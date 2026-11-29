Mưa lớn dồn dập, hàng ngàn nhà dân ở Quảng Ngãi ngập lũ

Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi), đợt mưa lớn từ ngày 27 - 29.11 khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh chìm trong biển nước. Lượng mưa đo được tại một số trạm ở miền núi rất lớn, trong đó Ba Cung lên đến 719 mm, Ba Giang 558 mm, Sơn Hải 518 mm, Trà Nham 503 mm, Ba Dinh 485 mm, Ba Điền 454 mm, Ba Lế 448 mm, Ba Vinh 418 mm và Ba Liên 403 mm.

Nước lũ ngập hàng ngàn nhà dân ở Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi di dời dân trong ngày 28.11 ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Mưa lớn khiến lũ trên các sông dâng cao, gây ngập tại 33 xã, phường, với 49 khu dân cư nằm dọc các sông Phước Giang, sông Vệ, Trà Câu và Trà Khúc.

Thống kê ban đầu, nước lũ tràn vào nhà dân Quảng Ngãi, gây ngập 2.580 ngôi nhà, trong đó xã Thiện Tín chịu ảnh hưởng nặng nhất (1.115 nhà), kế đến là các xã Phước Giang (613 nhà), Trà Câu (400 nhà), Nghĩa Hành (239 nhà)...

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự, đoàn viên thanh niên đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản và sơ tán 260 hộ gia đình đến nơi an toàn.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh tại xã Thiện Tín ẢNH: L.BÌNH

Đáng chú ý, mưa lũ còn khiến nhiều khu vực có nguy cơ sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến đời sống người dân. Toàn tỉnh ghi nhận 339 hộ với 1.381 nhân khẩu nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, tập trung tại các xã Ba Xa, Ba Vì, Ba Động, Sơn Hà, Ba Vinh, Thanh Bồng.

Trong đó, xã Thanh Bồng có số hộ dân bị ảnh hưởng lớn nhất (161 hộ, 763 nhân khẩu), kế đến là các xã Ba Động (82 hộ, 262 nhân khẩu), Ba Vinh (61 hộ, 217 nhân khẩu). Những hộ dân bị ảnh hưởng tại xã Ba Vinh đều ở khu vực sạt lở núi Gò Oát.

Nước lũ xuống chậm, nhiều tuyến đường hư hỏng

Đến 8 giờ sáng 29.11, mực nước trên các sông lớn đã có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn ở mức cao. Tại trạm Trà Khúc, mực nước đạt 4,97 m, thấp hơn báo động 2 là 0,03 m. Trên sông Vệ, mực nước tại trạm Sông Vệ đạt 5,21 m, cao hơn báo động 3 là 0,71 m; tại trạm Trà Câu đạt 5,31 m, thấp hơn báo động 3 là 0,19 m.

Theo Chi cục Thủy lợi, đến sáng 29.11, nước tại các khu dân cư cơ bản đã rút, nhà dân phần lớn hết ngập. Tuy nhiên, một số tuyến giao thông nông thôn ở vùng trũng thấp, cầu và ngầm tràn thấp vẫn còn ngập, gây khó khăn cho việc đi lại.

Bộ đội, công an và các lực lượng khác dọn vệ sinh cho trường học ở xã Thiện Tín sáng 29.11 ẢNH: B.L

Mưa lũ cũng gây thiệt hại bước đầu đối với cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh ghi nhận 3 trường học bị hư hỏng, gồm Trường mầm non Ba Vinh, Trường tiểu học và THCS Ba Vinh, khu bán trú Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Đặng Thùy Trâm.

Đối với giao thông, 4 tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý bị sạt lở, hư hỏng, gồm quốc lộ 24 và các tuyến đường tỉnh 624, 626, 627C. Đáng chú ý, tại Km35+550 trên tuyến đường tỉnh 627C xảy ra sạt lở khiến giao thông bị ách tắc.

Ngoài ra, nhiều điểm sạt lở núi, đường giao thông, công trình thủy lợi, cầu cống và diện tích hoa màu tại các xã miền núi lẫn đồng bằng bị hư hỏng, thiệt hại.

Trên sông Thoa, tàu cá QNg-44061-TS dài 9 m do ông Nguyễn Ngọc Thìn (ở phường Trà Câu) làm chủ bị chìm khi đang neo đậu cách cầu Hải Tân khoảng 50 m về phía thượng nguồn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn, nước sông chảy xiết làm đứt dây neo.

Quảng Ngãi hiện có 127 hồ chứa thủy lợi tại các xã phía đông tỉnh, dung tích bình quân đạt khoảng 91%; khu vực phía tây có 84 hồ, dung tích bình quân gần 95%.

Dù mực nước các sông đang xuống, nguy cơ sạt lở đất tại nhiều khu dân cư và tình trạng ngập cục bộ ở các tuyến giao thông vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Các địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, rà soát những khu vực xung yếu để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.