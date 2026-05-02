Tàu chiến Mỹ mất điện, trôi nổi trong nhiều giờ

Trong thông báo ngày 1.5, Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Higgins đã gặp sự cố kỹ thuật trong hệ thống điện và bị trôi nổi trong nhiều giờ vào hôm 28.4.

Người phát ngôn hạm đội Matthew Comer nói rằng hệ thống điện trên tàu đã bị mất hoàn toàn. "Các báo cáo ban đầu cho thấy sự cố điện có thể đã tạo ra tia lửa điện hoặc khói, nhưng đã ngừng lại khi nguồn điện bị ngắt", ông Comer nói. Nguồn điện và hệ thống đẩy đã được khôi phục sau đó.

Tàu khu trục USS Higgins trong cuộc tập trận tại biển Philippines hồi tháng 4.2025 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Một quan chức quốc phòng nói với CNN rằng sự cố mất điện và hệ thống đẩy kéo dài "vài giờ". CBS News đưa tin rằng đã có vụ cháy trên tàu.

Các chuyên gia phân tích rằng tình huống như vậy sẽ khiến tàu chiến bị "bất lực" trên biển, theo CNN. Đó là một khoảng thời gian đáng kể để con tàu mất khả năng điều khiển chuyển động trên biển, khi các hệ thống radar vận hành bằng điện và hệ thống phòng thủ chiến đấu không hoạt động.

"Con tàu hoàn toàn bất lực, mất khả năng điều khiển điện tử và không thể di chuyển", cựu đại tá hải quân Mỹ Carl Schuster nói với CNN.

USS Higgins là tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được đưa vào biên chế năm 1999, có thủy thủ đoàn khoảng 300 người và đóng quân tại Yokosuka (Nhật Bản).

Tàu có chiều dài khoảng 154 m và lượng choán nước hơn 8.200 tấn, mang hệ thống chiến đấu Aegis và có các ống phóng thẳng đứng có thể phóng nhiều loại tên lửa, bao gồm cả tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk.