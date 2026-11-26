Ngày 26.11, Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ phát đi tin dự báo mưa lớn cục bộ và cảnh báo mưa lớn tại thành phố Đà Nẵng.

Theo cơ quan khí tượng, trong 24 giờ qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa đo được từ 7 giờ ngày 25.11 đến 7 giờ ngày 26.11 phổ biến 30 - 90 mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Tam Trà 162,6 mm, Xuân Bình 153,4 mm.

Mưa lớn tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở ở vùng cao Đà Nẵng ẢNH: CTV

Dự báo từ sáng 26.11 đến chiều 27.11, mưa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có xu hướng giảm, chủ yếu là mưa, mưa rào rải rác. Tuy nhiên, một số nơi vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm, tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển.

Đáng chú ý, dự báo từ chiều tối 27.11 đến ngày 30.11, thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến 150 - 350 mm, có nơi trên 450 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Trung bộ cảnh báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được xác định ở cấp 1.

Đặc biệt, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp và các khu đô thị. Trong các cơn giông, người dân cũng cần cảnh giác với lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, nhất là tại các địa bàn miền núi, chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó khi xảy ra mưa lớn kéo dài.