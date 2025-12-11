Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Quốc phòng

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Jinhae, bắt đầu thăm Hàn Quốc

Đình Huy
Đình Huy
11/12/2025 15:25 GMT+7

Sáng 11.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã cập cảng Jinhae, bắt đầu chuyến thăm xã giao Hàn Quốc.

Sáng 11.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã cập cảng Jinhae, bắt đầu chuyến thăm xã giao Hàn Quốc, nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân hai nước.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Jinhae, bắt đầu thăm Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng Jinhae

ẢNH: ĐỨC TUẤN

Lễ đón tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo diễn ra tại cầu cảng lúc 10 giờ theo giờ địa phương, với sự hiện diện của các sĩ quan, thủy thủ Hải quân Hàn Quốc. Đại tá Lê Hiệp Lâm, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam, và các cán bộ Phòng Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Hàn Quốc cùng tham dự lễ đón.

Đây là điểm đến cuối cùng trong lịch trình thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc của tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Jinhae, bắt đầu thăm Hàn Quốc - Ảnh 2.

Đại diện Hải quân Hàn Quốc đón cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo

ẢNH: ĐỨC TUẤN

Các hoạt động giao lưu trong chuyến thăm xã giao Hàn Quốc lần này của tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo là cơ hội để sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc, tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hải quân hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Jinhae, bắt đầu thăm Hàn Quốc - Ảnh 3.

Sĩ quan, thủy thủ Hải quân Hàn Quốc chào mừng tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Jinhae

ẢNH: ĐỨC TUẤN

Trước đó, sau 4 ngày làm việc, sáng 10.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời cảng Kure, tỉnh Hiroshima (Nhật Bản), bắt đầu hành trình đi thăm xã giao Hàn Quốc.

Trong thời gian thăm Nhật Bản, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và chỉ huy tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đã đến chào xã giao lãnh đạo chính quyền thành phố Kure. Các sĩ quan, thủy thủ hải quân hai nước tham quan tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo, tàu JS Tenryu của Nhật Bản và giao lưu thể thao. Đoàn Việt Nam cũng tới tham quan một số danh lam thắng cảnh và di tích lịch sử tại tỉnh Hiroshima.

Ngay sau khi rời cảng Kure, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và tàu JS Yamagiri của Nhật Bản đã tiến hành luyện tập chung về vận động đội hình, thông tin liên lạc và chào nhau trên biển.

Xem thêm bình luận