Tất cả phi hành đoàn say xỉn, chuyến bay chở gần 400 khách phải hủy

Chuyến bay của hãng Anh British Airways trên máy bay Boeing 777 đã phải hủy đột ngột sau khi phi hành đoàn, cả tiếp viên hàng không lẫn phi công, say xỉn quá mức trong một đêm vui chơi tại khu nghỉ dưỡng sang trọng.

Chuyến bay BA254 dự kiến khởi hành từ Bridgetown, Barbados lúc 4 giờ 25 chiều giờ địa phương ngày chủ nhật và đến sân bay London Heathrow của Anh lúc 6 giờ 15 sáng thứ hai tuần này. Tuy nhiên, thay vào đó, khoảng 336 hành khách đã bị mắc kẹt tại thủ đô của quốc gia vùng Caribbean nói trên sau khi phi hành đoàn bị đánh giá là không đủ điều kiện làm việc do say xỉn quá mức suốt đêm.

Theo thông tin ban đầu, phi hành đoàn đã tiệc tùng quá đà tại khu nghỉ dưỡng sang trọng với giá khoảng 18 triệu đồng/đêm đến nỗi có nữ tiếp viên hàng không đã nôn ói trong quán bar, còn nam tiếp viên khác ngất xỉu, phải được đưa về phòng khách sạn.

Hãng hàng không lớn nhất Anh đã lên tiếng về sự vụ ẢNH: REUTERS

British Airways đã tạm đình chỉ công tác một số tiếp viên hàng không trong khi vụ việc đang được điều tra. Người phát ngôn của hãng cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng phi hành đoàn của mình phải đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất và chúng tôi đang khẩn trương điều tra vụ việc này".

Tờ The Sun đưa tin, các thành viên phi hành đoàn được cho là đã tham gia một "buổi nhậu vodka và bia" tại khu nghỉ trước chuyến bay theo lịch trình. Đây là khu nghỉ trọn gói ven biển nổi tiếng với các cặp đôi hưởng tuần trăng mật, nhưng tên không được tiết lộ. Nhiều du khách đã quay phim cảnh say xỉn trong khu nghỉ và đã bị đáp trả một cách lắp bắp: "Chúng tôi là phi hành đoàn của British Airways, thì sao?".

"Một trong những đặc quyền khi làm tiếp viên hàng không cho British Airways là được ở tại những khách sạn tuyệt vời. Và nhóm người đã bay đến Barbados đang tận hưởng tối đa kỳ nghỉ của họ tại một khu nghỉ dưỡng lý tưởng, nơi tất cả khách đều là các cặp đôi hưởng tuần trăng mật và các gia đình đang có một chuyến đi để đời. Đó là đặc ân to lớn, và có thể hiểu được rằng họ muốn tận hưởng bản thân. Nhưng các thành viên phi hành đoàn đã cư xử không phù hợp với British Airways. Rượu vodka, bia cứ liên tục được rót và một số thành viên trong nhóm rõ ràng đã say", nguồn tin nói thêm.

Dữ liệu do Eurocontrol công bố cho thấy, việc hủy chuyến bay có thể khiến British Airways thiệt hại hơn 100.000 bảng Anh. Chi phí này chủ yếu bao gồm việc tìm chỗ ở khách sạn cho hàng trăm người trong thời gian ngắn, cũng như chi phí vận chuyển họ đến và đi từ sân bay.