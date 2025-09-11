Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ

Vào khoảng 12 giờ ngày 11.9, tại khu vực gần bến đậu tàu thôn Hà Thôn (P.Đồng Hới, Quảng Trị) trên sông Nhật Lệ đã xảy ra 1 vụ cháy tàu cá.

Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ

Vào thời điểm trên, tàu cá biển kiểm soát QB 91866 TS của do anh Hoàng Canh (33 tuổi, ở thôn Hà Thôn, P.Đồng Hới) đang neo đậu thì bất ngờ phát hỏa.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã cử 10 cán bộ chiến sĩ cùng 1 ca nô lập tức đến hiện trường, giúp dân chữa cháy. Song song với đó, Phòng cảnh sát PCCC và CHCN, Công an tỉnh Quảng Trị cũng huy động nhiều xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường thực hiện nhiệm vụ.

Vụ cháy tàu cá gây thiệt hại nặng nề ẢNH: THANH LỘC

Với sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cùng ngư dân địa phương, đến khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Nguyên nhân cháy tàu cá và ước tính thiệt hại ban đầu vẫn chưa được xác định cụ thể.