tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Thanh niên Quân đội, Công an là lực lượng nòng cốt, xung kích tham gia trách nhiệm, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh. Trong nhiệm kỳ, thanh niên lực lượng vũ trang đã thực hiện hàng nghìn công trình, sáng kiến và đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ dũng cảm, tuổi trẻ sáng tạo, trở thành nguồn cổ vũ lớn cho tuổi trẻ cả nước. Tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng vũ trang được xây dựng, củng cố vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xung kích tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được triển khai liên tục với nhiều chương trình ý nghĩa[xxx] thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Nhiều công trình thiết thực được thực hiện tại biên giới, hải đảo với nguồn lực trên 120 tỉ đồng, góp phần hỗ trợ nhân dân và chiến sĩ nơi tuyến đầu; các chương trình kết nghĩa, chăm lo gia đình cán bộ, chiến sĩ cũng được duy trì, nhân rộng.

Xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn. Các chương trình kết nghĩa, phối hợp công tác giữa Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trong trường học tiếp tục được triển khai đã góp phần tích cực trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Nhiều đội hình xung kích, mô hình tự quản được duy trì, cùng các hoạt động phòng chống tội phạm, ma túy, cảm hóa thanh niên chậm tiến, hỗ trợ hoàn lương, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh[xxxi].

3. Các chương trình đồng hành với thanh niên

Các chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai với những nội dung thiết thực, nhất là các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho thanh niên có cơ hội bình đẳng trong học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện, đã góp phần xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao và khẳng định vai trò của Đoàn trong chăm lo, hỗ trợ, bảo vệ quyền, lợi ích và nhu cầu chính đáng của thanh niên.

3.1. Chương trình "Đồng hành với thanh niên trong học tập"

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho thanh niên, Đoàn, Hội các cấp đã tổ chức đa dạng các hoạt động cổ vũ, khuyến khích thanh niên tự học tập, học tập suốt đời và phát huy tinh thần hiếu học thông qua triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời". Các phong trào "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" được triển khai sâu rộng, đa dạng, tạo động lực học tập, rèn luyện toàn diện và thu hút đông đảo học sinh, sinh viên tham gia[xxxii].

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, các cấp bộ Đoàn, Hội tập trung triển khai hiệu quả chương trình "Tiếp sức đến trường", qua đó đã hỗ trợ hàng chục nghìn học sinh, sinh viên khó khăn tiếp cận điều kiện học tập tốt hơn, với tổng nguồn lực xã hội hóa hàng trăm tỷ đồng[xxxiii]. Trung ương Đoàn phát động trong toàn Đoàn triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030". Nhiều mô hình, hoạt động đồng hành cùng học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ học tập và nghiên cứu khoa học được nhân rộng; các quỹ khuyến học, khuyến tài được duy trì, phát triển, trao hàng nghìn suất học bổng, giải thưởng về học tập và nghiên cứu khoa học.

Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, các cấp bộ Đoàn chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên vay vốn, hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo. Triển khai Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030". Phong trào nâng cao ngoại ngữ và năng lực số thu hút đông đảo thanh niên với nhiều cuộc thi, lớp học, câu lạc bộ, góp phần nâng cao khả năng hội nhập và thích ứng chuyển đổi số.

3.2. Chương trình "Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp"

Xây dựng, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn, Hội các cấp đã triển khai đa dạng, rộng rãi các kênh truyền thông, ấn phẩm, mô hình gương thanh niên khởi nghiệp, truyền cảm hứng và cung cấp thông tin chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên. Hoạt động tập huấn[xxxiv], đào tạo kỹ năng quản trị, chuyển đổi số, tài chính - kế toán cùng các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong nông - lâm - ngư nghiệp được tổ chức thường xuyên, giúp thanh niên nâng cao kiến thức, phát triển kinh tế bền vững và góp phần xây dựng nông thôn mới. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục hỗ trợ triển khai chương trình "Mỗi xã một sản phẩm", củng cố câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ chức các cuộc thi, hành trình, ngày hội tư vấn khởi nghiệp, hội chợ việc làm, triển lãm khởi nghiệp cho thanh niên và nhân rộng mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp được tập trung triển khai gắn với nhu cầu thực tiễn của thanh niên. Các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo[xxxv]; kết nối các nhà đầu tư, các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp được quan tâm triển khai thực hiện. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quảng bá sản phẩm OCOP, hỗ trợ thanh niên bán hàng trên sàn thương mại điện tử, kênh online, livestream. Các tỉnh, thành đoàn mở rộng cơ chế hỗ trợ, thành lập hội đồng chuyên gia, đẩy mạnh tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp cho nhiều đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, khuyết tật, hoàn lương, xuất ngũ.

Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Đoàn các cấp đã nghiên cứu, đánh giá, đề xuất với các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; các giải pháp hỗ trợ thủ tục vay vốn đối với các dự án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên[xxxvi]. Trung ương Đoàn phối hợp với các ban, bộ, ngành tổ chức nhiều hoạt động tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất các chế độ, chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp[xxxvii]. Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được đẩy mạnh thông qua việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, Quỹ quốc gia về việc làm, vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn vốn xã hội hóa.

3.3. Chương trình "Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần"

Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần, toàn Đoàn đã triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức nhiều chương trình, hoạt động giáo dục trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho thanh niên trong học tập, lao động, cuộc sống. Kiên trì vận động đoàn viên, thanh niên tham gia rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao, tổ chức nhiều giải thể thao quần chúng, trong đó có những môn thể thao mới. Các hoạt động tư vấn, khám và phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho nhân dân được tăng cường. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên. Đồng thời, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ là đã chú trọng tăng cường kết nối, phát huy lực lượng văn nghệ sĩ trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng tích cực trong giới trẻ để tham gia các hoạt động sáng tạo nhằm bảo vệ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tham gia thực hiện nhiệm vụ chấn hưng văn hóa trong thời kỳ mới. Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn đã chủ động sản xuất, phối hợp sản xuất nhiều ấn phẩm văn hóa làm phong phú hơn đời sống tinh thần của thanh niên.

Chăm lo, hỗ trợ thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần được triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, đạt kết quả tích cực. Các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, định hướng, đào tạo kỹ năng cho thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh; nội dung chương trình và phương thức huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi từng bước được đổi mới, đa dạng hóa, phù hợp với nhu cầu thực tiễn. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, phát huy, chăm lo cho nguồn nhân lực trẻ, tài năng trẻ trong lĩnh vực thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật được quan tâm; việc tuyên dương, trao giải thưởng, gặp gỡ, tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực này được duy trì thường xuyên.

Hệ thống cung văn hóa thanh thiếu nhi, nhà văn hóa, đơn vị nghệ thuật, công trình công cộng, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi tiếp tục phát huy hiệu quả. Công tác chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, thanh niên khu công nghiệp, khu chế xuất, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được chú trọng với nhiều hoạt động thiết thực, gắn với hỗ trợ an sinh xã hội. Các hoạt động truyền thông phòng, chống sử dụng ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất có hại; phòng, chống tệ nạn xã hội được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh niên.

Nhiều mô hình, chương trình tiêu biểu có sức lan tỏa rộng được duy trì và phát triển hiệu quả, góp phần nâng cao thể chất và đời sống tinh thần cho thanh niên[xxxviii]. Bên cạnh đó, các hoạt động định hướng giá trị sống, lan tỏa năng lượng tích cực[xxxix] tiếp tục được duy trì hiệu quả, góp phần nâng cao thể chất, đời sống tinh thần và trách nhiệm xã hội trong thanh niên.

Công tác tham mưu, đề xuất chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên được tăng cường, gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ thanh thiếu nhi; phát triển văn hóa đọc; nâng cao kỹ năng thông tin, nhất là kỹ năng an toàn thông tin trên môi trường số. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được quan tâm, qua đó đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên. Tổ chức Đoàn từng bước phát huy vai trò trong tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để thanh niên chủ động tham gia rèn luyện, phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội.

4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục thiếu niên, nhi đồng:

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều mô hình, hoạt động có ý nghĩa giáo dục, sáng tạo, đảm bảo chiều sâu về nội dung và tính bền vững. Thông qua đó, khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn và góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, Hội, Đội về tầm quan trọng của công tác phụ trách Đội trong bối cảnh mới.

Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm "Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước", các cấp bộ Đoàn chú trọng công tác quy hoạch, phân công cán bộ có năng lực và tâm huyết phụ trách công tác thiếu nhi; thường xuyên quan tâm, định hướng chương trình công tác Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ phụ trách đội, chỉ huy đội các cấp được tổ chức Đoàn quan tâm triển khai hằng năm. Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết liệt chỉ đạo, triển khai các giải pháp hướng dẫn cơ sở thành lập, vận hành tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập.

Phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" được triển khai đồng bộ, bài bản, nề nếp, phù hợp với thiếu nhi ở các khu vực, vùng miền, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cho thiếu nhi. Các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng cho thiếu nhi được đổi mới, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đội, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thiếu nhi thời đại mới. Các hoạt động tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ, gương thiếu nhi tiêu biểu được thực hiện thiết thực, có ý nghĩa giáo dục, góp phần tạo động lực cho thiếu nhi phấn đấu, rèn luyện.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm triển khai toàn diện và có hiệu quả. Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được triển khai đồng bộ, toàn diện, tập trung chăm lo thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhất là thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, con em công nhân và thiếu nhi mồ côi bởi đại dịch Covid-19. Các cấp bộ Đoàn đã thể hiện rõ vai trò chủ động trong tham mưu với cấp ủy, chính quyền đưa nội dung chăm lo, đầu tư cho thiếu nhi trở thành nội dung thường xuyên trong chủ trương phát triển của địa phương. Hệ thống nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi có nhiều nỗ lực, sáng tạo, phát huy hiệu quả trong công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thiếu nhi, xây dựng các mô hình mới trong hoạt động Đội.

Công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em được triển khai tích cực, chủ động. Các cấp bộ Đoàn có nhiều giải pháp tuyên truyền, triển khai hiệu quả luật Trẻ em. 100% thiếu nhi trong các liên đội tiểu học, trung học cơ sở được tuyên truyền về luật Trẻ em hằng năm. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt vai trò tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Công tác phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực. Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em các cấp kịp thời hỗ trợ các trường hợp bị xâm hại, bạo lực. Các mô hình mới, sáng tạo như mô hình "Hội đồng trẻ em" và Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" được triển khai hiệu quả, phát huy quyền tham gia của trẻ em và tạo điều kiện để tiếng nói của các em được lắng nghe trong quá trình xây dựng, thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em.

