Khánh Hòa yêu cầu cưỡng chế sơ tán hộ dân cố tình ở lại vùng nguy hiểm

Ngày 11.11, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục chủ động triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn, lũ lụt trong những ngày tới.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khi phát hiện nguy cơ mất an toàn phải tổ chức sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những hộ cố tình không chấp hành, địa phương phải thực hiện cưỡng chế sơ tán nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, từ chiều 10.11 đến hết ngày 13.11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và giông. Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ 16 giờ ngày 10.11 đến 16 giờ ngày 12.11, một số nơi có khả năng xuất hiện mưa rất to.

Lượng mưa phổ biến từ 50 - 150 mm, có nơi trên 180 mm. Đáng lưu ý, mưa lớn có thể xuất hiện với cường độ trên 100 mm trong vòng 3 giờ, tiềm ẩn nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Về tình hình thủy văn, đỉnh lũ trên các sông ở Khánh Hòa dự báo phổ biến ở mức xấp xỉ báo động 1. Riêng các sông, suối nhỏ có khả năng vượt báo động 1.

Khánh Hòa được dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến hết ngày 13.11 ẢNH: BÁ DUY

Kiên quyết cưỡng chế sơ tán, không để dân quay lại khi chưa an toàn

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Những cán bộ, người đứng đầu có biểu hiện chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng do thiên tai sẽ bị kiểm điểm, xử lý nghiêm.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát, lập danh sách những khu dân cư có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phương án ứng phó. Trong đó, ưu tiên sơ tán khẩn cấp người già neo đơn, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và người bệnh.

Khi có nguy cơ mất an toàn, chính quyền địa phương phải tổ chức sơ tán ngay người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đối với những hộ cố tình ở lại nơi có nguy cơ cao để giữ tài sản, chính quyền phải kiên quyết cưỡng chế sơ tán; tuyệt đối không để người dân quay về nơi ở cũ khi chưa bảo đảm an toàn.

Nước trên sông Cái đoạn qua cầu Vĩnh Phương, phường Tây Nha Trang vào sáng 11.11 ẢNH: KỲ NAM

Những khu vực có khả năng bị cô lập bắt buộc phải dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, đèn pin, pin dự phòng đủ dùng tối thiểu 7 - 10 ngày. Địa phương cũng phải chuẩn bị máy thông tin liên lạc vô tuyến, điện thoại vệ tinh (nếu có) để duy trì kết nối với bên ngoài.

Tại ngầm tràn, đập tràn, khu vực nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, địa phương phải chốt chặn, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kiên quyết cấm người và phương tiện qua lại khi không bảo đảm an toàn. Người dân tuyệt đối không được đánh bắt cá, vớt củi trên sông, suối khi đang có lũ lớn.

Với những tình huống trong khả năng xử lý, địa phương phải chủ động ứng phó, không chờ lực lượng cấp tỉnh hỗ trợ.

Nghiêm cấm xả lũ đột ngột, tạm dừng tắm biển khi mưa lớn

Các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi phải thông báo trước lịch trình, lưu lượng xả lũ cho chính quyền và người dân vùng hạ du bằng văn bản, còi báo động, hệ thống truyền thanh và tin nhắn, bảo đảm người dân đủ thời gian di dời người và tài sản.

Với các hồ thủy điện, UBND tỉnh Khánh Hòa nghiêm cấm việc xả lũ đột ngột hoặc xả dồn gây lũ nhân tạo làm thiệt hại vùng hạ du. Camera giám sát xả lũ phải truyền dữ liệu trực tiếp về Sở NN-MT.

Ngành du lịch được yêu cầu kiên quyết tạm dừng các hoạt động tắm biển, vui chơi dưới nước, du lịch mạo hiểm, vượt thác, leo núi trong thời gian mưa lớn, giông sét và lũ quét. Cơ sở lưu trú có nguy cơ bị chia cắt phải chuẩn bị phương án lưu trú tại chỗ cho khách.

Tại các công trình đang thi công, chủ đầu tư phải tạm dừng thi công, sơ tán toàn bộ công nhân ra khỏi lán trại khi mưa lớn kéo dài.

Ngành giáo dục căn cứ tình hình thực tế từng địa bàn để cho học sinh nghỉ học khi cần thiết, đồng thời quản lý chặt chẽ học sinh nội trú, bán trú tại các trường vùng cao.