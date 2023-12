Tắt điện thoại 5 phút mỗi đêm là thói quen tốt

Trong khuôn khổ Hội thảo - Triển lãm quốc tế ngày An toàn thông tin Việt Nam 2023 do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức ngày 30.11, tại Hà Nội, Tập đoàn công nghệ CMC đã tham gia trưng bày, giới thiệu các giải pháp an ninh an toàn thông tin.