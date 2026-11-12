40 xã ở Khánh Hòa nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vì mưa lớn

Sáng 12.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Cấp độ rủi ro thiên tai được xác định ở cấp 1.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 11.11 đến 7 giờ ngày 12.11), khu vực tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20 - 80 mm, có nơi cao hơn 100 mm như tại các trạm Khánh Hiệp 191,6 mm, Ninh Sơn 132,8 mm, Đại Lãnh 109,1 mm, Ninh Tân 105,6 mm, Vạn Bình 103,9 mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 70 mm.

Mưa lớn kéo dài, khiến đất đá đường lên dốc Bảo Đại (phường Nha Trang) sạt lở gây tai nạn đối với người đi đường ẢNH: BĐBP

Cũng trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại 40 xã thuộc tỉnh. Danh sách khu vực có nguy cơ trải dài từ Đại Lãnh, Tu Bông ở phía bắc đến Thuận Nam, Cà Ná ở phía nam.

Đáng chú ý, nhiều điểm có nguy cơ nằm trên các tuyến đèo. Có thể kể đến đèo Cổ Mã và khu vực chân đèo Cả (xã Đại Lãnh), đèo Phượng Hoàng (xã Tây Ninh Hòa), đèo Đá Lửa, đèo Sải Me (xã Diên Thọ).

Trên tỉnh lộ 9, đoạn đèo Khánh Sơn (xã Cam An) và đoạn từ nhà cộng đồng Dốc Trầu lên đỉnh đèo (xã Đông Khánh Sơn) cũng nằm trong danh sách cảnh báo.

Một số tuyến giao thông khác có điểm nguy cơ gồm tỉnh lộ 707 đoạn tránh lòng hồ Sông Cái (xã Bác Ái Tây), quốc lộ 27C qua xã Nam Khánh Vĩnh, cùng các điểm hạ lưu cống thoát nước dọc cao tốc Vân Phong - Nha Trang thuộc xã Nam Ninh Hòa và xã Vạn Hưng.

Ngoài ra, nhiều mỏ đá, khu vực chân núi và ven sông Cái cũng nằm trong vùng cảnh báo.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 40 xã ở Khánh Hòa trong 6 giờ tới ẢNH: Khí tượng thủy văn KHÁNH HÒA

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân. Thiên tai này còn gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có dấu hiệu sạt lở, đồng thời hạn chế đi qua các tuyến đèo, ngầm tràn và khu vực sườn dốc trong lúc mưa lớn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày (12.11), sau đợt mưa lớn kéo dài, đất đá ở khu vực núi Chụt trên đường lên dốc Bảo Đại (phường Nha Trang) sạt lở, tràn xuống mặt đường. Một phụ nữ đi xe máy qua đoạn này đã tông phải đá, ngã xuống đường và phải nhập viện.