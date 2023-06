Tập trung nguồn lực cung ứng điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình đã phát động thi đua, tập trung đảm bảo các tổ lò, máy vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng nhu cầu phụ tải cao của hệ thống điện để sẵn sàng huy động theo yêu cầu của Điều độ A0. Tập trung nguồn lực, làm việc với các đối tác cung cấp tàu vận chuyển, tăng cường tiếp nhận bốc dỡ than, đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu (than, dầu) cho các tổ lò, máy để đáp ứng huy động theo yêu cầu của hệ thống điện, đảm bảo mục tiêu không có tổ máy bị dừng hoặc giảm công suất do không đủ nhiên liệu.

Công ty đã bố trí tăng cường thêm lãnh đạo, cán bộ ứng trực để sẵn sàng chỉ đạo, xử lý kịp thời khi có bất thường, sự cố thiết bị, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời. Đồng thời, chủ động công tác mua sắm cung ứng đầy đủ kịp thời vật tư, hóa chất, nhiên liệu đáp ứng yêu cầu sản xuất; tối ưu hóa phương thức vận hành để giảm điện tự dùng và suất hao nhiệt; phối hợp trong công tác sửa chữa thường xuyên, khắc phục sự cố kịp thời, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của sản xuất; tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường sản xuất, giám sát an toàn, môi trường…

Công ty Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo cấp điện mùa khô GENCO3

Sản lượng điện của Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình từ đầu năm đến hết ngày 12.6.2023 đạt 111,218 triệu kWh. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm nắng nóng, các tổ máy đã hoàn thành tốt theo phương thức huy động, khắc phục kịp thời các bất thường thiết bị, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu than, dầu, các tổ máy vận hành liên tục góp phần giảm áp lực thiếu điện khu vực phía bắc, cung ứng điện cho hệ thống trong cao điểm mùa khô năm 2023.

Công ty CP Nhiệt điện Ninh Bình đảm bảo sản lượng điện phát (dự kiến) trong 3 tháng (5, 6, 7.2023) là 200 triệu kWh GENCO3

Một đơn vị sản xuất điện khác ở phía bắc là Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 thuộc Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng tập trung tối đa nguồn lực đảm bảo sản xuất và cung ứng điện cho hệ thống trong các tháng mùa khô năm 2023. Cụ thể, công ty đã hoàn thành ký kết hợp đồng cung cấp than năm 2023 với đơn vị cung ứng than là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Đông Bắc. Từ đầu năm đến ngày 21.5.2023, tổng khối lượng than giao nhận của công ty đạt hơn 1,5 triệu tấn, vượt tiến độ hợp đồng đã ký.

Để đảm bảo phát điện theo kế hoạch huy động của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia trong 3 tháng cao điểm mùa khô năm nay (tháng 5, 6, 7), công ty phối hợp chặt chẽ với các ban liên quan thực hiện các giải pháp tăng khối lượng than tiếp nhận và tồn kho của nhà máy. Ngoài ra, Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã chủ động mua sắm nguyên vật liệu cho vận hành và sẵn sàng vật tư thiết bị dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Công ty đã cơ bản hoàn thành ký kết hợp đồng với các đối tác cung cấp vật tư, thiết bị từ trước quý 1/2023. Lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật và nhân lực sửa chữa được bố trí trực 24/24 để đảm bảo kịp thời xử lý khi có xảy ra sự cố và việc đảm bảo nguồn lực, vật tư, sẵn sàng sửa chữa kịp thời các bất thường.

Ở phía nam, trước diễn biến thời tiết phức tạp và tình hình cung ứng nhiên liệu khó khăn, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã theo dõi chặt chẽ tình hình cung cấp khí, dự phòng lượng dầu DO. Từ 13.4.2023, các tổ máy của Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 2.1 mở rộng và Phú Mỹ 4 thường xuyên phải vận hành dầu. Sản lượng điện chạy dầu đến 25.5.2023 của các nhà máy là 369,25 triệu kWh với khối lượng dầu DO đã tiêu thụ là 74.885m3. Đối với Công ty EPS, đơn vị đã thực hiện 5 công trình sửa chữa lớn tại các nhà máy điện Phú Mỹ. Công ty đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về nguồn nhân lực và vật tư phục vụ sửa chữa bảo dưỡng, dự phòng, phối hợp với các đơn vị phát điện áp dụng nhiều giải pháp để đảm bảo sửa chữa an toàn, chất lượng, vượt tiến độ, đưa các tổ máy trở lại sản xuất.

Trong buổi làm việc mới đây với các nhà máy sản xuất điện về công tác đảm bảo sản xuất và cung ứng điện cho hệ thống trong các tháng mùa khô năm 2023, ông Lê Văn Danh, Tổng giám đốc EVNGENCO3 đã yêu cầu lãnh đạo các công ty cần chủ động đủ nguồn nhiên liệu, vật tư sửa chữa, bảo dưỡng, bảo đảm cho các tổ máy luôn khả dụng, sẵn sàng đáp ứng theo phương thức vận hành của Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Với các nhà máy nhiệt điện than, cần đảm bảo dự phòng đủ than trong mọi tình huống, tăng dần lượng than tồn kho theo định mức đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo tối đa việc cung cấp than liên tục cho sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hiện nay.