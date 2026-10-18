Nước lũ đầu nguồn ĐBSCL rút nhanh, triều cường vẫn tiềm ẩn nguy cơ

Ngày 17.10, tin từ Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam cho biết, trong những ngày qua, mực nước lũ đầu nguồn sông Tiền và sông Hậu (tại Tân Châu và Châu Đốc, tỉnh An Giang) có xu thế giảm. Đến ngày 14.10, mực nước tại hai trạm lần lượt đạt 2,62 m và 2,63 m, thấp hơn mức trung bình nhiều năm (1996 - 2025) và cùng kỳ năm 2025.

Người dân vùng đầu nguồn sông Tiền đánh bắt cá mùa nước nổi ẢNH: THANH QUÂN

Đáng chú ý, mực nước ghi nhận tại hai trạm chỉ cao hơn các năm 2019 và 2015. Trong 3 ngày gần đây, lũ đầu nguồn tiếp tục xuống thấp, mực nước tại Tân Châu còn 2,46 m (ngày 16.10), Châu Đốc đạt 2,45 m (ngày 16.10). Ở khu vực nội đồng vùng thượng ĐBSCL, mực nước cũng có xu hướng giảm, phổ biến dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, một số trạm vẫn ghi nhận mực nước trên mức báo động 1 và báo động 2.

Dự báo trong 10 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng thượng ĐBSCL tiếp tục giảm, với cường suất trung bình khoảng 4 cm/ngày và phổ biến ở mức thấp. Một số trạm có thể duy trì mực nước trên mức báo động 1.

Theo đánh giá của Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, nước lũ đầu nguồn tiếp tục xuống thấp nên hiện ít có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại vùng thượng ĐBSCL. Tuy nhiên, từ nay đến cuối mùa lũ, triều cường kết hợp mưa lớn cục bộ vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ngập, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống người dân tại các khu vực thấp trũng ở vùng giữa và ven biển ĐBSCL.

Trước tình hình trên, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, thông tin dự báo và cảnh báo từ cơ quan chuyên môn, chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp nhằm hạn chế thiệt hại do ngập úng, triều cường và mưa lớn gây ra.