5. Công tác quốc tế thanh niên

Công tác quốc tế thanh niên tiếp tục có những bước phát triển mới về chiều sâu, chất lượng được nâng lên, phương thức triển khai sáng tạo, linh hoạt, thích ứng, đóng góp tích cực vào thành công chung của công tác đối ngoại nhân dân và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

Các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị được Trung ương Đoàn chú trọng tăng cường, mở rộng địa bàn, đối tác cũng như lĩnh vực hợp tác. Quan hệ với các tổ chức thanh niên láng giềng, đối tác chiến lược được chú trọng, nâng cao chất lượng và tính thiết thực. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tích cực tham gia, có sáng kiến trong các cơ chế hợp tác đa phương, đặc biệt là hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+. Quan hệ hữu nghị với các tổ chức bạn bè truyền thống, cánh tả, cộng sản tiếp tục được duy trì, khẳng định vai trò tích cực của Đoàn trong Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng. Các hình thức tuyên truyền đối ngoại được đa dạng hóa, phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi. Trung ương Đoàn có những đổi mới, sáng tạo trong cung cấp thông tin về tình hình thế giới, khu vực cho thanh niên, đồng thời giới thiệu hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền đối ngoại bước đầu được hình thành và phát huy vai trò.

Công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế được tập trung đẩy mạnh, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút được đông đảo cán bộ, đoàn viên và thanh niên tham gia[xl].

Công tác thanh niên ngoài nước đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong kết nối, định hướng, hỗ trợ, phát triển và mở rộng các tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước[xli]. Tổ chức Đoàn, Hội thanh niên, sinh viên Việt Nam ở ngoài nước đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ thanh niên, sinh viên Việt Nam trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống, việc làm, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, hướng về quê hương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

Bám sát phương châm "chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là trọng tâm, công tác cán bộ Đoàn là khâu đột phá", các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động với nhiều giải pháp đổi mới, linh hoạt, gắn lý luận với thực tiễn. Tổ chức Đoàn các cấp đã nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và các kết luận của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

6.1. Công tác cán bộ Đoàn

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn được xác định là nhiệm vụ đột phá, với đội ngũ từ Trung ương đến cơ sở được chuẩn hóa, đảm bảo bản lĩnh chính trị, đạo đức, trách nhiệm và năng lực tổ chức. Công tác phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trưởng thành từ phong trào được chú trọng, nhiều cán bộ có trình độ, gắn bó cơ sở được đào tạo, bổ sung kịp thời, góp phần đảm bảo tính kế thừa và ổn định trong hoạt động Đoàn.

Công tác tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch cán bộ Đoàn được thực hiện chặt chẽ, minh bạch, gắn với chuẩn hóa tiêu chuẩn theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước và tình hình thanh niên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đẩy mạnh với chủ trương "1+2", chế độ tự học, các khóa tập huấn về lý luận, chuyên môn, chuyển đổi số, giúp nâng cao năng lực cán bộ. Việc đánh giá, xếp loại gắn với thi đua - khen thưởng, bố trí và luân chuyển cán bộ, qua đó rèn luyện, bổ sung nhiều cán bộ trẻ chất lượng cho hệ thống chính trị.

Việc kiện toàn cán bộ Đoàn các cấp được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và tổ chức hoạt động. Chủ trương phó bí thư kiêm nhiệm triển khai hiệu quả, vừa tăng cường cán bộ chủ chốt, vừa đáp ứng yêu cầu tinh giản bộ máy. Các cấp bộ Đoàn đã tổng kết, đánh giá Quy chế cán bộ Đoàn, đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp với yêu cầu mới.

6.2. Công tác đoàn viên

Công tác đoàn viên được chú trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức và hành động, qua đó củng cố nền tảng và uy tín của Đoàn. Việc kết nạp đoàn viên mới thực hiện đúng nguyên tắc, chọn lọc từ thanh niên tiên tiến, đội viên trưởng thành; chủ trương "1+1" được triển khai sâu rộng, phát huy trách nhiệm đoàn viên trong giới thiệu, bồi dưỡng thanh niên vào Đoàn, Hội.

Chương trình "Rèn luyện đoàn viên" giai đoạn 2023 - 2027 được triển khai đồng bộ, gắn với học tập, lao động và nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức tự tu dưỡng của đoàn viên. Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động, đặc biệt là "Ngày đoàn viên", góp phần giáo dục lý tưởng, bồi dưỡng bản lĩnh và tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, kể cả ở nơi chưa có tổ chức Đoàn.

Công tác quản lý đoàn viên có nhiều đổi mới. Việc sử dụng phần mềm Quản lý đoàn viên, số hóa hồ sơ đoàn viên thông qua sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên điện tử đã giúp các cấp bộ Đoàn quản lý chính xác, đầy đủ thông tin đoàn viên, tăng tương tác giữa đoàn viên với tổ chức đoàn, từ đó nâng cao hiệu quả, tối giản quy trình trong công tác quản lý đoàn viên.

6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh được chú trọng với nhiều giải pháp đổi mới, thực chất, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn chủ động sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm ổn định tư tưởng và hoạt động[xlii]; nhiều nội dung triển khai sớm, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào cơ sở. Trung ương Đoàn ban hành kịp thời hướng dẫn, tạo căn cứ cho các cấp triển khai thực hiện[xliii].

Việc xây dựng "Chi đoàn mạnh", Đoàn cơ sở "3 chủ động" được triển khai rộng khắp, nâng cao chất lượng hoạt động và đội ngũ Bí thư Chi đoàn, tạo nguồn cán bộ từ cơ sở. Công tác thành lập tổ chức Đoàn tại khu dân cư, doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và ở nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực.

Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi được triển khai toàn diện, trên cả ba phương diện: tư duy, công cụ và phương pháp tổ chức[xliv]. Các mô hình sinh hoạt mới, ứng dụng công nghệ, truyền thông số, kết nối không gian mạng được đẩy mạnh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong thanh thiếu nhi và cộng đồng.

6.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ trước[xlv]. Nhận thức của cán bộ, đoàn viên được nâng cao; các chương trình kiểm tra, giám sát được xây dựng sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn. Nội dung tập trung vào việc thực hiện điều lệ, nghị quyết, quản lý đoàn viên, sử dụng đoàn phí, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tăng cường kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào nội dung và kết quả thực hiện, bảo đảm đánh giá thực chất, khách quan. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong kiểm tra, giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi tiến độ và kết quả khắc phục sau kiểm tra. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, hoàn thiện hệ thống quy định của Đoàn. Công tác kiện toàn nhân sự, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ[xlvi].

6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai với nhiều mô hình đa dạng, linh hoạt, phù hợp từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần cụ thể hóa chủ trương tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh chuyển đổi số, kinh tế số và hội nhập quốc tế. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tổ chức Đoàn giữ vai trò nòng cốt chính trị, định hướng hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên, Hội Sinh viên và các tổ chức thanh niên, bảo đảm thống nhất về tư tưởng, tổ chức và hành động. Cán bộ Đoàn giữ vị trí chủ chốt ở các cấp bộ Hội, triển khai hoạt động phù hợp từng nhóm đối tượng, qua đó nâng cao hiệu quả tập hợp và phát huy vai trò thanh niên trong từng lĩnh vực.

Các cấp bộ Đoàn, Hội chú trọng tổ chức các hoạt động chăm lo, đồng hành với các nhóm thanh niên yếu thế như thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên công nhân, lao động di cư, thanh niên hoàn lương và thanh niên ở khu vực đặc thù với phương thức tiếp cận phù hợp đặc điểm từng nhóm. Công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy thanh niên tiêu biểu, cán bộ Đoàn, Hội nòng cốt, gương thanh niên tiên tiến và các cá nhân có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, đặc biệt trên không gian mạng được triển khai thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn, Hội từng bước mở rộng phạm vi tiếp cận các cá nhân có sức ảnh hưởng xã hội trong thanh niên, kết hợp các giải pháp phù hợp để phát huy vai trò lan tỏa giá trị tích cực, đóng góp vào hiệu quả tuyên truyền, giáo dục và nâng cao chất lượng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài và công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, gắn với công tác đối ngoại nhân dân và mục tiêu nâng cao năng lực hội nhập cho thanh niên. Các cấp bộ Hội chú trọng nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng và tổ chức hoạt động cho các tổ chức Hội, thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với điều kiện từng quốc gia.

7. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Các cấp bộ Đoàn đã quán triệt, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và nâng cao nhận thức chính trị cho thanh niên. Đồng thời, các cấp tích cực nắm bắt, xử lý vấn đề tư tưởng, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng.

Thực hiện quy định của luật Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương cùng cấp tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên nhằm trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo quy định[xlvii]. Đoàn các cấp tích cực, chủ động, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi. Hằng năm, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức các đoàn giám sát, làm việc với ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về triển khai luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030.

Công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, chú trọng phát hiện và bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng kết nạp. Các cấp bộ Đoàn tập trung phát triển nguồn trong công nhân, sinh viên, nông thôn, trí thức trẻ, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ cơ sở; đồng thời quan tâm đánh giá, rèn luyện đảng viên trẻ sau kết nạp. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chú trọng đào tạo, bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, uy tín cho cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội.

Việc thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả với nhiều hình thức đa dạng. Qua đó, đoàn viên, thanh niên được tạo điều kiện tham gia góp ý chính sách, pháp luật, nhất là trong xây dựng, sửa đổi Hiến pháp và các bộ luật, khẳng định vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vị thế người trẻ trong đời sống chính trị - xã hội.

Công tác tham mưu của Đoàn với Đảng, đề xuất với chính quyền các cấp đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

8. Tiếp tục đổi mới công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn

Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo của Đoàn được triển khai linh hoạt, quyết liệt, phù hợp thực tiễn, nhất là trong sắp xếp tổ chức bộ máy. Các chủ trương, văn bản định hướng giai đoạn 2022 - 2027 ban hành sớm để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII; chuyển đổi số được đẩy mạnh trong chỉ đạo, điều hành từ Trung ương đến cơ sở. Công tác tham mưu, đề xuất chính sách liên quan đến thanh thiếu nhi được triển khai chủ động, kịp thời, đem lại kết quả cụ thể[xlviii]. Phong cách làm việc, chế độ báo cáo được đổi mới; công tác thi đua, khen thưởng kịp thời, góp phần nêu gương và cổ vũ phong trào.

