Thế giới

Tàu Dragon nâng quỹ đạo ISS, giảm dần sự phụ thuộc vào Nga

Hạo Nhiên
05/09/2025 11:29 GMT+7

Tàu Dragon thuộc công ty SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk đã chứng minh năng lực hoàn toàn mới: nâng độ cao của Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Tàu Dragon nâng qũy đạo ISS , giảm phụ thuộc vào Nga trong không gian - Ảnh 1.

Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã được nâng lên cao hơn trước

ảnh: nasa

Trong một thao tác chưa từng được thực hiện trước đây, tàu Dragon đã sử dụng động cơ ở khoang sau để đẩy nhẹ ISS lên một quỹ đạo cao hơn, theo Space.com hôm 4.9.

Vụ nâng trạm diễn ra trong 5 phút 3 giây, theo đó tàu Dragon sử dụng hai động cơ Draco được cấp nhiên liệu từ một hệ thống độc lập đặt trong khoang sau của tàu.

Sau khi hoàn tất, quỹ đạo của ISS được nâng lên khoảng 1,6 km tại điểm thấp nhất, đưa trạm không gian lên quỹ đạo mới với độ cao dao động từ 412 – 420 km.

Thành công trên chứng minh Dragon có thể cung cấp dịch vụ nâng trạm không gian, hoặc "tăng độ cao quỹ đạo" vốn là nhiệm vụ then chốt trước đây do tàu vũ trụ Progress của Nga đảm nhận.

Do ảnh hưởng của lực cản khí quyển, ISS sau một thời gian dần bị mất độ cao và cần được nâng quỹ đạo định kỳ để duy trì hoạt động an toàn của trạm.

Với cuộc thử nghiệm vừa qua, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và SpaceX hy vọng sẽ tàu Dragon sẽ được sử dụng cho các đợt nâng quỹ đạo thường xuyên trong tương lai, giảm sự phụ thuộc vào các tàu khác như của Nga và gia tăng mức độ linh hoạt cho hoạt động này.

"Đây là bước tiến quan trọng để đảm bảo khả năng vận hành lâu dài của trạm", theo phía NASA, thêm rằng tàu Dragon sẽ thực hiện nhiều đợt tăng độ cao tiếp theo trong mùa thu năm nay, với thời lượng mỗi đợt sẽ kéo dài lâu hơn.

Tàu Dragon kết nối ISS từ ngày 25.8 và dự kiến neo đậu đến cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1.2026 trước khi quay về trái đất.

