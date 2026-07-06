Tàu cá va chạm tàu hàng, 1 ngư dân tử vong và 16 người được cứu sống

Chiều 6.7, Đồn biên phòng Thanh Hải (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lâm Đồng) thông tin ban đầu về vụ tàu cá va chạm tàu hàng xảy ra trên vùng biển ngoài khơi cảng Phú Hải, làm 1 ngư dân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày, tại khu vực cách mũi cảng Phú Hải khoảng 10 hải lý về hướng đông nam.

Hiện trường vụ tàu cá va chạm tàu hàng xảy ra trên vùng biển ngoài khơi cảng Phú Hải ẢNH: NGƯ DÂN CUNG CẤP

Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu cá mang số hiệu BTh 98379 TS, công suất 420 CV, đang khai thác hải sản thì va chạm với tàu hàng Viet Thuan 11-07. Cú va chạm khiến tàu cá bị chìm ngay tại hiện trường.

Trên tàu cá có 17 ngư dân, do ông Phan Văn Chi (54 tuổi, ở phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ngay sau khi tàu cá va chạm tàu hàng, nhiều tàu cá hoạt động gần khu vực đã nhanh chóng tiếp cận, cứu vớt các ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, một ngư dân đã tử vong tại hiện trường do bị thương nặng.

Đầu giờ chiều 6.7, một tàu cá khác đưa 15 ngư dân có sức khỏe ổn định cùng thi thể nạn nhân vào bờ, còn 1 thuyền viên ở lại hiện trường trông coi tàu cá bị chìm. Khoảng 14 giờ cùng ngày, tàu cập cảng Phú Hải để cơ quan chức năng tiếp nhận và thực hiện các thủ tục theo quy định.

Thi thể ngư dân tử vong trong vụ tàu cá va chạm tàu hàng được lực lượng biên phòng đưa lên bờ để thực hiện các thủ tục theo quy định ẢNH: QUẾ HÀ

Hiện cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm thi thể nạn nhân trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong khi đó, tàu hàng Viet Thuan 11-07 cũng sẽ vào cảng để làm việc với các cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tàu cá va chạm tàu hàng.

Hiện Đồn biên phòng Thanh Hải đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận điều tra nguyên nhân, giải quyết vụ tai nạn này.