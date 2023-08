Tập trung ứng phó mưa lũ, sụt lún, đảm bảo an toàn hồ đập tại Tây nguyên

Công điện nêu rõ, theo báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng và một số phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, trong những ngày qua, tại khu vực Tây nguyên tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực tiếp tục xảy ra sụt lún, sạt trượt đất, ảnh hưởng đến các khu dân cư, công trình giao thông, đặc biệt là tình trạng sụt lún, sạt trượt đất tại khu vực thi công hồ chứa nước Đông Thanh (xã Đông Thanh, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) và hồ chứa nước Đắk N'Ting (H.Đắk G'long, Đắk Nông) có nguy cơ gây mất an toàn hồ đập.

Đường tránh phía nam TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị sụt lún nghiêm trọng KP

Để tiếp tục tập trung ứng phó với mưa lũ, sụt lún, sạt lở đất, bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và các địa phương khác ở Tây nguyên tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại các Công điện số 607/CĐ-TTg, Công điện số 691/CĐ-TTg và Văn bản số 302/TB-VPCP.

Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố mất an toàn hồ đập gây thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-PTNT (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai) phân công một thứ trưởng chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ GTVT, Bộ Công thương, Bộ Xây dựng khẩn trương kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng ngừa, khắc phục thiên tai tại khu vực Tây nguyên, nhất là công tác bảo đảm an toàn dân cư, an toàn hồ đập, sạt lở, sụt lún đất ở các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông.

Cử chuyên gia có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông nghiên cứu, đánh giá về mức độ an toàn của các hồ Đông Thanh, Đắk N'Ting để có biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và an toàn dân cư.

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các bộ, ngành khác có liên quan tiếp tục theo dõi, chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, kịp thời đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.