Công tác phát hiện, nhân rộng mô hình, cách làm hay được chú trọng. Trước các sự kiện lớn của Đoàn, Hội, Đội, Trung ương Đoàn chỉ đạo các đơn vị báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể, triển khai tới các cấp; đồng thời tổ chức khảo sát, lấy ý kiến đoàn viên, thanh thiếu nhi sau các chiến dịch, hoạt động lớn.

Các chương trình phối hợp trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh thiếu nhi được mở rộng, nâng cao chất lượng, tạo cơ chế và nguồn lực cho công tác Đoàn. Các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Trung ương Đoàn đã ký kết, triển khai hiệu quả Nghị quyết liên tịch với Chính phủ, 12 bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội và tập đoàn kinh tế.

9. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ (số liệu tính đến ngày 30.11.2025. Số liệu sẽ tiếp tục được cập nhật đến thời điểm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII)

10/12 chỉ tiêu đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11); 2 nhánh chỉ tiêu chưa đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ (chỉ tiêu 7, 12). Cụ thể:

(1) 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

Kết quả: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt, 83% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn: Đạt chỉ tiêu.

(2) 50 triệu lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

Kết quả: 48.745.931 lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức (cao hơn 18.745.931 lượt so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm): Vượt chỉ tiêu.

(3) 250.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

Kết quả: 156.291 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa (cao hơn 6.291 ý tưởng so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm): Vượt chỉ tiêu.

(4) 60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Kết quả: 71,3% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 67,3% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 78% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử: Vượt chỉ tiêu.

(5) 100 triệu cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

Kết quả: 64.165.138 cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới (cao hơn 4.165.138 cây so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm): Vượt chỉ tiêu.

(6) 300 thôn, bản khó khăn được đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới.

Kết quả: 300 thôn, bản khó khăn được các đơn vị đăng ký hỗ trợ hoàn thành tiêu chí nông thôn mới: Đạt chỉ tiêu.

(7) 15.000 tỉ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế. 7.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

Kết quả: 8.418 tỉ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế (thấp hơn 582 tỉ đồng so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm: Chưa đạt); 7.178 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ (cao hơn 2.978 dự án so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm: Vượt chỉ tiêu).

(8) 12 triệu lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3 triệu thanh niên được giới thiệu việc làm.

Kết quả: 8.605.313 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm (cao hơn 1.405.313 lượt so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm: Vượt chỉ tiêu), 2.502.917 thanh niên được giới thiệu việc làm (cao hơn 702.917 thanh niên so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm: Vượt chỉ tiêu).

(9) 7 triệu lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Kết quả: 11.595.062 lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế (cao hơn 7.395.062 lượt so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm): Vượt chỉ tiêu.

(10) 3 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Kết quả: 3.518.071 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ (cao hơn 1.718.071 thiếu nhi so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm): Vượt chỉ tiêu.

(11) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 68%.

Kết quả: 58% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu đề ra); tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 69,3% (vượt chỉ tiêu đề ra).

(12) 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

Kết quả: 595.079 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp (thấp hơn 4.921 đoàn viên so với chỉ tiêu đề ra trong 3 năm: Chưa đạt). Hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

10. Đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án nhiệm kỳ

7 chương trình, đề án trọng điểm nhiệm kỳ và danh mục hoạt động cụ thể hóa trong từng năm được Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tham mưu ban hành sớm[xlix]. Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành các kế hoạch, danh mục công việc, hoạt động để triển khai cụ thể hóa các chương trình, đề án nhiệm kỳ, đồng thời đưa các nội dung giải pháp của chương trình, đề án vào chương trình công tác năm. Việc triển khai các chương trình, đề án là yếu tố then chốt giúp hoàn thành các chỉ tiêu công tác hằng năm và cả nhiệm kỳ, đồng thời là giải pháp thiết thực nhằm từng bước khắc phục những hạn chế cố hữu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (có các báo cáo chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án kèm theo).

II. Hạn chế, nguyên nhân

1. Hạn chế

-Việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề tác động đến thanh thiếu nhi ở một số đơn vị có thời điểm còn chưa chủ động, chưa kịp thời. Một số hoạt động giáo dục chậm đổi mới hình thức, còn theo lối mòn, chưa bắt nhịp được với đặc điểm tâm lý của thanh niên. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên có mặt hạn chế, nhất là trong phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội.

- Một số chương trình, hoạt động phong trào chưa bắt kịp với xu hướng, nhu cầu, thị hiếu của thanh niên, đặc biệt ở địa bàn dân cư, khu công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước; chưa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực tham gia. Một số cơ sở Đoàn còn thụ động, chưa chú trọng tạo dựng các trào lưu tích cực để định hướng thanh niên.

- Việc triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên yếu thế, khu vực đặc thù chưa được thường xuyên, hiệu quả và tính bền vững chưa cao, nhất là trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật. Các giải pháp, mô hình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế tuy đã được tập trung triển khai nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được hết nhu cầu, tiềm năng, thế mạnh của thanh niên.

- Việc phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em tuy được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều vụ việc đáng tiếc xảy ra.

- Việc mở rộng đối tác, địa bàn hợp tác quốc tế thanh niên chưa tương xứng với tiềm năng. Các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên ở cấp cơ sở chưa đa dạng, thường xuyên. Đối tác, số lượng dự án quốc tế để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn ít, quy mô nhỏ.

- Việc thực hiện chương trình "Rèn luyện đoàn viên" và đánh giá xếp loại đoàn viên ở một số nơi còn hình thức. Nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở chậm được đổi mới, thiếu hấp dẫn. Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội của nhiều cơ sở đoàn còn yếu; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận sau kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng. Công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên, phát triển tổ chức Đoàn tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nguyên tắc trong tổ chức, hoạt động của Đoàn chưa cao. Sau kiểm tra chưa quyết liệt đề ra giải pháp chỉ đạo nên một số hạn chế, yếu kém chậm được khắc phục.

- Vai trò của tổ chức Đoàn tại nhiều địa phương trong tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam còn chưa rõ nét, chưa quyết liệt, sáng tạo. Sự tham gia của thanh niên vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách thanh niên chưa cao.

- Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn nhìn chung đã có nhiều cố gắng để phù hợp xu hướng phát triển của thanh niên và thực tiễn xã hội, tuy nhiên vẫn còn chậm.

- Còn 2 nhánh chỉ tiêu nhiệm kỳ chưa đạt: 15.000 tỉ đồng được hỗ trợ cho thanh niên vay vốn để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế; 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

2. Nguyên nhân của hạn chế

Những hạn chế nêu trên có nguyên nhân khách quan là do sự biến động nhanh chóng của tình hình thanh niên; tác động tiêu cực của mạng xã hội; ảnh hưởng từ tình hình kinh tế - xã hội đất nước, các vấn đề an ninh phi truyền thống; nhiệm kỳ đại hội rút ngắn do việc sắp xếp lại đơn vị hành chính khiến một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra cho cả 5 năm chưa có đủ thời gian để triển khai..., song trực tiếp và quyết định nhất là các nguyên nhân chủ quan:

- Công tác tham mưu của một số cấp bộ Đoàn với cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thiếu chủ động, chưa kiên trì, đặc biệt trong tham mưu triển khai các chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Chưa phát huy tốt việc lấy ý kiến trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên để góp ý xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên.

- Một bộ phận cán bộ Đoàn còn hạn chế về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa nắm vững chủ trương công tác mới; tư duy và tác phong chậm đổi mới, chưa bắt nhịp được với xu thế mới, với đặc điểm tâm lý của thanh niên hiện nay; chưa thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh của thanh niên. Năng lực nghiên cứu, dự báo và xây dựng chính sách của một bộ phận cán bộ Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận ở nhiều đơn vị còn bị động; nhiều nơi thiếu cán bộ Đoàn chưa được bổ sung thường xuyên, kịp thời. Chất lượng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác phụ trách thiếu nhi còn thấp, thiếu sáng tạo trong tham mưu tổ chức các hoạt động.

- Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chủ trương công tác, chỉ tiêu chưa quyết liệt. Công tác nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi và phản ứng của tổ chức Đoàn, Hội, Đội về các vấn đề phát sinh trong thanh thiếu nhi ở một số đơn vị, tại một số thời điểm chưa kịp thời, chưa sâu sát. Việc khai thác các nguồn lực hỗ trợ các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội chưa đa dạng, có nơi, có lúc chưa tốt.

III. Một số bài học kinh nghiệm

Một là, bám sát sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thanh thiếu nhi để kịp thời cập nhật nội dung hoạt động phù hợp. Chủ động, tích cực và kiên trì trong tham mưu với cấp ủy đảng, duy trì sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức và cá nhân trong xã hội nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của tình hình thực tiễn, bắt nhịp được với xu thế mới, với đặc điểm tâm lý của thanh niên hiện nay. Phát huy hiệu quả các giá trị truyền thống kết hợp với ứng dụng rộng rãi công cụ hiện đại, tăng cường chuyển đổi số trong triển khai hoạt động của Đoàn. Tăng cường phối hợp giữa các hoạt động trên thực tế, thực địa với các hoạt động trên không gian mạng để tạo sự cộng hưởng, lan tỏa các giá trị đẹp, góp phần giáo dục đoàn viên, thanh niên, nhất là thế hệ Gen Z. Phát huy sức mạnh của các nguồn lực xã hội, tổ chức, cá nhân, nhất là các đội nhóm tình nguyện trong xã hôi trên các lĩnh vực, nhất là công nghệ số.

Ba là, luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm. Mọi phong trào, chương trình phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích thiết thân của thanh niên; hoạt động phải thiết thực và gắn với quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Lựa chọn công việc thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải; công tác chỉ đạo, điều hành phải đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Triển khai các hoạt động, phong trào trên nền tảng khơi dậy tinh thần sáng tạo của thanh niên, kết hợp hài hòa lợi ích của cá nhân với lợi ích của tập thể, của tổ chức, của đất nước nhằm tạo động lực thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia tích cực.

