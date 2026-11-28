Sáng 28.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Minh Châu, Chủ tịch UBND phường Trà Câu (Quảng Ngãi), cho biết do mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay, nước sông Trà Câu dâng cao, vượt bờ kè tràn vào các tuyến đường bê tông trên địa bàn.

Nước sông Trà Câu dâng qua bờ kè chảy vào các tuyến đường bê tông dân sinh ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại một số khu vực khác như xã Mộ Đức, Ba Gia... Trước nguy cơ nước dâng, chính quyền và lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, bố trí người canh gác, không cho người dân và phương tiện lưu thông qua những điểm ngập sâu nhằm bảo đảm an toàn.

Cơ quan chức năng xã Mộ Đức cắm biển, giăng dây cảnh báo ẢNH: UBND XÃ MỘ ĐỨC

Theo Ban Chỉ huy quân sự xã Ba Gia, trên địa bàn hiện có 5 điểm nước tràn qua đường, độ sâu khoảng 30 - 40 cm. Lực lượng dân quân đã được triển khai giăng dây, cắm biển cảnh báo và tổ chức canh gác, ngăn người dân qua lại các khu vực nguy hiểm.

Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi lên nhanh, có nơi vượt báo động 3

Sáng 28.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 6 giờ, từ 22 giờ ngày 27.11 đến 4 giờ ngày 28.11, khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất to, cường độ lớn. Mưa lớn trong thời gian ngắn làm gia tăng nguy cơ ngập cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và nhiều tuyến đường.

Mưa lớn nước dâng cao gây ngập cục bộ một số nơi ở Quảng Ngãi ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Các khu vực được cảnh báo nguy cơ ngập, gồm: Cẩm Thành, Nghĩa Lộ, Trương Quang Trọng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Phước Giang, Đình Cương, Trà Giang, Tịnh Khê, Nghĩa Giang, Trà Bồng, Bình Sơn, Vạn Tường, Thọ Phong, Bình Minh, Bình Chương, Đông Sơn, Mộ Đức, Long Phụng, Minh Long...

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh. Lúc 6 giờ ngày 28.11, mực nước sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đạt 2,48 m, thấp hơn báo động 1 là 0,02 m; sông Vệ tại trạm An Chỉ đạt 8,18 m, cao hơn báo động 1 là 0,18 m; tại trạm Sông Vệ đạt 3,46 m, thấp hơn báo động 2 là 0,04 m.

Dự báo trong 4 - 6 giờ tới, lũ trên sông Vệ tại trạm Sông Vệ dao động mạnh và có khả năng lên nhanh, vượt báo động 3 khoảng 0,60 m. Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông: Trà Khúc, Trà Bồng và Trà Câu có khả năng đạt báo động 3; lũ trên khu vực thượng nguồn sông Sê San có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và đô thị; đồng thời đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, các ngầm và cầu tràn tại nhiều địa phương miền núi.

Một số tuyến đường cũng bị nước nhấn chìm ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Các khu vực có nguy cơ cao gồm Ba Tơ, Trà Bồng, Thanh Bồng, Tây Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây Hạ, Ngọc Linh, Xốp, Đăk Plô, Măng Ri, Ba Xa, Ba Tô, Ba Vì, Ba Vinh, Ba Dinh, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long...

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được cảnh báo ở cấp 3. Lũ lớn có thể gây hư hỏng cầu, cống, hệ thống thoát nước; ảnh hưởng đến diện tích nuôi trồng thủy sản, môi trường, đời sống người dân và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh mưa lớn còn tiếp diễn, lũ trên các sông đang lên nhanh, người dân tại những khu vực trũng thấp, ven sông và vùng có nguy cơ sạt lở cần chủ động theo dõi thông tin cảnh báo, hạn chế đi lại qua các điểm ngập, ngầm tràn, đồng thời sẵn sàng di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu của chính quyền.