Tấp nập người đi xe buýt sau nửa tháng miễn phí

Ghi nhận sáng 15.7 tại bến
xe buýt Công viên 23.9 (phường Bến Thành, TP.HCM), khu vực nhà chờ luôn đông kín người. Nhiều hành khách ngồi chờ các chuyến xe buýt để đi làm, đi chợ hoặc đến bệnh viện.
Đông kín hành khách chờ xe buýt tại bến Công viên 23.9 sáng 15.7
Nhiều tuyến xe buýt đông kín người sau nửa tháng áp dụng chính sách miễn phí
Anh Nguyễn Long (30 tuổi, ngụ phường Bàn Cờ) cho biết nhiều năm nay vẫn duy trì thói quen đi tuyến xe buýt số 36 từ Công viên 23.9 đến khu vực Bệnh viện Gia Định để đi làm. "Tôi đi xe buýt từ thời sinh viên vì vừa tiết kiệm vừa thuận tiện. Từ khi thành phố miễn phí vé, lượng khách tăng lên thấy rất rõ, nhiều chuyến đông hơn trước", anh Long chia sẻ.
Khi lên xe, hành khách chỉ cần sử dụng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID hoặc ứng dụng thanh toán điện tử để quét mã định danh, không phải trả tiền vé
Anh Lê Danh Ngôn, phụ xe tuyến số 36, liên tục hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác quét mã, đặc biệt hỗ trợ người lớn tuổi hoặc những người lần đầu sử dụng hình thức định danh điện tử. Với các trường hợp quên mang điện thoại hoặc giấy tờ tùy thân, nhân viên nhẹ nhàng giải thích và hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ cho những lần đi sau
Trên tuyến số 36, hành khách chủ yếu là người lớn tuổi, sinh viên và người lao động. Do tuyến xe đi qua nhiều bệnh viện, chợ truyền thống nên không ít người sử dụng để đi khám bệnh hoặc mua sắm vào buổi sáng
Trên các xe buýt đều được lắp camera giám sát và công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh về chất lượng phục vụ. Nhân viên và tài xế cũng chủ động hỗ trợ hành khách, góp phần tạo tâm lý thoải mái cho những người lần đầu sử dụng xe buýt
Lượng người đi xe buýt tăng mạnh sau khi TP.HCM triển khai chính sách miễn phí vé
Tại nhiều trạm dừng trên địa bàn phường Gia Định, không khí cũng khá nhộn nhịp khi liên tục có người lên xuống xe
Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, sau nửa tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân sử dụng xe buýt miễn phí, sản lượng hành khách tiếp tục tăng mạnh
Theo thống kê, riêng trong ngày 13.7 ghi nhận mức cao nhất kể từ khi chính sách được áp dụng, với 294.266 lượt hành khách trên toàn mạng lưới, được phục vụ bởi 17.757 chuyến xe, bình quân 16,6 hành khách mỗi chuyến. So với ngày 12.7, lượng khách tăng khoảng 23%, cho thấy nhu cầu sử dụng xe buýt vẫn tiếp tục gia tăng
Đáng chú ý, nếu so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng hành khách đã tăng tới 68%. Những con số này cho thấy chính sách miễn phí vé xe buýt đã tạo cú hích đáng kể cho vận tải hành khách công cộng, giúp lượng người sử dụng tăng từ khoảng 30% đến hơn 60% tùy từng ngày, đưa không khí nhộn nhịp trở lại trên nhiều tuyến xe sau nhiều năm sụt giảm
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