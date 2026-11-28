Quyết không để người dân kẹt trong dòng lũ

Ngày 28.11, trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, chia cắt, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi từ cơ sở đến các lực lượng chuyên trách lập tức được huy động đến những điểm xung yếu để cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đưa người già ra ca nô đến nơi an toàn ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI



Tại các khu vực ngập nặng, như: Trà Câu, Đức Phổ, Nghĩa Hành..., lực lượng công an cơ sở cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sử dụng ca nô, xuồng máy tiếp cận các hộ dân bị cô lập, ưu tiên đưa người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người bệnh đến nơi an toàn. Lực lượng CSGT túc trực tại các tuyến đường ngập sâu, sạt lở, đặt biển cảnh báo, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ công an dầm trong nước lũ hỗ trợ người dân ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI



Giữa mưa lớn và dòng nước chảy xiết, nhiều cán bộ, chiến sĩ phải ngâm mình hàng giờ trong nước lạnh, len lỏi qua từng khu dân cư để hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản.

Một câu chuyện xúc động xảy ra tại xã Phước Giang. Một người bệnh sau khi được bệnh viện cho về có nguyện vọng cuối cùng là được trở về nhà với gia đình. Thế nhưng, con đường dẫn về nhà đã ngập sâu, nước ngang thắt lưng, chảy xiết, khiến việc di chuyển vô cùng nguy hiểm.

Dùng dây kéo lội vào vùng lũ hỗ trợ dân ở phường Đức Phổ ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI



Không đành lòng để người bệnh mắc kẹt giữa vùng lũ, lực lượng công an, an ninh cơ sở cùng người dân địa phương đã chung sức, thay nhau khiêng, dìu người bệnh vượt qua đoạn đường ngập sâu để trở về với gia đình.

Giữa mênh mông nước lũ, hành trình ấy là hình ảnh xúc động về tình người, tình quân dân trong hoạn nạn.

Dầm mình trong nước sâu cứu dân

Cũng trong sáng 28.11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về tình trạng ngập sâu tại thôn Đông Trúc Lâm, xã Phước Giang. Mưa lớn kéo dài khiến khu vực sinh sống của nhiều hộ dân ngập khoảng 1,6 m. Đặc biệt, có 3 hộ gia đình bị cô lập, lực lượng tại chỗ không thể tiếp cận.

Đến các thôn, xóm hỗ trợ dân mắc kẹt trong lũ ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI



Trước tình hình cấp bách, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 huy động 6 cán bộ, chiến sĩ, do trung tá Nguyễn Tấn Cường, Phó đội trưởng chỉ huy, cùng xuồng máy và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Các chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương tiếp cận khu vực ngập sâu, hỗ trợ đưa người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Tại tổ dân phố Phổ Minh, phường Đức Phổ, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3 cũng điều động 8 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến phối hợp với công an cơ sở hỗ trợ người dân sơ tán, di dời tài sản, chủ động phòng tránh thiệt hại do ngập lụt.

Tìm kiếm người mất tích trên bãi biển Mỹ Khê ẢNH: PHÒNG CẢNH SÁT phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI



Chiều tối 28.11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho biết các tổ công tác vẫn bám địa bàn, phối hợp với chính quyền, công an và quân đội địa phương rà soát những khu vực ngập sâu, chia cắt để kịp thời hỗ trợ người dân; phối hợp tìm kiếm người mất tích tại biển Mỹ Khê.

Trước đó, lúc 15 giờ 47 phút ngày 27.11, đơn vị nhận tin báo từ trực ban Công an xã Tịnh Khê về vụ nghi đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê, có 6 người gặp nạn, trong đó 1 người mất tích.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường triển khai tìm kiếm, cứu nạn. Trong ngày 28.11, công tác tìm kiếm tiếp tục được duy trì với sự phối hợp của địa phương, dù mưa to, sóng biển lớn gây nhiều khó khăn.