Bốn là, phát huy tính tiên phong, nêu gương của cán bộ Đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là cán bộ cấp cơ sở có đủ trình độ năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó mật thiết với thanh thiếu nhi, có khả năng tập hợp, dẫn dắt quần chúng tốt và là hình mẫu tiêu biểu trong lực lượng thanh niên.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đặc biệt là việc thực hiện các chủ trương mới, nghị quyết, kết luận của Đoàn cấp trên. Coi trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, rút kinh nghiệm để kịp thời điều chỉnh các chủ trương, hoạt động phù hợp với thanh thiếu nhi.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

I. Dự báo tình hình đất nước và thanh thiếu nhi

Tình hình thế giới đang biến động nhanh, phức tạp chưa từng có; hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng đối mặt nhiều thách thức. Kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, bất ổn gia tăng; cạnh tranh chiến lược, xung đột tiếp diễn, nhiều vấn đề toàn cầu mới nảy sinh. Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trí tuệ nhân tạo và các công nghệ số, xanh, tuần hoàn… phát triển mạnh, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực.

Sau 40 năm đổi mới, đất nước đạt nhiều thành tựu lớn, thế và lực được nâng cao, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới với chính trị - xã hội ổn định, hội nhập sâu rộng, kinh tế chuyển sang số, xanh, sáng tạo và cải cách bộ máy chính trị. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những quyết sách chiến lược: đổi mới, xây dựng và thi hành pháp luật; đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế; đột phá về phát triển giáo dục, đào tạo; về chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân... đang mở ra cơ hội lịch sử, bước ngoặt cho sự phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, trong 5 năm tới, đất nước ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: phát triển kinh tế - xã hội chưa bền vững; bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra đã từng bước được khắc phục, song có mặt còn diễn biến phức tạp; quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh hơn so với dự báo; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt; chất lượng nguồn nhân lực.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tin tưởng và tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển. Trong 5 năm tới, số lượng thanh niên giảm nhưng đây là thế hệ lớn lên trong kỷ nguyên số, có khả năng tiếp cận thông tin nhanh, tư duy và phong cách sống mới. Đến giai đoạn 2030 - 2045, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, thanh niên sẽ chú trọng tự học, sáng tạo trên nền tảng số, tham gia khởi nghiệp, dịch chuyển lao động và hội nhập quốc tế. Đa số thanh niên đề cao giá trị truyền thống, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, sáng tạo và lẽ sống vì cộng đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thanh niên và công tác thanh niên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như là: sự xuất hiện ngành nghề mới, nguy cơ mất việc làm do tự động hóa và trí tuệ nhân tạo; yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ "dân số vàng"; hạn chế về sức khỏe, kỹ năng xã hội, ngoại ngữ, tin học, tác phong công nghiệp và năng lực thực hành; khoảng cách số giữa các vùng miền; thách thức bất bình đẳng trong tiếp cận việc làm, cơ hội hội nhập quốc tế. Cùng với đó là tác động tiêu cực từ mạng xã hội, áp lực tâm lý, sức khỏe tinh thần; sự phai nhạt văn hóa, gia tăng tệ nạn và phạm tội trong giới trẻ...

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, đây cũng là thời cơ, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với thanh niên cần có lý tưởng, đạo đức, năng lực và khát vọng cống hiến cho đất nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam, trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hoạt động, tăng cường giáo dục, tập hợp, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên, đồng hành và tạo môi trường để phát huy tinh thần tiên phong, sáng tạo của thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc, khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử qua 100 năm thành lập (1931 - 2031) dưới sự lãnh đạo của Đảng.

II. Mục tiêu

Xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; lòng yêu nước; có bản lĩnh, có hoài bão, đạo đức tốt; có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ. Đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung, phương pháp hoạt động của Đoàn gắn với mục tiêu phát triển của đất nước. Phong trào thanh niên trở thành môi trường để thanh thiếu nhi trưởng thành về lý tưởng, đạo đức, năng lực và trách nhiệm; là nơi phát hiện những nhân tố tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên.

III. KHẨU HIỆU HÀNH ĐỘNG:

"Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai"

IV. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TRỌNG TÂM

1) 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và đạt yêu cầu trong các đợt kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, quán triệt; 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến về các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước

2) 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức trong giai đoạn 2026 - 2031

3) 100.000 công trình thanh niên các cấp tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

4) Hằng năm, 100% Đoàn xã, phường, đặc khu xóa ít nhất 1 điểm đen về ô nhiễm môi trường, đồng thời duy trì bền vững kết quả đã đạt được.

5) Hằng năm, 100% Đoàn cấp tỉnh triển khai tối thiểu 1 công trình thanh niên hỗ trợ xây dựng hoặc nâng cấp hạ tầng dân sinh tại các xã, phường và đặc khu thuộc khu vực biên giới, biển đảo.

6) Hằng năm, 100% Đoàn cấp xã triển khai mô hình thanh niên tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm tại địa phương.

7) Ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số và sử dụng khoa học công nghệ do Đoàn, Hội, Đội tổ chức

8) Ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên được hỗ trợ đầu ra sản phẩm/dịch vụ đầu ra

9) 10 triệu thanh thiếu nhi tham gia các chương trình bồi dưỡng, nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế do tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức

10) 4 triệu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp hỗ trợ

11) Hằng năm, 100% thông tin đoàn viên, cán bộ Đoàn các cấp được số hóa trên phần mềm Quản lý đoàn viên

12) Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 80%

13) 50% đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 1 triệu đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Tổ chức học tập chuyên đề hằng năm bằng nhiều hình thức; kiểm tra, đánh giá nhận thức qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Đoàn viên, thanh niên đăng ký phần việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị. Duy trì các hoạt động: tủ sách học và làm theo Bác, Nhật ký làm theo lời Bác, các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai sinh hoạt chuyên đề vào dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Di chúc của Người.

Giáo dục lý tưởng cách mạng: Đa dạng hóa hình thức học tập, tìm hiểu, tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại hội Đoàn các cấp. Tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để phát triển kho tư liệu truyền thông về nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát triển nền tảng học lý luận chính trị trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam cho đoàn viên mới kết nạp và cán bộ Đoàn; kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ trực tuyến sau hoàn thành.

Giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc: Tổ chức sinh hoạt chính trị cao điểm, chiến dịch truyền thông nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của Đảng, đất nước, Đoàn, Hội, Đội. Phát huy hiệu quả Bảo tàng số Tuổi trẻ Việt Nam, bản đồ số di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; xây dựng, tích hợp Bảo tàng số cấp tỉnh, thành vào hệ thống chung. Tổ chức hành trình đến di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; duy trì hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thắp nến tri ân, các đội tuyên truyền viên trẻ tại các địa điểm văn hóa trọng điểm. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nền tảng số để sản xuất sản phẩm truyền thông lịch sử; triển khai Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" và tiếp tục cuộc vận động "Tự hào một dải non sông".

Giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa: Tiếp tục tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" gắn với xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và bản sắc văn hóa con người Việt Nam. Tiếp tục tổ chức Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp", "Ứng xử văn minh trên không gian mạng" trong thanh niên. Tổ chức các trào lưu, xu hướng tích cực trên không gian mạng thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng, thực hiện.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Định kỳ tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật mới, nhất là các luật liên quan đến thanh niên; nâng cao nhận thức cho thanh niên về thực thi pháp luật. Duy trì và phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trong hệ thống Đoàn. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia góp ý xây dựng, phản biện và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh niên: Duy trì đa dạng và đảm bảo cơ chế nắm bắt, thông tin, báo cáo dư luận xã hội trong thanh niên thông qua báo cáo từ cơ sở, phản ánh của báo chí, thâm nhập vào các nền tảng, trang, nhóm trên mạng xã hội. Củng cố hoạt động của lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội các cấp. Chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính thống cho đoàn viên, thanh niên.

Đổi mới và đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục: Tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, trí tuệ nhân tạo, phát huy tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Phát triển đa dạng các trang cộng đồng và các sản phẩm truyền thông số để tuyên truyền, giáo dục thanh niên. Tiếp tục hoàn thiện, phát triển và tăng tương tác thường xuyên của ứng dụng "Thanh niên Việt Nam". Tăng cường kết nối với các đơn vị, tổ chức có nền tảng số thu hút đông đoàn viên, thanh niên tham gia, người nổi tiếng, người có uy tín trong cộng đồng để định hướng thanh niên. Triển khai Đề án tăng cường thông tin tích cực và phát triển mạng lưới truyền thông của Đoàn trên nền tảng số. Đề cao tính nêu gương của cán bộ đoàn, nhất là người đứng đầu. Phát huy có hiệu quả hệ thống thiết chế của Đoàn phục vụ công tác giáo dục toàn diện đoàn viên, thanh niên.

2. Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"

2.1. Tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho thanh niên: Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW và chương trình hành động của Đoàn thực hiện nghị quyết. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, blockchain; đồng thời tích hợp giáo dục an ninh mạng và đạo đức số. Đẩy mạnh triển khai phong trào "Bình dân học vụ số cho thanh niên" trên phạm vi toàn quốc, phổ cập kiến thức công nghệ, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng mạng an toàn, hướng tới mục tiêu 100% thanh thiếu nhi cơ bản làm chủ công nghệ số vào năm 2030.

Phát huy thanh niên phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số: Triển khai các mô hình "Tình nguyện viên số", "Tổ công nghệ số cộng đồng" hỗ trợ địa phương chuyển đổi số, ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và khu vực nông thôn. Phát triển các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ cộng đồng do thanh niên làm nòng cốt, đóng góp vào mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP. Kết nối, huy động đội ngũ chuyên gia trẻ thông qua Mạng lưới Trí thức trẻ Việt Nam. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia mạng lưới học thuật, hội đồng khoa học trẻ, diễn đàn trí thức, hợp tác quốc tế. Phát động phong trào tình nguyện chuyển giao tri thức số, kết hợp đào tạo kỹ năng số, định hướng nghề nghiệp, giáo dục STEM. Phát huy đội ngũ cán bộ, công chức trẻ tham gia xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả.

Hỗ trợ thanh thiếu nhi nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ: Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô, đối tượng với các cuộc thi, hội thi, giải thưởng, hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành lập và phát triển các cộng đồng học sinh, sinh viên chuyên ngành. Tổ chức các sân chơi, mô hình, dự án mới có tính dẫn dắt xu hướng công nghệ dành cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các sân chơi nhằm thúc đẩy thanh thiếu niên tham gia sáng tạo nội dung số. Kết nối thanh niên với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp để hỗ trợ phát triển ý tưởng khởi nghiệp. Hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa dự án nghiên cứu, mô hình công nghệ phục vụ cộng đồng.

