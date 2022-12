Tàu gỗ không người, có in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 30.12, thiếu tá Nguyễn Xuân Vũ, Quyền đồn trưởng Đồn biên phòng Hải An (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết lúc 22 giờ ngày 29.12, tại khu vực bờ biển thuộc xóm Mới (thôn Mỹ Thủy, xã Hải An, H.Hải Lăng), 2 ngư dân địa phương phát hiện 1 chiếc tàu gỗ trôi dạt vào bờ, đã báo cho đơn vị.

Do điều kiện đêm tối, mưa to, gió lớn nên đơn vị đã tổ chức lực lượng theo dõi giám sát phương tiện.

Đến 7 giờ sáng 30.12, Đồn biên phòng Hải An phối hợp chính quyền địa phương, công an, quân sự xã tiếp cận và kiểm tra phương tiện, thu thập các thông tin liên quan.

Cụ thể, chiếc tàu được làm bằng gỗ, có kích thước chiều dài 18,5 m, chiều rộng 3,5 m, chiều cao 2,6 m. Mạn trái tàu có in chữ Trung Quốc.

Trên tàu không có người, không có máy móc, chỉ có một số vật dụng có in chữ Trung Quốc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện vấn đề gì liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội.





Đồn biên phòng Hải An đã phối hợp chính quyền xã Hải An lập biên bản vụ việc, biên bản kiểm tra phương tiện và neo buộc phương tiện vào bờ an toàn.

Hiện ngành chức năng và chính quyền đang bàn cách xử lý chiếc thuyền vô chủ này.

Trước đó, trưa 9.12, chiếc tàu sắt dài 50 m, không người lái, có in nhiều chữ Trung Quốc cũng bất ngờ trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị.