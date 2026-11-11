Sạt lở nặng tại Cửa Lở, cấm phương tiện thủy trên các sông ở Quảng Ngãi

Sạt lở ăn sâu vào đất liền 30 m

Chiều 11.11, tại khu vực Cửa Lở, thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi), tình trạng sạt lở bờ sông diễn biến nghiêm trọng. Nước lũ từ thượng nguồn sông Vệ đổ về hạ lưu với lưu lượng lớn đã cuốn trôi đất, làm sạt lở một đoạn bờ sông dài khoảng 200 m, ăn sâu vào đất liền khoảng 30 m.

Khu vực Cửa Lở, thuộc thôn Tân Mỹ, xã An Phú (Quảng Ngãi) bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: G.N

Không chỉ bờ sông, khu vực bờ biển tại đây cũng xảy ra sạt lở theo chiều dọc khoảng 50 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nhà cửa, tài sản, hoạt động sản xuất và sinh kế của người dân địa phương.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, lãnh đạo xã An Phú đã có mặt tại hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó. Địa phương khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Sa Kỳ hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đưa các ghe bị chìm lên vị trí an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng ngày, trong chuyến kiểm tra tình hình mưa lũ, sạt lở trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra thực địa khu vực Cửa Lở đoạn giáp xã Long Phụng, nơi ghi nhận một điểm sạt lở có chiều dài khoảng 40 m.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), kiểm tra sạt lở tại xã An Phú ẢNH: G.N

Tại hiện trường, ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở, khẩn trương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo, kiểm soát hoạt động tàu thuyền, không để người dân tiếp cận khu vực nguy hiểm. Đồng thời, chủ động xây dựng phương án di dời người dân đến nơi an toàn khi cần thiết, nhất là trong tình huống khẩn cấp.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (bên phải), thăm hỏi người dân sống gần khu vực sạt lở ẢNH: G.N

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thăm hỏi, nhắc nhở người dân sinh sống gần khu vực sạt lở nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Quảng Ngãi cấm phương tiện thủy hoạt động trên các sông

Trong ngày 11.11, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành văn bản yêu cầu cấm các phương tiện thủy hoạt động trên các sông, đặc biệt là 4 sông lớn: Trà Bồng, Trà Khúc, Vệ, Trà Câu.

Người dân che kín ghe và neo đậu gần bờ sông Trà Khúc ẢNH: HẢI PHONG

Thời gian thực hiện kể từ khi văn bản được ban hành cho đến khi kết thúc đợt lũ, ngoại trừ các phương tiện làm nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 9.11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa to đến rất to khiến lũ trên các sông lên nhanh, dòng chảy xiết, xuất hiện nhiều vật trôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện hoạt động trên sông.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dừng hoạt động tất cả các loại tàu, thuyền, đò, ca nô, sà lan và phương tiện thủy nội địa khác trên các sông, suối, hồ chứa trong tỉnh. Lệnh cấm áp dụng đối với cả phương tiện chở khách, vận chuyển hàng hóa và khai thác cát, sỏi.

Nước lũ dâng cao gây ngập một khu hàng quán bên sông Trà Khúc ẢNH: HẢI PHONG

UBND tỉnh giao các địa phương bố trí lực lượng chốt chặn tại bến đò, bến bốc xếp và những vị trí xung yếu; kiên quyết không để người dân đi đò, vớt củi, đánh bắt thủy sản trên sông khi nước lũ dâng cao, chảy xiết; xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh được yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các sông, khu vực cửa sông, cửa biển; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.