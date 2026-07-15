Tấp nập người đi xe buýt sau nửa tháng miễn phí

Anh Nguyễn Long (30 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ) cho biết nhiều năm nay vẫn duy trì thói quen đi tuyến xe buýt số 36 từ Công viên 23.9 đến khu vực Bệnh viện Gia Định để đi làm. "Tôi đi xe buýt từ thời sinh viên vì vừa tiết kiệm vừa thuận tiện. Từ khi thành phố miễn phí vé, lượng khách tăng lên thấy rất rõ, nhiều chuyến đông hơn trước", anh Long chia sẻ.