2.2. Tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho thanh niên: Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước trong phát triển đất nước, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp bằng trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng tạo ra giá trị mới cho xã hội. Khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất sạch, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái, phát triển sản phẩm OCOP, phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường. Vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", trong tham gia xây dựng, phát triển và lan tỏa các thương hiệu sản phẩm "Made in Vietnam", "Make in Vietnam" bằng chất lượng và sáng tạo. Chú trọng công tác biểu dương, tôn vinh thanh niên làm kinh tế giỏi, doanh nhân trẻ tiêu biểu.

Phát huy thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước: Triển khai phong trào thi đua trong tuổi trẻ chung sức phát triển kinh tế - xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026 - 2030, khơi dậy khát vọng vươn lên làm giàu bằng tri thức, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Tăng cường vai trò kết nối của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận mô hình kinh tế hiệu quả, kết nối với nhà đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ để thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trong công cuộc thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Tham gia thúc đẩy, kiến tạo môi trường giúp thanh niên khởi nghiệp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nâng cao hiệu quả giám sát của Đoàn thanh niên trong các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, khởi nghiệp đối với thanh niên.

Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước: Hỗ trợ thanh niên xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Đổi mới và triển khai các giải pháp có tính đột phá trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, công an, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động. Tổ chức các khóa tập huấn, tư vấn, đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nhân trẻ, thanh niên khởi nghiệp. Tạo điều kiện để thanh niên tham gia phát triển kinh tế tập thể thông qua mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi giá trị; hỗ trợ tiếp cận vốn ưu đãi, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá sản phẩm do thanh niên làm chủ. Hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm, vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nguồn vốn, quỹ hợp pháp khác.

2.3. Tiên phong hội nhập quốc tế

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho thanh niên: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn, triển khai của tổ chức Đoàn, Hội về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm, thông tin chuyên đề về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Xây dựng, ban hành các bản tin hội nhập, "Sổ tay đối ngoại thanh niên"; phát huy và sử dụng có hiệu quả hệ thống báo chí, mạng xã hội, ứng dụng Thanh niên Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại thanh thiếu nhi và hội nhập quốc tế góp phần phục vụ xây dựng, phát triển đất nước: Tiếp tục mở rộng, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế cả về bề rộng và đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực với các nước trên thế giới theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, trong đó chú trọng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các nước có quan hệ hữu nghị đặc biệt, các nước đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện, các tổ chức đa phương mà Việt Nam là thành viên. Mở rộng và tăng cường quan hệ đối ngoại với tổ chức thanh niên thuộc các đảng cầm quyền, đảng cánh tả, đảng tham chính ở các nước; cơ quan quốc gia về thanh niên của các nước. Thực hiện các cam kết khu vực và quốc tế về thanh niên mà Việt Nam tham gia ký kết và là thành viên, đặc biệt là trong cơ chế hợp tác đa phương. Triển khai hiệu quả các bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác quốc tế thanh niên đã ký kết.

Tạo môi trường khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi: Tổ chức các cuộc thi, sân chơi ngoại ngữ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, hướng tới các nhóm đối tượng thanh thiếu nhi khác nhau. Tổ chức các chương trình, hoạt động giao lưu, kết nối, hỗ trợ thanh niên, du học sinh các nước đang sinh sống, học tập, làm việc tại các địa phương trên toàn quốc. Củng cố, kết nối, định hướng hoạt động cho các tổ chức Đoàn, Hội ngoài nước. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội Sinh viên, Hội Thanh niên - Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài trong việc tăng cường kết nối thanh niên, sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động tại nước ngoài với các hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong nước.

Vận động các nguồn lực trong và ngoài nước phục vụ công tác hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi hội nhập quốc tế an toàn: Tích cực triển khai công tác dự án, chủ động hợp tác, vận động nguồn lực tài chính và chuyên môn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, phi chính phủ, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các đối tác cho các hoạt động đối ngoại thanh thiếu nhi. Đề xuất, triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ thanh thiếu nhi hội nhập quốc tế an toàn, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy các tổ chức Đoàn, Hội Thanh niên - Sinh viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc cung cấp tài liệu học và thực hành ngoại ngữ cho thanh thiếu nhi, cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn khi học tập, lao động ở nước ngoài, những kỹ năng cần thiết cho thanh thiếu nhi trong quá trình hội nhập quốc tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều phối công tác hội nhập quốc tế; phát huy vai trò tích cực, chủ động của các cấp bộ Đoàn: Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo chuyên sâu cho cán bộ Đoàn các cấp về kỹ năng ngoại giao thanh niên, đối ngoại nhân dân, xử lý tình huống quốc tế, giao tiếp liên văn hóa. Tăng cường bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt. Ứng dụng công nghệ số trong quản lý và điều phối công tác hội nhập quốc tế.

2.4. Tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng

Tăng cường năng lực tổ chức và điều phối hoạt động tình nguyện theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững: Chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, năng lực vận động thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện. Xây dựng, vận hành hệ thống dữ liệu tình nguyện quốc gia nhằm kết nối, chia sẻ thông tin, điều phối kịp thời nhu cầu và nguồn lực tại các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, tính bao phủ và sức lan tỏa của phong trào tình nguyện.

Đổi mới phương thức, mô hình tổ chức hoạt động tình nguyện: Thực hiện chủ trương "đa liên kết", tạo sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, địa bàn, cộng đồng, nguồn lực, nhu cầu, dự án để triển khai các hoạt động tình nguyện. Đa dạng nội dung, phương thức hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ theo hướng linh hoạt và bền vững, gắn với đặc thù từng địa bàn và nhóm đối tượng. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến linh hoạt, dễ tiếp cận. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tình nguyện dưới dạng dự án hoặc chiến dịch chuyên đề, có mục tiêu, lộ trình, chỉ tiêu rõ ràng để giải quyết triệt để các vấn đề theo hướng bền vững tại địa bàn cụ thể. Thực hiện mỗi trường học có một dự án phục vụ cộng đồng và mang lại kết quả cụ thể.

Tổ chức hoạt động tình nguyện theo lĩnh vực, địa bàn ưu tiên: Chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ, tình nguyện tại 248 xã, phường biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, biển đảo. Xây dựng các đội hình trí thức trẻ tình nguyện theo lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu và bền vững của phong trào. Tổ chức các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới. Tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và gìn giữ bản sắc văn hóa, môi trường sống bền vững. Tăng cường hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu theo hướng thường xuyên, đồng bộ và phù hợp nhu cầu từng địa phương; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai và giải quyết nhiệm vụ mới phát sinh. Triển khai hiệu quả các chương trình, chiến dịch an sinh xã hội và phát triển cộng đồng hướng tới trẻ em khó khăn, người già neo đơn, thanh niên yếu thế.

2.5. Tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và an ninh trật tự trên địa bàn

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc: Giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cả không gian thực và không gian số. Phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động, động viên thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân; hỗ trợ thanh niên nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an trở về địa phương.

Phát huy vai trò tiên phong của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của Đoàn phù hợp với đặc thù hoạt động của lực lượng vũ trang. Triển khai hiệu quả phong trào "Thanh niên Quân đội 3 tiên phong quyết thắng". Cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an gương mẫu, đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất" do Bộ Công an phát động. Phát huy vai trò tiên phong của lực lượng vũ trang trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sẵn sàng có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Xây dựng tổ chức Đoàn các cấp trong lực lượng vũ trang vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiên phong tham gia thực hiện các chương trình, dự án, cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: Triển khai hiệu quả Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, biển đảo". Phát triển mô hình thanh niên làm kinh tế tại khu vực biên giới, biển đảo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ quyền biên giới, biển đảo. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên hướng về biên giới, biển đảo. Xây dựng các chương trình ký kết các hoạt động kết nghĩa giữa các cơ sở đoàn, hội với các địa bàn biên giới, biển đảo. Tiếp tục tăng cường các hoạt động giúp đỡ gia đình, thân nhân, cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội: Tăng cường liên kết lực lượng thanh niên trong Quân đội, Công an, trường học, địa bàn dân cư. Duy trì và nhân rộng mô hình đội thanh niên tự quản, đội thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trên địa bàn dân cư. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa và tham gia giáo dục, cảm hóa, hỗ trợ thanh thiếu niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật, góp phần phòng chống, kéo giảm tội phạm, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

3. Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"

3.1. Trong học tập

Nâng cao nhận thức, kỹ năng, tạo động lực cho thanh niên chủ động học tập: Triển khai hiệu quả phong trào "Tuổi trẻ thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời". Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các phương thức huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, xây dựng hình ảnh, lan tỏa gương thanh niên tiêu biểu trong học tập. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ sức khỏe tinh thần và kỹ năng xử lý áp lực trong học tập cho học sinh, sinh viên. Nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức triển khai và tiêu chí tuyên dương trong các phong trào; chú trọng tôn vinh và thực hiện các giải pháp kết nối, phát huy các gương điển hình sau tuyên dương.

Tạo môi trường, sân chơi, điều kiện để thanh niên học tập: Mở rộng các sân chơi, tạo môi trường khuyến khích thanh niên chủ động cập nhật tri thức mới, nâng cao kỹ năng số, năng lực sử dụng công nghệ, ngoại ngữ, hợp tác quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa. Xây dựng và vận hành hiệu quả các mạng lưới học tập chuyên ngành; thành lập câu lạc bộ, diễn đàn thanh niên theo ngành học gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia và nhu cầu thực tiễn tại địa phương. Hỗ trợ xây dựng mô hình trường học thông minh; phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên trong triển khai lớp học số, thư viện số, số hóa dữ liệu giáo dục, ứng dụng công nghệ trong quản lý và giảng dạy; tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số học đường, hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên và học sinh.

Triển khai đồng bộ, hiệu quả chương trình "Tiếp sức đến trường". Nhân rộng các mô hình, hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ học tập, nghiên cứu khoa học; kết nối trí thức trẻ với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các công trình, phần việc thanh niên hỗ trợ thiết thực cho học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các xã biên giới, đặc khu. Phát triển các quỹ, học bổng và giải thưởng nhằm khuyến khích, hỗ trợ sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh kết nối sinh viên với doanh nghiệp; mở rộng cơ hội thực tập, trải nghiệm nghề nghiệp và tham gia các hoạt động thực tế gắn với chuyên ngành đào tạo.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ thanh niên học tập: đổi mới phương thức thông tin cơ chế, chính sách, pháp luật về giáo dục đào tạo cho thanh niên. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, chính sách về đổi mới, phát triển giáo dục và đào tạo, nhất là các chính sách về hỗ trợ tài chính, ưu đãi tuyển sinh, và bảo vệ quyền lợi học tập cho học sinh, sinh viên.

