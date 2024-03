Tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển, 8 ngư dân được cứu

Lúc 3 giờ 30 ngày 29.2, tàu cá BĐ 95840 TS (của ngư dân Bình Định) khi đang hoạt động trên vùng biển cách TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 199 hải lý về hướng đông thì bị một tàu hàng (không rõ số hiệu) đâm va vào mũi tàu và bỏ đi, khiến nước tràn vào tàu cá.

Tàu cá BĐ 95840 TS do ông Võ Chí Thanh (71 tuổi, ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề mành chụp. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên tàu cá có 8 lao động,

Ngay khi vụ việc xảy ra, thuyền trưởng của tàu cá liên lạc xin sự trợ giúp. Nhận được thông tin, tàu cá BĐ 97747 TS (cũng của ngư dân Bình Định) đang hoạt động gần đó đã đến hỗ trợ tàu BĐ 95840 TS chạy về bờ. Dự kiến ngày 2.3, tàu cá gặp nạn sẽ cập cảng Quy Nhơn để sửa chữa.

Trước đó, khoảng 10 giờ 25 ngày 27.2, tàu cá PY 95345 TS do ngư dân Phạm Lộc (ở Phú Yên) làm thuyền trưởng, khi đánh bắt tại khu vực cách bờ biển Phú Yên về hướng đông khoảng 90 hải lý thì bị phá nước, tàu chìm. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, 4 ngư dân của tàu cá Phú Yên được tàu cá BĐ 95840 TS do ngư dân Võ Chí Thanh (ở Bình Định) làm chủ tàu, cứu an toàn.