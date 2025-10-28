Tập trung triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia và Singapore

Tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi, Chủ tịch nước Lương Cường chúc mừng Đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam; có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng Đại sứ được bổ nhiệm làm Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Indonesia và mong muốn dù ở cương vị nào, Đại sứ cũng tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác vì lợi ích nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia Denny Abdi Ảnh: TTXVN

Đại sứ Denny Abdi cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và cho biết khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam vào đầu năm 2021 là thời điểm rất khó khăn giữa đại dịch Covid-19; nhưng cũng chính từ những khó khăn đó càng cảm nhận được rõ hơn nữa tình cảm, quan hệ hữu nghị tốt đẹp của nhà nước, nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng thời gian tới hai nước cần tiếp tục củng cố niềm tin chính trị, đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả thỏa thuận cấp cao; trước mắt sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2025 - 2030; phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu trước năm 2028 kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỉ USD...

Chúc mừng Đại sứ Singapore Jaya Ratnam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ trong việc thúc đẩy phát triển quan hệ song phương.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Singapore, một đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tập trung xây dựng và triển khai Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch nước mong rằng, với những tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, dù ở bất cứ cương vị nào Đại sứ Jaya Ratnam cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Singapore trong thời gian tới.