3.2. Trong rèn luyện, phát triển thể chất

Nâng cao nhận thức, kỹ năng, tạo động lực cho thanh niên rèn luyện thể chất: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống lành mạnh trong thanh thiếu niên; về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích. Tăng cường truyền thông, lan tỏa các hình mẫu thanh niên tích cực rèn luyện thể chất. Hướng dẫn kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe toàn diện góp phần hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ trong thanh niên. Xây dựng các tài liệu, ấn phẩm, chương trình hướng dẫn tập luyện thể thao phù hợp với điều kiện thực tế.

Tạo môi trường, sân chơi, điều kiện để hỗ trợ thanh niên rèn luyện, phát triển thể chất: Duy trì và phát triển các mô hình nâng cao thể lực, tầm vóc thanh niên. Tổ chức các giải thể thao quy mô, hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng các giải thể thao truyền thống. Đa dạng hóa các loại hình hoạt động thể dục, thể thao phù hợp với từng nhóm đối tượng; duy trì và phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm thể thao trong thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào, trào lưu rèn luyện thể thao trên môi trường số; hỗ trợ thanh niên tiếp cận các chương trình tập luyện tại nhà. Tăng cường phát hiện, bồi dưỡng, phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực thể dục, thể thao; kết nối chuyên gia, huấn luyện viên, vận động viên đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động khám sàng lọc sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn điều chỉnh lối sống khoa học, lành mạnh. Tham mưu xây dựng, cải tạo và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, đặc biệt là không gian văn hóa, thể thao công cộng.

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển thể chất: Tích cực tham gia góp ý, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe thanh niên. Đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển thể chất, nâng cao tầm vóc thanh niên Việt Nam; tham mưu xây dựng các chương trình, mô hình chăm sóc sức khỏe học đường và phát triển thể chất thanh thiếu nhi phù hợp với thực tiễn.

3.3. Trong nâng cao đời sống văn hóa tinh thần

Nâng cao nhận thức, kỹ năng, định hướng phát triển đời sống văn hóa, tinh thần: Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn triển khai của Đoàn về phát triển văn hóa Việt Nam. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, tiến bộ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng lối sống cân bằng, tích cực; về phòng, chống tệ nạn xã hội, các yếu tố tác động tiêu cực đến đời sống văn hóa và tinh thần của thanh niên. Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng tiền hôn nhân; giáo dục giá trị gia đình và trách nhiệm xã hội, nhất là trong ứng phó với già hóa dân số. Tăng cường định hướng thẩm mỹ, lối sống lành mạnh gắn với phát triển toàn diện nhân cách và sức khỏe tâm lý.

Tạo môi trường, sân chơi, điều kiện để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên: Đa dạng hóa các loại hình hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong thanh niên theo hướng hiện đại, sáng tạo, gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc; tổ chức các sân chơi, cuộc thi, liên hoan nghệ thuật nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ. Phát huy vai trò các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật trong thúc đẩy sáng tạo; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật có giá trị nhân văn cao.

Chú trọng tổ chức các hoạt động tôn vinh bản sắc văn hóa, truyền thống của các dân tộc Việt Nam; phát triển các mô hình, đội hình thanh niên tham gia gìn giữ, bảo tồn và lan tỏa giá trị văn hóa trong cộng đồng; mở rộng không gian văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt tại khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Quan tâm bồi dưỡng, phát huy, chăm lo cho thanh niên có năng khiếu, tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; tạo điều kiện để phát triển và lan tỏa các giá trị sáng tạo của thanh niên. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản. Xây dựng và duy trì mạng lưới tư vấn tâm lý cho thanh niên, nhất là nhóm dễ tổn thương.

Tham gia xây dựng chính sách, cải thiện hệ thống hỗ trợ thanh niên nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần: Tham mưu, đề xuất các chính sách chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần và sức khỏe tâm lý cho thanh niên, nhất là thanh niên công nhân, thanh niên vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, khu vực biên giới, hải đảo. Đề xuất các giải pháp, mô hình phát triển môi trường văn hóa lành mạnh gắn với hệ thống hỗ trợ sức khỏe tinh thần, ứng phó với các vấn đề xã hội mới. Phát huy vai trò thanh niên trong tham gia xây dựng, giám sát chính sách phát triển văn hóa; góp phần bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong xã hội.

4. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

4.1. Công tác cán bộ Đoàn

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao, năng lực công tác thực tiễn, uy tín trong tổ chức và xã hội; tiên phong, gương mẫu trong hành động, có khả năng dẫn dắt, tạo ảnh hưởng tích cực trong thanh niên; tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ Đoàn ở xã, phường, đặc khu. Cán bộ Đoàn phải là hạt nhân nòng cốt, giữ "3 gần", "5 phải, "4 không"[l]. Tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn. Tăng cường đấu tranh chống các quan điểm, hành vi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thực hiện nghiêm túc các quy định về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp theo Quy chế cán bộ Đoàn sửa đổi; bổ sung, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ của Đoàn cụ thể hóa theo các quy định mới của Đảng. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ gắn với việc phát hiện, tạo nguồn cán bộ trẻ từ cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có tư duy đổi mới, năng lực quản trị tiên tiến, thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số và mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đào tạo cán bộ đoàn gắn với các chương trình tập huấn, bồi dưỡng thông qua thực tiễn hoạt động phong trào. Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ đoàn toàn quốc tích hợp trên phần mềm Quản lý đoàn viên. Tiếp tục tham mưu chế độ, chính sách cho cán bộ đoàn, đặc biệt là khối địa bàn dân cư. Chủ động tham mưu cơ chế phát hiện thu hút sinh viên giỏi, tài năng trẻ vào làm việc trong hệ thống tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

4.2. Công tác tổ chức cơ sở Đoàn

Tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, xem đây là nền tảng xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện. Triển khai các giải pháp mang tính đột phá trong nâng cao chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, trọng tâm là xây dựng "Chi đoàn mạnh" và Đoàn cơ sở "3 chủ động". Tập trung duy trì, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn ở cơ sở, đặc biệt là trên địa bàn dân cư.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, không gian mạng để đổi mới phương thức sinh hoạt. Thường xuyên rà soát, chuẩn hóa lại cây tổ chức trên phần mềm Quản lý đoàn viên. Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá hiệu quả hoạt động tổ chức Đoàn các cấp, từ đó có căn cứ đánh giá, xếp loại thực chất, phù hợp với thực tiễn trong tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và phát triển tổ chức đoàn ở khu chung cư, khu nhà trọ, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

4.3. Công tác đoàn viên

Tiếp tục nâng cao chất lượng đoàn viên cả về bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động và trách nhiệm xã hội. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị". Thực hiện nghiêm các quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên mới theo hướng chú trọng chất lượng, đa dạng hóa nguồn kết nạp, không chạy theo số lượng. Đẩy mạnh thực hiện chủ trương "1+1" phù hợp với tình hình mới. Thực hiện hiệu quả chương trình "Rèn luyện đoàn viên", gắn rèn luyện với nhiệm vụ học tập, lao động, công tác và tham gia phong trào thực tiễn, bảo đảm tính đặc thù từng nhóm đối tượng. Nâng cao hiệu quả tổ chức "Ngày đoàn viên" tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức đoàn.

Chuẩn hóa lại dữ liệu đoàn viên trên phần mềm Quản lý đoàn viên, đảm bảo dữ liệu được "đúng - đủ - sạch - sống", liên thông với ứng dụng VNeID. Tăng cường sử dụng sổ đoàn viên và thẻ đoàn viên điện tử, tăng tương tác giữa đoàn viên với tổ chức Đoàn; thường xuyên thao tác, sử dụng các nghiệp vụ quản lý trên phầm mềm để số hóa trong hồ sơ đoàn viên.

4.4. Công tác kiểm tra, giám sát

Các cấp bộ đoàn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, văn hóa tiết kiệm để phòng ngừa lãng phí, tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn phù hợp với tình hình mới. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho cán bộ Đoàn các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra, thống kê số liệu để phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành và dự báo vi phạm. Nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tập thể, cá nhân.

Kịp thời kiện toàn bộ máy và phát huy vai trò của ủy ban kiểm tra các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ Đoàn, tổ chức Đoàn; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn. Chú trọng giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, phản ánh, bức xúc chính đáng của thanh niên nhằm bảo đảm quyền lợi, tiếng nói và niềm tin của thanh niên đối với tổ chức Đoàn.

4.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

Kiên trì thực hiện phương châm "Đoàn mạnh, Hội rộng", tập trung xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, thực sự là tổ chức đại diện, đồng hành cùng thanh niên. Xây dựng, ban hành Đề án "Phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất"; Đề án "Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2025 - 2029".

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp với đặc điểm từng nhóm đối tượng, đặc biệt trên không gian mạng, các địa bàn có đông thanh niên, thanh niên đặc thù. Triển khai các mô hình tổ chức hoạt động gắn với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; phát triển các mô hình tập hợp thanh niên theo sở thích, ngành nghề, chuyên môn, lĩnh vực quan tâm thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm. Nghiên cứu các giải pháp đột phá thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần "không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức Đoàn, Hội".

Tăng cường vận động sự tham gia của các đối tượng thanh niên đặc thù như thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, doanh nhân trẻ, y bác sĩ trẻ, người nổi tiếng có ảnh hưởng đến giới trẻ; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong cộng đồng trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chú trọng kết nối, đồng hành và phát huy vai trò của thanh niên trí thức, tài năng trẻ trong nước và ngoài nước; tập trung hỗ trợ thanh niên Việt Nam ở nước ngoài trong học tập, nghiên cứu khoa học, đời sống, việc làm; vận động, kết nối thanh niên kiều bào đóng góp cho quê hương. Chủ động tham mưu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò của Hội đồng huấn luyện kỹ năng các cấp.

4.6. Công tác chỉ đạo, phối hợp của Đoàn

Đổi mới công tác chỉ đạo, phương thức hoạt động của các cấp bộ Đoàn phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống Đoàn: lấy thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới; các chương trình, hoạt động phải gắn với lợi ích thiết thực cho thanh niên. Chỉ đạo đồng bộ từ cấp trung ương đến cơ sở trong triển khai bộ máy hệ thống Đoàn theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, thiết kế và tổ chức hoạt động của Đoàn. Áp dụng công thức "3 dễ - 3 rõ - 3 đo"[li] trong triển khai các phong trào, chương trình. Xác lập mục tiêu "mỗi quý một kết quả lớn", "mỗi năm hai đột phá" trong Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hằng năm.

Thúc đẩy tinh thần chủ động, tạo điều kiện phát huy tối đa khả năng sáng tạo của cơ sở; tập trung cao độ cho cấp xã, phường, đặc khu. Tăng cường phối hợp, trao đổi các mô hình mới, tiêu biểu giữa các cơ sở. Đổi mới chế độ thông tin, báo cáo theo hướng hiện đại, dễ tổng hợp, nắm bắt thông tin. Đổi mới Bộ tiêu chí công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với từng khối đối tượng, địa bàn và mô hình bộ máy mới. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng nhằm tạo động lực, giúp cổ vũ, động viên kịp thời, khen thưởng chính xác đúng người, đúng việc.

Đổi mới công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân: đề cao phối hợp công tác với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội, các ban, đơn vị thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong triển khai công việc. Tiếp tục phối hợp và triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp, nghị quyết liên tịch, mở rộng phạm vi, đối tượng hợp tác để tạo nguồn lực cho các hoạt động của Đoàn. Tăng cường các giải pháp mới, mang tính sáng tạo và hiệu quả, tập trung vào việc huy động nguồn lực để chăm lo, bồi dưỡng và phát huy lực lượng thanh niên. Thực hiện Kết luận số 166-KL/TW ngày 10.6.2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25.7.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá" trong tình hình mới; phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham mưu tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

5. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm: dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước. Thực hiện phương châm "Xây dựng Đội là xây dựng Đoàn trước một bước". Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội xây dựng, hình thành thế hệ công dân tương lai, chủ nhân đất nước những năm 2030 - 2045 thông minh, bản lĩnh, giàu lòng yêu nước, có lối sống văn hóa, sẻ chia, trách nhiệm và sáng tạo.

Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng công tác cán bộ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác đội viên, nhi đồng và cán bộ chỉ huy Đội thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số vào các hoạt động Đội. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã; đồng thời kiện toàn về tổ chức, nhân sự, cơ chế phối hợp giữa Hội đồng Đội và chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan. Quan tâm đặc biệt đến việc phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập, bảo đảm quyền tham gia hoạt động Đội của mọi đối tượng thiếu nhi.

Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng: Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy" và các phong trào, chương trình, cuộc vận động của Đội phù hợp với từng khu vực, địa bàn. Triển khai hiệu quả các chương trình giáo dục trang bị ngoại ngữ, kỹ năng thực hành xã hội, trải nghiệm sáng tạo, các sân chơi văn hóa, thể thao, nghệ thuật, sáng tạo, STEM… và khuyến khích tinh thần tự học, tự rèn luyện của thiếu nhi. Hướng dẫn thiếu nhi khai thác và sử dụng Internet an toàn, hiệu quả, phục vụ nhu cầu học tập, khám phá và giải trí lành mạnh. Quan tâm sâu sắc đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, mồ côi, chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng và nhân rộng các mô hình hỗ trợ thiếu nhi khó khăn bền vững, có sự phối hợp liên ngành và sự tham gia của toàn xã hội.

Công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em: Tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt chính trị trong công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các giải pháp triển khai luật Trẻ em năm 2016 và nhiệm vụ tổ chức đại diện, tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em. Chủ động đề xuất, phối hợp và triển khai các giải pháp bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trên không gian mạng. Tổ chức đánh giá kết quả 10 năm thực hiện luật Trẻ em năm 2016 trong các cấp bộ Đoàn để đề xuất, kiến nghị các chính sách, mô hình mới về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp với bối cảnh mới. Phát triển và nhân rộng các mô hình phát huy quyền tham gia của trẻ em, tổ chức các lớp tập huấn cao năng lực cho thành viên Hội đồng trẻ em các cấp. Tổ chức đồng bộ các hoạt động trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại, đuối nước, tai nạn thương tích, bạo lực học đường cho trẻ em. Tăng cường phối hợp với ngành trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em.

6. Công tác tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Tiếp tục xác định rõ và nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch với phương châm "Nhận thức đúng, thông tin đủ, hành động nhanh, kết nối mạnh, lan tỏa rộng". Tăng cường xây dựng cơ chế cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời để mỗi đoàn viên được cập nhật những thông tin chính thống, từ đó hình thành nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Củng cố, kiện toàn và tổ chức lực lượng cốt cán thực hiện nhiệm vụ, đồng thời triển khai phương án nắm bắt và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng thông qua các trang cộng đồng, báo chí, các ứng dụng thông tin, mạng xã hội. Chủ động xây dựng và kết nối đồng bộ các nền tảng, trang cộng đồng trên không gian mạng nhằm nâng cao hiệu quả định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng và giới đoàn viên ưu tú cho Đảng, đặc biệt là đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất, sinh viên, thanh niên nông thôn, dân tộc thiểu số, cán bộ đoàn cơ sở cho Đảng xem xét, kết nạp. Xây dựng quy trình và hệ thống tiêu chuẩn cụ thể làm căn cứ để lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các cấp bộ đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao để bổ sung cho cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Chủ động, sáng tạo, kiên trì tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách đối với thanh thiếu nhi bảo đảm phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Tham mưu tổ chức thực hiện cơ chế làm việc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên quan đến thanh niên, bảo đảm nguyện vọng chính đáng của thanh niên được lắng nghe và giải quyết kịp thời.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của tổ chức Đoàn các cấp. Tập trung tham gia góp ý, đề xuất các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên. Tổ chức "Tháng nghe thanh niên nói" trong toàn Đoàn vào Tháng Thanh niên hằng năm. Xây dựng nền tảng tiếp nhận ý kiến, phản hồi của thanh thiếu nhi trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

VI. Các nhiệm vụ đột phá

(1) Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn phù hợp với mô hình tổ chức mới

(2) Hỗ trợ nâng cao năng lực số, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ

(3) Khuyến khích, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với phát triển kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế đất nước.

(4) Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu, gần thanh niên, sát cơ sở; chú trọng rèn luyện, tu dưỡng, thực hành đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng cán bộ đoàn xã, phường, đặc khu.

(5) Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp.

VII. Về một số đề án trọng điểm nhiệm kỳ

Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành:

(1) Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030".

(2) Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

(3) Chương trình "Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030".

(4) Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

(5) Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030".

(6) Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh" giai đoạn 2023 - 2027.

(7) Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030".

[i] Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, dân số thanh niên và tỉ lệ dân số thanh niên có xu hướng giảm liên tục qua các năm, năm 2021 là 22.169.712, chiếm 22,5% dân số cả nước, năm 2025 là 21.658.101 người, chiếm 20,26% dân số cả nước.

[ii] Tổ chức thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền; sinh hoạt, thảo luận định kỳ về sách viết về Bác; các đợt sinh hoạt "Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn"; hành trình đến địa chỉ đỏ...

[iii] Toàn Đoàn đã tổ chức tuyên dương 1.105.758 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

[iv] 100% đoàn viên mới kết nạp được học tập các bài học lý luận chính trị, có kiểm tra, đánh giá nhận thức.

[v] Chiến dịch được triển khai trên 2 nền tảng TikTok và Facebook, đạt hơn 3,6 tỉ lượt xem; được BuzzMetric xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong tháng 4.2025.

[vi] Chiến dịch truyền thông đã thu về 199.343 bài đăng, đạt 5,2 tỉ lượt xem trên TikTok; trên Facebook đã có 378.545 nội dung, ước đạt 6 tỉ lượt xem; trên YouTube đã có 14.234 video đăng tải, ước đạt 500 triệu lượt xem. Tổng lượt xem các nội dung của chiến dịch truyền thông trên các nền tảng số đạt 10,8 tỉ lượt xem; được BuzzMetric xếp hạng là chiến dịch truyền thông nổi bật nhất trong 2 tháng liên tiếp 8 - 9.2025 và là chiến dịch truyền thông lớn nhất trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

[vii] Tổng cộng 6.688 bản đồ số các địa chỉ đỏ đã được xây dựng và 4.893 công trình đã được tu bổ, tôn tạo, với tổng giá trị đầu tư là 1.720.243 triệu đồng (2023 - 2025). Tổng cộng có 8.233 hoạt động về nguồn, chăm sóc, tôn tạo di tích, thu hút 545.570.705 lượt thanh niên tham gia. 34.117 tài liệu, hiện vật đã được số hóa với giá trị 154.988 triệu đồng.

[viii] Đã có hơn 242.064 bản đồ Việt Nam được treo, hơn 66.000 bài viết trên các nền tảng báo chí, mạng xã hội lan tỏa cuộc vận động, qua đó góp phần nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia cho thanh thiếu nhi.

[ix] Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa", đã thu thập và tuyên truyền trên 233.000 câu chuyện của 46.303 nhân chứng lịch sử.

[x] Tiêu biểu như "Mỗi thanh niên một cuốn sách làm bạn", "Đọc sách vì tương lai", ngày hội đọc sách, tủ sách thanh niên, "Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng" trong thiếu nhi…

[xi] Trong giai đoạn 2023 - 2026, đã có tổng cộng 40 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 36 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng được tuyên dương. Cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" đến nay đã có 13.108.605 tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền. Về văn hóa đọc, đã có 8.257 hoạt động được tổ chức, với 1.406.706 lượt thanh niên tham gia. Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị về việc tiếp tục nâng cao văn hóa đọc cho thiếu niên, nhi đồng.

[xii] Luật Thanh niên, luật Trẻ em, Chiến lược phát triển thanh niên 2021 - 2030, bộ luật Lao động, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, luật Phòng chống tác hại thuốc lá, luật Phòng, chống ma túy…

[xiii] Toàn Đoàn có 244.878 lượt tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

[xiv] Ứng dụng di động "Thanh niên Việt Nam" đã đạt hơn 11 triệu lượt truy cập và tỷ lệ người dùng hằng ngày đạt khoảng 100.000 lượt. Đã có hơn 2.000 câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp được thành lập và hoạt động hiệu quả.

[xv] Liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng.

