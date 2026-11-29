Chiều 29.11, Đồn biên phòng Bình Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đang phối hợp với các lực lượng, phương tiện liên quan hỗ trợ tàu cá QNg-90701 TS của ngư dân bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa, bước đầu xác định nguyên nhân là tàu bị hỏng hộp số.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 29.11, tàu cá QNg-90701 TS do ngư dân Trần Tấn Linh (41 tuổi, ở thôn Định Tân, xã Đông Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa thì gặp sự cố hỏng hộp số. Thời điểm này, trên tàu có 7 thuyền viên.

Đội tàu đánh bắt xa bờ của ngư dân Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Bình Hải khẩn trương liên lạc với chủ tàu, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, đồng thời thông báo cho các tàu cá đang hoạt động gần đó tham gia hỗ trợ tàu gặp nạn.

Qua kết nối, tàu cá QNg-95294 TS do ngư dân Bùi Phúc (48 tuổi, cùng trú xã Đông Sơn) làm thuyền trưởng đã được huy động tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra sự cố có sóng to, tàu QNg-95294 TS chưa thể tiếp cận để lai dắt tàu QNg-90701 TS vào bờ.

Đến 8 giờ ngày 29.11, tàu cá gặp sự cố vẫn ở vị trí cũ. Đồn biên phòng Bình Hải tiếp tục duy trì liên lạc, theo dõi sát tình hình, đồng thời phối hợp triển khai các phương án hỗ trợ, quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng cho 7 thuyền viên đang bị nạn trên vùng biển Hoàng Sa và hạn chế thiệt hại tài sản.

Trục vớt tàu cá bị lật trên sông Thoa

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng sớm 28.11 tàu cá QNg-44061 TS của ông Nguyễn Ngọc (trú thôn Hải Tân, phường Trà Câu) bị lật trên sông Thoa.

Thông tin ban đầu cho biết trước khi xảy ra mưa lớn, chủ tàu đã neo buộc phương tiện vào vị trí cố định. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao, gió mạnh làm đứt dây neo, khiến tàu trôi tự do rồi bị lật.

Trục vớt tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm ở sông Thoa, phường Trà Câu (Quảng Ngãi) ẢNH: TH.NHỊ

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng tại chỗ của phường Trà Câu phối hợp các cơ quan chức năng và người dân triển khai trục vớt phương tiện. Đến sáng 29.11, tàu cá QNg-44061 TS đã được đưa lên khỏi mặt nước.

Các sự cố trên cho thấy những khó khăn, rủi ro mà ngư dân đang phải đối mặt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

Việc lực lượng biên phòng kịp thời hỗ trợ tàu gặp sự cố trên biển, cùng sự phối hợp của chính quyền và người dân trong trục vớt tàu bị lật trên sông, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo vệ tài sản và giúp ngư dân sớm ổn định hoạt động sản xuất.