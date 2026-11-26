Chiều 26.11, mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM khiến đường Nguyễn Văn Khối và Lê Văn Thọ (phường Thông Tây Hội) ngập nước, kéo dài hơn 2 tiếng vẫn chưa hết.

Mưa lớn hơn 2 tiếng tại TP.HCM, đường Nguyễn Văn Khối ngập hơn nửa mét

Khoảng 14 giờ 30, cơn mưa lớn đổ xuống làm một số tuyến đường như Nguyễn Văn Khối, Lê Văn Thọ... ngập nước. Trên đường Lê Văn Thọ, chỉ sau 15 phút cơn mưa đã nhanh chóng làm ngập đoạn đường dài khoảng 500 m. Mực nước tại đây vào khoảng gần nửa mét. khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Còn đường Nguyễn Văn Khối cũng trong tình cảnh tương tự mỗi khi mưa lớn là ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Chiều nay, sau cơn mưa khoảng 15 phút tuyến đường bắt đầu lênh láng như sông. Tình trạng này kéo dài từ lúc 14 giờ 45 đến tận 16 giờ 50 nhưng nước vẫn chưa rút hết. Mực nước ngập tại đây lên đến nửa mét khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.

Nước ngập cũng tràn lên vỉa hè, tràn vào các hẻm và khu dân cư bên trong cũng như Công viên Làng hoa Gò Vấp trên tuyến đường này. Nhiều cửa hàng mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối đóng cửa vì kinh doanh ế ẩm.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe qua 'biển nước'

Theo ghi nhận từ đầu năm 2026 đến nay, đường Nguyễn Văn Khối luôn trong tình trạng ngập nước và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ mỗi khi mưa lớn. Đặc biệt, cơn mưa lớn vào đêm 7.10 vừa qua khiến đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến trưa vẫn chưa hết.