Tàu cá chìm tại vùng biển Hoàng Sa, 4 ngư dân Quảng Ngãi được cứu vớt

Ngày 4.6, Đồn biên phòng Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết 4 ngư dân trên tàu cá QNg - 96536TS (bị chìm tại vùng biển Hoàng Sa) đã được một tàu cá khác đưa vào bờ an toàn.

Theo đó, tàu cá QNg - 96536TS công suất 535 CV, chiều dài hơn 16 m do ông Dương Quý (39 tuổi, ở thôn Tây An Hải, H.Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ và ông Dương Minh Thạnh (70 tuổi, ở thôn Tây An Hải) làm thuyền trưởng.

Tàu cá này xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng An Hải (thuộc Đồn biên phòng Lý Sơn) vào lúc 8 giờ ngày 28.5, trên tàu có 4 ngư dân, đăng ký hành nghề lặn ở khu vực quần đảo Hoàng Sa.

4 ngư dân trên tàu cá QNg - 96536TS được đưa về bờ an toàn BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Trưa 30.5, tàu cá QNg - 96536TS hoạt động đánh bắt tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì gặp gió lốc và bị phá nước.

Trong quá trình bị phá nước, tàu cá QNg - 96536TS vẫn tiếp tục hành trình đến gần tàu cá QNg - 90735TS do ông Lê Hồng Trí (25 tuổi, ở xã Bình Chánh, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, hoạt động khai thác hải sản gần đấy.

Khi tàu cá QNg - 96536TS bị chìm, các ngư dân trên tàu này đã được tàu cá QNg - 90735TS cứu vớt kịp thời và đảm bảo an toàn về tính mạng.

Đến lúc 19 giờ ngày 30.5, Trạm Kiểm soát biên phòng An Hải nhận được tin báo của tàu cá QNg - 90735TS về việc tàu cá QNg - 96536TS bị phá nước chìm.

Sau khi nhận thông tin, Đồn biên phòng Lý Sơn đã chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng An Hải thông báo cho các phương tiện gần tàu cá bị nạn hỗ trợ các ngư dân.