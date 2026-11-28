Mưa lũ khiến 540 hộ dân ở xã Thiện Tín bị cô lập

Sáng 28.11, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Thiện Tín (Quảng Ngãi), cho biết đến 8 giờ 30 cùng ngày, địa phương có 540 hộ dân bị cô lập do mưa lũ.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, trong đó tỉnh lộ 624B và 624C dẫn về xã Thiện Tín đã được phong tỏa, cấm phương tiện lưu thông.

Dọn đất đá do mưa lũ gây sạt tràn xuống đường ở xã Thiện Tín ẢNH: CTV

Toàn xã có 1.115 nhà dân bị ngập, tập trung tại 7/10 thôn. Đáng chú ý, tại thôn Phú Thọ, nước ngập sâu từ 0,8 - 1,2 m, khiến 540 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Xã Thiện Tín đặt bảng cảnh báo, giăng dây không cho người dân qua lại khu vực nguy hiểm ẢNH: CTV

Tại cầu Mễ Sơn, bắc qua sông Vệ, thuộc thôn Ngọc Sơn, xã Thiện Tín, nước sông dâng cao gây ngập cầu, chia cắt tuyến giao thông từ xã Thiện Tín đi xã Đình Cương, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Tại xã Thọ Phong, mưa lớn kéo dài khiến mực nước ở các khu vực trũng thấp dâng cao, gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường giao thông.

Lực lượng chức năng xã Thọ Phong giúp người dân đi qua khu vực nước tràn ẢNH: KIM CÚC

Đặc biệt, tại tuyến mương tràn Thọ Bắc, thuộc xóm 3, nước ngập sâu, chảy xiết khiến xóm 3, xóm 6, xóm 7 và một phần xóm 4 bị cô lập.

Trước tình hình này, lãnh đạo UBND xã và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Thọ Phong khẩn trương triển khai phương án ứng phó, tổ chức lực lượng trực tại các điểm ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển qua khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, trực tiếp chỉ đạo, phân công lực lượng ứng trực, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Điểm chốt chặn tại khu vực bị ngập ở xã Thọ Phong ẢNH: KIM CÚC

Tại những điểm ngập, thượng tá Lê Tấn Sanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sư xã Thọ Phong, chỉ đạo dân quân thường trực, cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an xã và lực lượng xung kích các thôn theo dõi mực nước, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn, phân luồng giao thông, ngăn người dân tự ý đi qua khu vực nước sâu, chảy xiết.

Các lực lượng tại chỗ cũng hỗ trợ người dân dắt xe máy, đưa người đi bộ qua những đoạn đường ngập; huy động phương tiện cơ giới vận chuyển người và hàng hóa qua các điểm ngập tràn, hạn chế rủi ro trong quá trình di chuyển.

490 hộ dân ở Phước Giang bị chia cắt, 17 hộ được di dời

Tại xã Phước Giang, mưa lớn từ chiều tối 27 đến sáng 28.11 khiến mực nước sông Phước Giang và các nhánh sông dâng nhanh, gây ngập sâu nhiều khu vực. Cầu Mương Máng ngập 1,6 m, đoạn ngã ba Chợ Phiên ngập 1,7 m; các thôn Kim Thành, Sơn Hòa và Đông Trúc Lâm bị chia cắt hoàn toàn.

Đưa người già ở phường Trà Câu đến nơi an toàn ẢNH: CTV

Toàn xã có 490 hộ dân bị chia cắt, nhà cửa ngập sâu từ 0,5 - 1,4 m. Trong đêm 27.11, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời xen ghép 17 hộ dân đến nơi an toàn.

Nước tràn vào nhà dân ở Trà Câu ẢNH: CTV

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, cấp ủy, chính quyền xã Phước Giang chỉ đạo các lực lượng bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ tình hình, chủ động triển khai phương án ứng phó và hỗ trợ di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm. Đồng thời tổ chức cảnh báo, ngăn người dân đi qua các điểm ngập sâu, nước chảy xiết nhằm hạn chế tai nạn.

Kiểm tra, hỗ trợ người dân khi nước lũ đổ về ẢNH: CTV

Mưa lũ ở Quảng Ngãi khiến nước sông Trà Câu dâng (phường Trà Câu) cao tràn vào nhà dân ở tổ dân phố Thủy Triều. Các đơn vị đang hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó với tình trạng ngập lụt.