Mưa lớn kéo dài từ tối 27 đến sáng 28.11 khiến nhiều khu vực tại Quảng Ngãi chìm trong nước lũ, giao thông bị ảnh hưởng, sạt lở xảy ra tại nhiều tuyến đường miền núi và khu dân cư.

Nước lũ lên nhanh gây ngập nhà dân ở xã Thiện Tín ẢNH: CTV

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi vào trưa 28.11, mưa to đến rất to tập trung ở khu vực phía đông tỉnh. Lượng mưa tại Ba Cung lên đến 495 mm, Ba Điền 316 mm, Ba Liên 298 mm, Sơn Hải 296 mm, Ba Vinh 295 mm, hồ Núi Ngang 291 mm, Ba Giang 286 mm, Ba Dinh 273 mm, Hành Nghĩa Trung 229 mm và Dũng 210 mm.

Nước lũ vào nhà người dân ở xã Thiện Tín ẢNH: CTV

Mưa lớn khiến lũ trên các sông lên nhanh. Lúc 10 giờ ngày 28.11, mực nước sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc đạt 5,09 m, vượt báo động 2 là 0,09 m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ đạt 5,06 m, vượt báo động 3 là 0,56 m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt 6,18 m, vượt báo động 3 là 0,68 m.

1.691 nhà dân bị ngập, gần 100 hộ phải sơ tán

Đến sáng 28.11, mưa lũ gây ngập tại 21 xã, phường trên địa bàn tỉnh, trong đó có 15 khu dân cư bị ngập thuộc các địa phương Thiện Tín, Phước Giang, Trương Quang Trọng, Đức Phổ, Thọ Phong và Trà Câu. Tổng cộng 1.691 hộ dân bị ngập nhà, trong đó xã Thiện Tín có 1.115 hộ, Phước Giang 490 hộ, Đức Phổ 30 hộ, Nghĩa Hành 48 hộ và Đình Cương 8 hộ.

Lực lượng chức năng di dời người dân ở phường Trà Câu đến nơi ở an toàn ẢNH: CTV

Trước tình hình ngập lụt, lực lượng chức năng đã di dời 83 hộ dân đến nơi an toàn, gồm Phước Giang 17 hộ, Đức Phổ 4 hộ và Thiện Tín 62 hộ.

Ngoài ra, 12 hộ với 53 nhân khẩu tại thôn Nước Lăng, xã Ba Xa cũng được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất.

Sạt lở nhiều tuyến đường, một cây cầu nguy cơ sụp đổ

Mưa lớn gây sạt lở tại nhiều tuyến giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Di dời tài sản giúp người dân ẢNH: CTV

Tại xã Ba Tơ, sạt lở xảy ra trên tuyến đường lên Bùi Hui, thôn Tài Năng, đoạn Km 3+300; đường thôn Ba Chùa đi Ba Cung và taluy dương tuyến đường Đèo Lâm, thôn Ba Cung.

Ở xã Sơn Hà, sạt lở xuất hiện trên đường ĐX47, tuyến đi hồ chứa Nước Trong. Tại xã Ba Động, đất đá sạt lở ở 2 điểm trên Đèo Đá Chát, Km 15 quốc lộ 24 và đường giao thông nông thôn tại tổ Gò Ôn, thôn Bãi Ri.

Đáng lo ngại, cầu bắc qua tuyến kênh dẫn Thủy điện Sông Liên 1, xã Ba Động, bị sạt lở nghiêm trọng tại mố cầu, có nguy cơ sụp đổ.

Tại xã Đặng Thùy Trâm, sạt lở và nguy cơ mất an toàn được ghi nhận trên các tuyến Nước Đang - Cây Muối, Nước Đang - Đèo Ải - Đồng Lớn, dốc Sa Lung - Cây Muối và đường giao thông tại thôn Bùi Hui.

Trên tỉnh lộ 624, đoạn đèo Đá Chát thuộc xã Thiện Tín, đất đá sạt lở tràn xuống mặt đường.

Đường tỉnh 676 qua xã Măng Bút bị sạt lở ẢNH: CTV

Đường tỉnh 676 (Măng Bút) bị ngập và sạt lở. Cơ quan chức năng đang cắt cử lực lượng căng dây, túc trực, nắm tình hình.

Sạt lở đồi núi đe dọa khu dân cư

Tại phường Trương Quang Trọng, sạt lở xảy ra ở khu dân cư 577 với chiều dài khoảng 50 m, rộng 3 m. Khu vực núi Ngang, phía sau Trường THCS Lê Trung Đình, ghi nhận điểm sạt lở dài khoảng 100 m, rộng 20 m.

Chiến sĩ công an cõng cụ già đến nơi an toàn để tránh lũ ẢNH: CTV

Khu vực núi Sứa, gần nhà ông Tống Kim Tuyến và ông Tống Kim Chiến, cũng xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 30 m, rộng 15 m.

Ở xã Sơn Hà, bờ suối Nước Nia, thôn Nước Nia, tiếp tục sạt lở, đe dọa 12 hộ dân với 59 nhân khẩu sinh sống gần khu vực.

Ban Chỉ huy quân sự xã Nghĩa Hành giúp người dân kê cao tài sản ẢNH: CTV

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ứng phó, yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã chỉ đạo vận hành hạ mực nước các hồ chứa Nước Trong và Đakđrinh theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc trong mùa lũ năm 2026.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tổ chức chốt chặn tại những điểm ngập sâu, sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

