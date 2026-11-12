Công an tỉnh Quảng Ngãi cõng người già, trẻ em vượt dòng nước chảy xiết

Cõng người già, trẻ em vượt lũ

Ngày 12.11, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, tuyến đường dẫn vào tổ Gò Xuyên (thôn Nước Xuyên, xã Ba Vì) bị nước lũ chảy xiết bao vây. Khu vực này rơi vào tình trạng chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Lực lượng công an cõng trẻ em qua dòng nước xiết ở xã Ba Vì (Quảng Ngãi) ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Đáng chú ý, tại khu vực bị cô lập, nhiều hộ gia đình không có người lớn, thanh niên ở nhà do đi làm ăn xa, chỉ còn người già và trẻ nhỏ.

Trước tình hình trên, trưa 11.11, Công an xã Ba Vì phối hợp UBND xã, Ban Chỉ huy quân sự xã và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Nước Xuyên, đã tiếp cận khu vực bị chia cắt, triển khai phương án hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đu dây để đưa người già, trẻ em qua dòng nước xiết ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Các cán bộ, chiến sĩ công an đã dùng dây thừng nối hai bờ, lần lượt cõng người già, trẻ em vượt qua dòng nước lũ chảy xiết. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng, toàn bộ người cao tuổi và nhiều trẻ em tại tổ Gò Xuyên được đưa đến nhà người thân ở khu vực an toàn để tạm thời tránh trú trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng đưa người già qua dòng nước xiết ở xã Ba Vì ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Sau khi hoàn thành việc di dời, lực lượng chức năng tiếp tục thăm hỏi, động viên và trao tặng các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân sơ tán, giúp bà con ổn định sinh hoạt trong thời gian tránh trú mưa lũ.

91 điểm sạt lở, hơn 2.700 người nằm trong vùng nguy cơ

Không chỉ gây chia cắt giao thông, mưa lớn ở Quảng Ngãi kéo dài còn khiến tình hình sạt lở đất tại nhiều địa phương diễn biến phức tạp.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh ghi nhận 91 điểm sạt lở lớn nhỏ tại 18 xã, với tổng khối lượng đất đá ước tính hơn 213.000 m³.

Mưa lớn ở Quảng Ngãi gây sạt lở tại xã Sơn Tây Hạ ẢNH: UBND XÃ SƠN TÂY HẠ

Đáng lo ngại, hiện còn 22 khu vực thuộc 9 xã có nguy cơ sạt lở cao, đe dọa 970 hộ dân với 2.788 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán 178 hộ với 527 nhân khẩu ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại xã Ngọc Linh, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ở hai thôn Mường Hoong và Tăk Min do nguy cơ sạt lở núi. Người dân được bố trí nơi ở tạm, cung cấp nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết.

Trong khi đó, tại xã Tu Mơ Rông, sạt lở xảy ra ở 5 vị trí, trong đó có khu vực phía sau trường mầm non, chợ trung tâm và khu giãn dân thôn Mô Pả. Đặc biệt, khu giãn dân xuất hiện điểm sạt lở dài khoảng 120 m, cao 18 m, đe dọa trực tiếp nhà cửa và tài sản của người dân.

Tại xã Tây Trà, mưa lớn gây 19 điểm sạt lở với tổng khối lượng đất đá hơn 18.000 m³, tập trung trên các tuyến đường Trường Sơn Đông, tỉnh lộ 623 và đường liên thôn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân.

Một số địa phương khác cũng ghi nhận thiệt hại. Tại xã Măng Bút, một ngôi nhà ở thôn Mân Tiêu bị sập hoàn toàn. Còn tại xã Long Phụng, trận lốc xảy ra tối 10.11 khiến 22 hộ dân bị tốc mái nhà.

Lực lượng chức năng xã Sơn Tây Thượng (Quảng Ngãi), khắc phục sạt lở ẢNH: UBND XÃ SƠN TÂY THƯỢNG

Ở khu vực ven sông, tình trạng sạt lở cũng diễn biến đáng lo ngại. Tại xã Phước Giang, nước lũ gây sạt lở khoảng 4 km dọc hai bờ sông, uy hiếp nhiều tuyến đường. Riêng khu vực Cửa Lở, xã An Phú, bờ sông bị khoét sâu khoảng 30 m, với chiều dài đoạn sạt lở khoảng 70 m.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, hiện mực nước trên các sông Phước Giang, Trà Khúc và Trà Bồng đang xuống. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn còn ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.400 nhân khẩu.

Huy động xe thiết giáp, phương tiện hiện đại sẵn sàng ứng phó thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động xe thiết giáp, phương tiện hiện đại sẵn sàng ứng phó thiên tai. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã huy động xe thiết giáp, phương tiện hiện đại, cùng lực lượng sẵn sàng ứng phó thiên tai ẢNH: TRỌNG QUỐC

Các đơn vị được yêu cầu thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là những khu vực miền núi, vùng trũng thấp, ven sông, ven biển và các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, ngập lụt, chia cắt.

Cùng với đó, lực lượng quân sự chủ động kiểm tra, bảo đảm hệ thống thông tin liên lạc, phương tiện, trang thiết bị và vật chất hậu cần, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống phát sinh.

Xe thiết giáp được chuẩn bị sẵn sàng ứng phó thiên tai ẢNH: TRỌNG QUỐC

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng rà soát những khu vực xung yếu, xây dựng phương án sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai và vận chuyển lương thực, thực phẩm đến những địa bàn bị cô lập.

Theo thống kê, các lực lượng đã huy động 582 lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và nhân lực địa phương tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; tổ chức chốt chặn tại các điểm ngập sâu, sạt lở, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn.