Giáo dục

Tập huấn STEM Robotics cho 300 học sinh, giáo viên ở Đồng Nai

Lê Lâm
06/12/2025 17:01 GMT+7

250 học sinh cùng 50 giáo viên đến các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa tỉnh Đồng Nai được tập huấn STEM Robotics.

Ngày 6.12, 250 học sinh cùng 50 giáo viên đến các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa tỉnh Đồng Nai đã về Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi để tham gia chương trình tập huấn STEM Robotics.

Tập huấn Stem Robotics cho 300 học sinh, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở - Ảnh 1.

250 em học sinh cùng 50 thầy cô giáo tham gia tập huấn STEM Robotics

ẢNH: LÊ LÂM

Đây là hoạt động do Trường CĐ Công nghệ và Quản trị Sonadezi phối hợp các chuyên gia STEM Robotics đến từ Gara STEM triển khai, nhằm nâng cao năng lực giảng dạy STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuât, toán học), thúc đẩy ứng dụng công nghệ, robot và tư duy lập trình trong giáo dục nghề nghiệp, đồng thời tạo sân chơi sáng tạo cho học sinh.

Nội dung tập huấn gồm: hướng dẫn lắp ráp, lập trình và vận hành robot; thực hành trên bộ công cụ robot giáo dục; xây dựng bài học STEM theo chuẩn năng lực; đồng thời tạo môi trường để người học phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo thông qua các hoạt động mô phỏng nhiệm vụ thực tiễn.

Tại Đồng Nai, thời gian qua phong trào STEM Robotics diễn ra khá sôi nổi. Vào tháng 5.2025, Tỉnh đoàn Đồng Nai phối hợp với Trường CĐ Công nghệ và quản trị Sonadezi tổ chức cuộc thi STEM Robotics tỉnh Đồng Nai năm 2025, thi thu hút 119 đội đến từ 60 trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh tham gia thi đấu.

Theo Tỉnh đoàn Đồng Nai, đây là sân chơi trí tuệ đầy sáng tạo, góp phần khơi dậy niềm đam mê khoa học - công nghệ trong thế hệ trẻ, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho nguồn nhân lực chất lượng cao trong kỷ nguyên số.

