Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn lên đường thăm Thái Lan, Campuchia

Theo Bộ Quốc phòng, sáng 16.5, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Lại Hồng Đông, Phó giám đốc Học viện Hải quân, làm trưởng đoàn, đã lên đường đi thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia, kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho các học viên.

Đoàn công tác tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn thực hiện nghi thức chào cảng ẢNH: BQP

Chuyến thăm, giao lưu lần này của tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn nhằm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Thái Lan và Hải quân Campuchia.

Cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng, giao lưu hải quân giữa Việt Nam với các nước trong khu vực ASEAN.

Theo kế hoạch, trong thời gian thăm, giao lưu tại Thái Lan và Campuchia, đoàn công tác tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn sẽ chào xã giao lãnh đạo, chỉ huy hải quân và các đơn vị hải quân các nước bạn; đón sĩ quan, thủy thủ hải quân các nước lên tham quan tàu; tổ chức tiệc chiêu đãi trên tàu; giao lưu thể thao với lực lượng hải quân nước bạn và một số hoạt động giao lưu hữu nghị khác.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn ẢNH: TRẦN ĐĂNG

Ngoài ra, trên hải trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn sẽ tổ chức huấn luyện thực hành trên biển cho học viên năm cuối nhằm nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng; kỹ năng khai thác, làm chủ trang thiết bị trên tàu và xử trí các tình huống trong điều kiện hoạt động dài ngày trên biển.

Chuyến đi cũng khẳng định vai trò của tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn trong công tác đào tạo, huấn luyện của Học viện Hải quân; đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Hải quân nhân dân Việt Nam, đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn có chiều dài tổng thể 67 m, rộng 10 m, chiều cao mạn lớn nhất 5,75 m, lượng giãn nước đầy tải 857 tấn; có 3 cột buồm lớn với chiều cao hơn 40 m, diện tích cánh buồm là 1.400 m2, hoạt động trong mọi thời tiết, sóng gió. Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn được hoàn thành sau 25 tháng thi công, đóng mới tại nhà máy Marine Projects (Ba Lan), theo đơn đặt hàng của Hải quân Việt Nam. Trong hành trình từ Ba Lan về Việt Nam, tàu đi qua Đại Tây Dương, eo biển Caribê, qua Thái Bình Dương, gặp 2 cơn bão cấp 11 và 4 đợt áp thấp, với tổng cộng 122 ngày, vượt trên 20.000 hải lý. Tàu được trang bị hệ thống máy móc, thiết bị tối tân, hiện đại theo công nghệ đóng tàu biển của Ba Lan và thế giới. Tàu có đầy đủ mọi tiêu chuẩn hoạt động theo Công ước của tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO).



