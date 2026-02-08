Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Tất niên xóm suốt 16 năm: Không nhà hàng, mỗi nhà góp một món

Dương Lan
Dương Lan
08/02/2026 20:17 GMT+7

Không nhà hàng sang trọng, không mâm cao cỗ đầy, bữa tất niên xóm duy trì suốt 16 năm với mỗi hộ góp một món, cùng quây quần giữa hẻm dịp cuối năm.

Ở những bữa tiệc tất niên ấy, hàng xóm cùng nhau góp tiền, góp công, bàn ghế được kê tạm giữa xóm. Mọi người hỏi han nhau chuyện làm ăn, sức khỏe, học hành của các con trong năm cũ. Không phân biệt giàu nghèo, bữa tiệc tất niên xóm là dịp để mọi người cùng ngồi lại, nâng chén chúc nhau một năm mới bình an. Những hình ảnh đó được đăng tải lên mạng xã hội, nhận nhiều lượt "thả tim" từ dân mạng.

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 1.

Chỗ chị Nhân sống tổ chức bữa tiệc tất niên cuối năm

ẢNH: NVCC

Chị Đỗ Nhân, ở tổ 39, khu phố 3, phường Trảng Dài, Đồng Nai cho biết truyền thống cả xóm tổ chức tất niên duy trì 16 năm qua. Từ khi xóm hình thành, chỉ có 16 hộ gia đình nhưng đến nay có khoảng 30 – 32 hộ. Xóm chị Nhân đa số là người quê gốc ở miền Bắc, miền Trung nên dịp tết mọi người thường về quê. Vì vậy, trước tết khoảng 1 tuần, cả xóm tổ chức tất niên, tạo không khí vui xuân, gắn bó tình cảm.

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 2.

Mọi người tự thuê bàn ghế đặt trong hẻm

ẢNH: NVCC

"Không chỉ dịp tết, các ngày lễ khác xóm tôi cũng tổ chức gặp mặt chung. Thực đơn trong bữa tiệc tất niên và các hoạt động khác do bà con tự chuẩn bị. Trước đây, mọi người cùng góp tiền mua nguyên liệu rồi quây quần nấu nướng tại chỗ. Vài năm gần đây, do công việc bận rộn, mỗi hộ đảm nhận một món. Mỗi người một việc, từ nấu nướng đến sắp xếp, còn bàn ghế, chén bát được thuê chung để phục vụ bữa tiệc", chị Nhân cho hay.

Do là hẻm cụt nên các hoạt động sinh hoạt chung của xóm chị Nhân thường được tổ chức ngay trong hẻm. Dịp tết, bà con quây quần chúc nhau sức khỏe, công việc hanh thông, gia đình bình an, con cháu chăm ngoan.

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 3.

Cả xóm quây quần chuẩn bị

ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Kim Hoàn (ở ngõ 169/161 Hoàng Mai, phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết, hoạt động tất niên diễn ra trong 6 năm qua. Cứ dịp cuối năm, chị lên kế hoạch, bàn bạc thông báo trên nhóm chung để mọi người cùng tham gia. Ai nấy đều hưởng ứng nhiệt tình vì đây là dịp hàng xóm ngồi chung với nhau, gắn bó tinh thần đoàn kết.

"Không khí buổi tất niên diễn ra ấm cúng với sự tham gia của 13 hộ gia đình trong xóm. Các hộ thống nhất đóng góp theo đầu người, mỗi người 250.000 đồng. Do thời điểm cuối năm ai cũng bận rộn với công việc, năm nay cả xóm quyết định đặt cỗ thay vì tự nấu như những năm trước, vừa tiết kiệm thời gian, vừa đảm bảo bữa tiệc tất niên đầy đủ, tươm tất", chị Hoàn nói.

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 4.

Theo lời chị Hoàn, tất niên xóm năm nay, mỗi hộ đảm nhận một món

ẢNH: NVCC

Nhiều người cho rằng ở các đô thị lớn, hàng xóm thường "nhà ai nấy biết". Tuy nhiên, tại khu xóm nơi chị Hoàn sinh sống, tinh thần đoàn kết vẫn được gìn giữ bền chặt. Bà con thường xuyên hỏi han nhau chuyện công việc, cuộc sống trong suốt một năm qua. Vào các dịp khác như tết dương lịch, ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 hay ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20.10, cả xóm đều cùng nhau tổ chức sinh hoạt chung, tạo nên không khí gần gũi, ấm áp.

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 5.

Không khí ấm cúng tại bữa tiệc tất niên của xóm chị Hoàn

ẢNH: NVCC

Cả xóm tổ chức tất niên: Duy trì suốt 16 năm, mỗi hộ góp một món - Ảnh 6.

Mọi người rôm rả trò chuyện ở tiệc tất niên xóm

ẢNH: NVCC


