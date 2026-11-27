Chiều 27.11, ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã cử cán bộ đến kiểm tra hiện trường, khảo sát phạm vi sạt lở, đánh giá mức độ thiệt hại và thống kê các hộ bị ảnh hưởng.

Mưa lớn gây sạt lở chuồng trại, nhà vệ sinh và tường rào của gia đình ông Tống Kim Chiến (phường Trương Quang Trọng, Quảng Ngãi) ẢNH: CẨM ÁI

"Trên cơ sở kết quả khảo sát, địa phương sẽ xây dựng phương án khắc phục phù hợp, bảo đảm an toàn cho các hộ dân vùng ảnh hưởng", ông Phước nói.

Nước chảy xiết khoét sâu bờ, nhiều công trình bị cuốn trôi

Theo ghi nhận, trước đó, khoảng 20 giờ ngày 26.11, nước từ khu vực gần núi Sứa đổ về cầu Bàu Sắt dâng cao, chảy xiết, liên tục khoét sâu vào bờ khiến nhiều mảng đất sụt xuống. Tại khu vực sạt lở, cây cối bật gốc, gạch ngói đổ ngổn ngang; tường một số nhà dân xuất hiện những vết nứt lớn.

Đáng lo ngại, nhiều đoạn bờ bị dòng nước khoét sâu tạo thành hàm ếch, khiến phần đất phía trên mất chân, có nguy cơ tiếp tục sụt xuống nếu mưa lớn kéo dài.

Sạt lở khoét sâu tạo hàm ếch ẢNH: CẨM ÁI

Anh Tống Kim Chiến cho biết, khi nghe tiếng động lớn, anh chạy ra kiểm tra thì phát hiện chuồng trại, nhà vệ sinh và tường rào của gia đình đã bị cuốn trôi, chiều dài khu vực bị ảnh hưởng khoảng 12 m. Ngay sau đó, anh trình báo sự việc với chính quyền địa phương.

Theo anh Chiến, khu đất gia đình nằm trong quy hoạch dự án Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ VSIP nên không thể xây dựng mới hoặc sửa chữa lớn. Trước tình trạng sạt lở và nguy cơ mưa lớn tiếp diễn, gia đình anh phải khẩn trương thu dọn những vật dụng thiết yếu, đồng thời di chuyển đàn lợn đến nơi an toàn.

Người dân khắc phục sạt lở, hư hỏng ẢNH: CẨM ÁI

Không chỉ gia đình anh Chiến, khu vực này còn có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng. Các công trình phụ phía sau nhà ông Tống Kim Tuyến cũng bị sạt lở cuốn trôi.

Chứng kiến tài sản bị đất đá sụt xuống, ông Tuyến không khỏi bàng hoàng, mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp hỗ trợ để gia đình ổn định cuộc sống.

Người dân mong sớm được hỗ trợ, khắc phục sạt lở

Ông Lê Thanh Tâm, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Nhơn, cho biết tổ dân phố đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Sạt lở tạo thành hàm ếch, khiến phần đất phía trên mất chân, có nguy cơ tiếp tục sụt xuống nếu mưa lớn kéo dài ẢNH: CẨM ÁI

Trước tình trạng sạt lở diễn biến phức tạp, tổ dân phố kiến nghị UBND phường Trương Quang Trọng sớm huy động nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường, hỗ trợ người dân thu dọn đất đá, khắc phục hậu quả khi thời tiết thuận lợi.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều tối 27.11 đến chiều tối ngày 29.11, khu vực phía đông và vùng núi có mưa to đến rất to, lượng mưa 250 - 500 mm, có nơi trên 600 mm. Khu vực phía tây có mưa vừa, mưa to, lượng mưa 70 - 150 mm, có nơi trên 170 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ, lũ quét trên sông, suối và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.