[xvi] (1) Hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối: 9 Tỉnh đoàn đã thành lập 465 đội hình thanh niên tình nguyện với 6.272 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ 297 địa điểm thi công công trình, hỗ trợ tháo dỡ 262 công trình nhà ở, 150 chuồng trại và vật kiến trúc; giải tỏa, phát quang 176 ha rừng sản xuất và chặt hạ 22.826 cây tại khu vực đồng bằng, thành lập 96 đội hình thanh niên tình nguyện chủ động tham gia hỗ trợ vận chuyển vật tư, lắp đặt giàn giáo, cảnh giới, điều phối đảm bảo an toàn giao thông. (2) 3.000 km đường bộ cao tốc: các Tỉnh/Thành đoàn đã thành lập 283 đội hình thanh niên tình nguyện với 5.655 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ 5.321 nhà, 1.525 công trình chuồng trại, vật kiến trúc, tổ chức 282 lượt kiểm tra, giám sát... (3) Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên: 2 Tỉnh đoàn thành lập 44 đội hình thanh niên tình nguyện với 3.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ tháo dỡ/di dời 127 nhà ở và 193 công trình, vật kiến trúc, chặt hạ cây, phát dọn hành lang tuyến tại 60 khoảng cột... (4) Hỗ trợ người dân cài đặt VNeID; hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp; tham gia khắc phục hậu quả bão lũ; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân…

[xvii] Các cấp bộ Đoàn tổ chức các tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ nông nghiệp sạch, kinh tế tuần hoàn, xây dựng "Làng quê đáng sống", triển khai Mạng lưới và đội hình trí thức trẻ tham gia cơ cấu lại ngành nông nghiệp; tổ chức Ngày cao điểm "Chung tay xây dựng nông thôn mới". Trong nhiệm kỳ làm mới hơn 572 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 4.482 tuyến đường kiểu mẫu, 45.428 km "Thắp sáng đường quê", xây dựng và sửa chữa 34.470 nhà văn hóa, 498.442 nhà tiêu hợp vệ sinh.

[xviii] Tiêu biểu như: Xây dựng đường hoa, đường cờ thanh niên, mô hình "Khu dân cư kiểu mẫu", mô hình "Vườn hoa thanh niên", mô hình "Hàng cây thanh niên", "Con đường bích họa", xóa các điểm đen ô nhiễm…

[xix] Toàn Đoàn đã làm mới 3.201 tuyến đường "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn", tiếp tục duy trì 20.873 tuyến đường, tổ chức cho hơn 968.389 lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh.

[xx] Giai đoạn 2023 - 2025, toàn Đoàn trồng mới được 64.165.138 cây xanh; tổ chức 166.510 lượt ra quân Ngày Chủ nhật xanh thu hút 7.709.821 đoàn viên, thanh niên tham gia.

[xxi] Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế.

[xxii] "Cổng trường an toàn giao thông", "Bến đò ngang an toàn", "Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn"…

[xxiii] Toàn Đoàn vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 4.154 căn nhà với 102.061 ngày công của đoàn viên, thanh niên.

[xxiv] Huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên; tổ chức 67.827 đội hình, thực hiện 647 công trình cấp tỉnh (100,28 tỉ đồng), 4.975 công trình cấp huyện (142,76 tỉ đồng), và 55.804 công trình cấp cơ sở (210,38 tỉ đồng).

[xxv] Toàn Đoàn duy trì và triển khai mới 13.124 đội hình thanh niên tình nguyện "Bình dân học vụ số" do thanh niên làm nòng cốt, tổ chức 18.166 hoạt động hỗ trợ tập huấn, phổ cập kỹ năng số cho 1.234.422 người dân.

[xxvi] Tiêu biểu: Hội thi tin học trẻ toàn quốc; Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel và Cuộc thi thiết kế đồ họa thế giới trên quy mô toàn quốc; Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam; Hội thi tin học khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ toàn quốc, Chương trình "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên - Skill Our Future" và Cuộc thi "Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số" với chủ đề "Thu hẹp khoảng cách số".

[xxvii] Toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa 156.291 ý tưởng, sáng kiến với tổng giá trị hỗ trợ là 388 tỉ đồng, giá trị làm lợi là trên 642 tỉ đồng.

[xxviii] Tiêu biểu: "Ngày Thứ 7 tình nguyện" giải quyết thủ tục hành chính; triển khai đội hình hỗ trợ người dân đăng ký định danh điện tử VneID; đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền vận động hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tập huấn chyển đổi số; đội hình hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp…

[xxix] Đã có 12.811 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; giá trị làm lợi đạt 98,7 tỉ đồng; tổ chức 20.917 lượt đội hình tình nguyện triển khai Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính.

[xxx] "Tháng Ba biên giới", "Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương", "Tôi yêu Tổ quốc tôi", "Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc".

[xxxi] Mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự"; "Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông", "Tổ dân phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội", câu lạc bộ thanh niên tình nguyện "Thắp sáng niềm tin", Chương trình "Thắp sáng ước mơ hoàn lương"… tiếp tục được triển khai, duy trì ở nhiều địa phương.

[xxxii] Trong nhiệm kỳ đã tuyên dương 102.234 Sinh viên 5 tốt; 112.232 Học sinh 3 rèn luyện; 379.344 Học sinh 3 tốt; 34.235 nhà giáo trẻ tiêu biểu tại các cấp bộ Đoàn.

[xxxiii] Đã có hơn 524.592 học sinh và giáo viên được hỗ trợ từ các quỹ khuyến học, khuyến tài với tổng giá trị hơn 331 tỉ đồng.

[xxxiv] Trong nhiệm kỳ, Trung ương Đoàn tổ chức 13 lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể tại 9 tỉnh; tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền về giảm nghèo cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng khởi nghiệp, chuyển đổi số cho cán bộ Đoàn - Hội...

[xxxv] Trong nhiệm kỳ, tổ chức 1.422 cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp", thu hút 2.371.471 lượt thanh niên tham gia với 36.831 ý tưởng được hỗ trợ. Đã có 156.291 ý tưởng sáng kiến của ĐVTN được hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa với giá trị làm lợi của các ý tưởng, sáng kiến được hỗ trợ thực hiện là 1.255 tỉ đồng.

[xxxvi] Các cấp bộ Đoàn tổ chức 2.472 diễn đàn, hội thảo chuyên đề về khởi nghiệp thu hút 8.585.459 lượt thanh niên tham gia.

[xxxvii] Diễn đàn quốc tế "Chính sách thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên"; Diễn đàn "Thanh niên khởi nghiệp Quốc gia"; Diễn đàn "Chính sách việc làm cho thanh niên"; Diễn đàn "Kinh tế tư nhân Việt Nam", tham gia xây dựng nghị định quy định một số nội dung về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

[xxxviii] Chương trình "Những bước chân vì cộng đồng" gắn rèn luyện thể chất với hoạt động xã hội; Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG) và các sân chơi thể thao quần chúng góp phần hình thành lối sống năng động, lành mạnh; Ngày hội Thanh niên công nhân và các công trình "Không gian thể thao thanh niên - Tiếp năng lượng, bừng sức trẻ" góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân.

[xxxix] "Thanh niên sống đẹp", "Tỏa sáng nghị lực Việt"; các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác", "Mang âm nhạc đến bệnh viện", "Tiếp sức người bệnh"...

[xl] Từ năm 2022 đến nay đã giúp gần 5 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi được thụ hưởng các hoạt động của chương trình.

[xli] Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới được 3 tổ chức Hội thanh niên, sinh viên ngoài nước: Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, Hội Sinh viên Việt Nam tại Ireland, Hội Thanh niên sinh viên Việt Nam tại Pháp.

[xlii] Sắp xếp từ 12 ban, đơn vị khối phong trào xuống 2 ban, đơn vị; sắp xếp từ 15 đơn vị sự nhiệp xuống 8 đơn vị sự nghiệp tại Trung ương Đoàn. Sắp xếp, sáp nhập từ 67 đơn vị còn 40 đơn vị Đoàn cấp tỉnh (34 Tỉnh/Thành đoàn và 6 tổ chức Đoàn trực thuộc); giải thể 696 Đoàn cấp huyện và sắp xếp, sáp nhập từ 10.035 Đoàn cấp xã còn 3.320 đơn vị.

[xliii] Hướng dẫn 34-HD/TWĐTN-BTC ngày 5.2.2024 về việc sắp xếp tổ chức đoàn ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030; Hướng dẫn 65-HD/TWĐTN-TCKT ngày 6.6.2025 về việc sắp xếp tổ chức, cán bộ và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp xã; Hướng dẫn 43-HD/TWĐTN-BTC ngày 24.5.2024 về một số nội dung về tổ chức và hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở ngoài nước.

[xliv] Trung ương Đoàn tổ chức 8 đoàn công tác khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố và khảo sát online toàn quốc để đánh giá thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam; tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam" khu vực miền Trung - Tây nguyên tại Đà Nẵng và khu vực miền Nam tại TP.HCM; phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an nghiên cứu, kiện toàn mô hình và tổ chức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân.

[xlv] Trung ương Đoàn tổ chức kiểm tra 70 đơn vị cấp tỉnh và tương đương; Đoàn cấp tỉnh tổ chức kiểm tra 2.022 đơn vị Đoàn cấp huyện và tương đương; Đoàn cấp huyện tổ chức kiểm tra 24.926 đơn vị Đoàn cấp cơ sở (số liệu đến tháng 6.2025).

[xlvi] Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức được 169 lớp tập huấn cho 20.167 cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; cấp huyện tổ chức được 1.681 lớp tập huấn cho cho 72.347 lượt cán bộ Đoàn phụ trách công tác kiểm tra, giám sát (số liệu đến tháng 6.2025).

[xlvii] Trung ương Đoàn, Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ phối hợp tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0"; đối thoại năm 2024 với chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia"; đối thoại năm 2025 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia".

[xlviii] Trung ương Đoàn đã chủ trì tham mưu Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 166-KL/TW ngày 10.6.2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25.7.2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" trong tình hình mới; tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 5 chương trình, đề án thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.

[xlix] Tính đến tháng 9.2023, đã tham mưu ban hành 7/10 chương trình, đề án nhiệm kỳ, cụ thể: Ban Bí thư Trung ương Đoàn tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 5/6 chương trình, đề án trong Chiến lược phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030: Chương trình "Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030". Chương trình "Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022 - 2030". Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". Chương trình "Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030". Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030"; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2027; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành Đề án "Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027". Có 3/10 đề án không ban hành: (1) Đề án "Nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030". (2) Đề án "Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam trong tình hình mới". (3) Đề án "Thành lập Quỹ hỗ trợ sáng kiến vì cộng đồng".

[l] "3 gần": Gần thanh niên - gần cơ sở - gần không gian số; "5 phải": Phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; "4 không": Không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.

[li] "Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào - Đo đầu ra - Đo tác động".