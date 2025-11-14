Chiến hạm Pháp Prairial cập cảng Tiên Sa, Đà Nẵng

Ngày 14.11, chiến hạm Prairial của Hải quân Pháp, do trung tá Wallerand Faivre D'Arcier chỉ huy, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao kéo dài 6 ngày tại TP.Đà Nẵng.

Chiến hạm Prairial của Hải quân Pháp rẽ sóng cập cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Tàu Prairial neo đậu tại cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao 6 ngày ở TP.Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Thủy thủ đoàn trên boong tàu Prairial khi tàu cập cảng ẢNH: HUY ĐẠT

Buổi lễ đón chiến hạm Prairial có sự tham dự của đại diện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Trong thời gian lưu lại TP.Đà Nẵng, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; thủy thủ đoàn sẽ giao lưu chuyên môn, thể thao với lực lượng Hải quân và Cảnh sát biển Việt Nam, đồng thời tham quan một số điểm văn hóa địa phương.

Đại diện chính quyền TP.Đà Nẵng chào mừng trung tá Wallerand Faivre D'Arcier (bên phải) cùng thủy thủ đoàn đến thăm TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Các lực lượng Việt Nam tham dự lễ đón tàu Prairial của Hải quân Pháp tại cảng Tiên Sa ẢNH: HUY ĐẠT

Theo Hải quân Pháp, chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu thường niên giữa hải quân hai nước, phù hợp định hướng tăng cường hợp tác quốc phòng; qua đó góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp được thiết lập từ năm 2024.

Chiến hạm Prairial chở theo 93 thủy thủ, tàu dài 93,5 m, rộng khoảng 14 m, tải trọng gần 3.000 tấn, được trang bị pháo và bố trí sân trực thăng ở đuôi tàu.

Trước đó, tháng 4.2024, tàu tuần dương Vendemiaire của Hải quân Pháp với 98 sĩ quan, hạ sĩ quan và thủy thủ, do trung tá Sebastien Drouelle chỉ huy, cũng đã cập cảng Tiên Sa trong chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.