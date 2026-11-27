Ngày 27.11, Chi cục Thủy lợi tỉnh Gia Lai cho biết lưu vực sông Kôn và sông Hà Thanh hiện có 42 vị trí sạt lở, tổng chiều dài khoảng 45,2 km, phân bố trên địa bàn 10 xã, phường.

Lưu vực sông Kôn và sông Hà Thanh hiện có 42 vị trí sạt lở, tổng chiều dài khoảng 45,2 km ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong đó, sông Kôn có 37 vị trí sạt lở, tổng chiều dài khoảng 34,9 km, tập trung chủ yếu ở khu vực hạ du, qua các phường An Nhơn, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và các xã Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông.

Sông Hà Thanh có 5 vị trí sạt lở với tổng chiều dài khoảng 10,2 km, chủ yếu tại xã Canh Vinh và một số khu vực thuộc xã Canh Liên.

Bờ sông Kôn sạt lở khiến 300 ha đất canh tác của người dân bị ảnh hưởng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tình trạng sạt lở trên lưu vực sông Kôn ảnh hưởng đến khoảng 4.470 hộ dân và gần 300 ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong khi đó, tại lưu vực sông Hà Thanh, có 22 hộ dân ở xã Canh Liên bị ảnh hưởng. Nhiều đoạn bờ sông, đê, kè bằng đất bị hư hỏng nghiêm trọng, một số điểm sạt lở đã áp sát khu dân cư, nhà ở và đường giao thông.

Bờ sông Hà Thanh đoạn chảy qua xã Canh Vinh bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: ĐỨC NHẬT

Nguyên nhân chủ yếu là mưa lũ lớn khiến dòng chảy thay đổi hướng, trong khi địa chất bờ sông phần lớn là đất cát pha, kết cấu kém ổn định. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác cát, sỏi, suy giảm thảm thực vật ở thượng nguồn và tình trạng lấn chiếm hành lang thoát lũ cũng làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Khoảng 4.470 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở trên lưu vực sông Kôn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trước tình trạng này, UBND tỉnh Bình Định cũ (nay là UBND tỉnh Gia Lai) đã phê duyệt kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn - Hà Thanh với tổng kinh phí khoảng 5.600 tỉ đồng.

Kế hoạch tập trung kiên cố hóa hơn 36 km đê, kè phòng chống sạt lở; nâng cấp hồ Định Bình, hồ Núi Một nhằm giảm lũ cho hạ du; xây dựng đập điều tiết Gò Chàm, nâng cấp các đập dâng, nạo vét dòng chảy và phục hồi 350 ha rừng phòng hộ đầu nguồn.

Mưa lũ lớn khiến dòng chảy thay đổi, làm gia tăng nguy cơ sạt lở bờ sông ẢNH: ĐỨC NHẬT

Đối với lưu vực sông Hà Thanh, đề án đánh giá tổng thể tình hình sạt lở có kinh phí khoảng 298 tỉ đồng. Các giải pháp gồm xây dựng kè kiên cố, chỉnh trị dòng chảy, cắm mốc hành lang thoát lũ, di dời 112 hộ dân khỏi vùng nguy cơ và nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước Suối Chiếp - Suối Lớn để cắt giảm lũ. Tuy nhiên, đây mới là nhu cầu kinh phí định hướng, việc triển khai còn phụ thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng cân đối ngân sách.

Địa chất bờ sông phần lớn là đất cát pha, kết cấu kém ổn định ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, công tác khắc phục sạt lở gặp khó khăn do nhu cầu vốn lớn, vượt khả năng cân đối của ngân sách địa phương. Vì vậy, tỉnh cần sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và các nguồn vốn ODA. Các điểm sạt lở phân bố trên nhiều tuyến sông, suối, diễn biến phức tạp sau mỗi mùa lũ, trong khi việc di dời người dân và giải tỏa công trình lấn chiếm hành lang thoát lũ cần có lộ trình phù hợp.

Công tác khắc phục sạt lở gặp khó khăn do nhu cầu vốn rất lớn ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trong mùa mưa lũ năm 2026, ngành chức năng sẽ phối hợp với các địa phương khoanh vùng, cắm biển cảnh báo tại những vị trí sạt lở gần khu dân cư; đồng thời chủ động phương án sơ tán người dân khi tình huống nguy hiểm xảy ra. Những điểm cấp bách sẽ được gia cố tạm thời bằng bao tải cát, rọ đá, đá hộc.

Nhiều công trình, đường sá bị hư hại do tình trạng sạt lở gây ra ẢNH: ĐỨC NHẬT

Về lâu dài, tỉnh ưu tiên bố trí vốn xây dựng kè kiên cố tại những đoạn sạt lở đe dọa khu dân cư và công trình hạ tầng; chỉnh trị dòng chảy, nâng cấp hồ chứa để giảm lũ cho vùng hạ du. Đồng thời, tăng cường quản lý khai thác cát, bảo vệ rừng đầu nguồn và từng bước di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Điểm sạt lở bờ sông Kôn nằm sát chân cầu đường sắt Tân An (phường An Nhơn Nam, Gia Lai) ẢNH: ĐỨC NHẬT