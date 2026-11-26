Ngày 26.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai phát đi dự báo mưa lớn ở Gia Lai từ đêm 27.11 đến hết ngày 29.11, trong đó khu vực phía đông có nơi mưa trên 400 mm.



Dự báo mưa lớn ở Gia Lai từ đêm 27.11 đến hết ngày 29.11

ẢNH: ĐỨC NHẬT

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300 mm, cá biệt có nơi trên 400 mm.

Trong khi đó, khu vực giữa tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn ở Gia Lai có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu. Mưa giông có thể kèm theo lốc, sét, gió giật mạnh, gây tốc mái nhà, gãy đổ cây cối và thiệt hại về người, tài sản.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành, lực lượng vũ trang và UBND các xã, phường không chủ quan, thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ để chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Đặc biệt, các địa phương phía đông tỉnh phải rà soát những khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi cần thiết. Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, cảnh báo tại các ngầm, tràn, cầu yếu, tuyến đường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn.

Dự báo khu vực phía đông Gia Lai có nơi mưa trên 400 mm, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt, sạt lở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Thủy điện, thủy lợi xả nước phải thông báo kịp thời

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện được yêu cầu kiểm tra an toàn công trình, theo dõi mực nước, vận hành điều tiết theo đúng quy trình, đặc biệt lưu ý các hồ nhỏ đã tích đầy nước và hồ xung yếu. Việc xả nước phải được thông báo kịp thời cho chính quyền và người dân vùng hạ du.

Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến mưa lũ, mực nước trên các sông, hồ chứa, nhất là lưu vực sông Hà Thanh, sông Kôn, sông Ba để kịp thời cảnh báo nguy cơ. Sở Xây dựng rà soát các điểm ngập sâu, sạt lở trên quốc lộ, tỉnh lộ, bố trí lực lượng, phương tiện xử lý sự cố và bảo đảm giao thông.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn trên đất liền và trên biển.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian xảy ra thiên tai, kịp thời báo cáo các sự cố, thiệt hại để chủ động chỉ đạo ứng phó.